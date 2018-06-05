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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14904) СБУ (12564) спецслужбы (331) Бабченко Аркадий (122)

 "Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для защиты журналистов нужно использовать такие приемы, как инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом Порошенко сказал в интервью испанскому изданию "El Pais" в ответ на вопрос, касающийся критики инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Читайте: СБУ никому не передавала список 47 возможных жертв российских спецслужб. - Гитлянская

"Если мы хотим защитить свободу прессы, если мы хотим защитить журналистов, мы должны использовать такие приемы (как инсценировка убийства)", - сказал Президент.

Порошенко заявил, что поддерживает действия спецслужб в этой ситуации.

"Вы бы предпочли, чтобы российские спецслужбы убили этого журналиста? Цель его убийства состояла в дестабилизации Украины. Чтобы доказать, что украинские власти не могут контролировать ситуацию внутри своей страны. Наши секретные службы раскрыли информацию и арестовали преступника, а в ближайшем будущем они покажут, где получались деньги, приказы, списки журналистов, которые должны быть убиты… Этот приказ не был отдан Президентом, его отдал генеральный прокурор. И я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста, если они спасают жизнь журналиста", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имитация убийства Бабченко выявила две цели российских спецслужб, - Луценко

Отвечая на вопрос о том, информировала ли украинская власть иностранные государства о присутствии в вышеупомянутом списке журналистов этих стран, Порошенко сказал, что лично этого не делал, но спецслужбы сотрудничают друг с другом. Он также заверил, что не приемлет идею превращения этой ситуации в политическое зрелище.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3069887
 
   
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А що ж він підтримує, якщо в Україні немає секретних служб?
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после помещения на миротворец саакашвили и ювт, он умер для всех здравомыслящих людей
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гы.....а може им там самое место? "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 5876и кто тебя обманул,шо тебя что то связывает со здравомыслящими?
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ну кто бы мне тут что то втирал про здравомыслие, но только не порохобот, шпарящий по методичке "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 8578
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видишь ли "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 7357.человек есть то,что он ест...в информационном смысле тоже.будешь есть порох-не самое последнее дело во время войны.да и мировоззрение положительное.а будешь есть зраду-зраднюком и останешься.
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я не собираюсь тебя удивлять-но именно так.во время войны существуют только свои и чужие "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 7996.без оттенков
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а у нас официально война?может у нас хотя бы военное положение есть?так какого ж ты мне тут втираешь о войне?
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ну,то есть,агрессия для тебя приемлима,тебя только слово война возмущает? "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 9805
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неприемлима, но прикрываться ей, называя ее войной и как результат делить всех на "правильных" и "неправильных"(по законам военного положения) неприемлимо тоже
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так вот,еще раз...резолюция ООН осуждает любую агрессию,в том числе и необьявленную...и отвечать раиська будет именно за агрессию,а не за слово война "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 2067
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и как опытный тролль соскочил всторону)сел на рашу--любимого конька)это очень удобная позиция объяснения всех провалов)
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Шо?! Михо ?! Вот плиять, - и нигде не написали... Гаді.
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а вот подчеркнуть надо было тех,кто "не торгуясь"...человек устал,поставил фильтр для общения,денежный.но лайноеды-они минуя фильтр норовят,не торгуясь
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А в чём проблема? Человек откровенно зае---ся, но, за эту сумму вполне смог бы купить квартиру для семьи. Ради такого, можно и напрячься. Он не Христос, не икона, не идол. Он просто человек, который вполне имеет право на нормальную жизнь. Либо отдых, либо бабло, вполне честно.
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Да я читал, просто мне непонятны эти наезды: как он смел денег попросить. Чел свои кровные зарабатывает не с ладошки. Даже когда Педро приглашал его в Украину за наградой (как компенсацию за намятые бока от СБУ и отобранную фотоаппаратуру), он честно и культурно отказался. Ну не его это кредо, "есть с руки". А тут, попросил гонорар за свой напряг в таком размере, что бы отвалили, но всё же, что бы и сам не смог отказаться, так сразу всех и обидел.
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Я понял єто подругому. "Дайте покой". Нельзя все воспринимать буквально. "расии" он отказал....
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почему сраный "миротворец" так и не внес в свою базу медведчука?
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Пеца так защищал Шустера что тот вынужден был покинуть Украину ,а вообще то большего трепла как Парашенко нету нигде в мире.
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Шустер на своем шоу пиарил Шухрыча, Герман и Ко. Поэтому, хорошо, что у него больше нет возможности пиаритиь кремлевских шлюх в Украине.
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всмысле пиарил?они там сами пиарились, и не только это делали рыги...
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"Киев. 2 июня 2018
Известный журналист Савик Шустер рассказал, что после отъезда из Украины жил в Индии и на Ближнем Востоке, где занимался написанием книги. Об этом он заявил в эфире программы «Гордон» на телеканале «112 Украина».

Вот Шустер увидев работу СБУ и вернулся в Украину.
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о ваших хуйло подумает...составит список-и согласно списка
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Если в Украине нет спецслужб, то почему плешивый Педофил льёт грязь с первого Майдана Ющенко и никак не может успокоится что чЛенин в Мавзолее? "Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 7025Вяличие прёт из дыр СкреПОНОСныХ?
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удивительно как в СБУ, переполненной фсбшной агентурой, удалось выдержать режим секретности при операции. Нужны кадровые чистки старых кадров во всех правоохранительных органах и спецслужбах.
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Удачный результат работы СБУ говорит о том, что верхушка спецслужбы и осведомленные люди из других органов не являются агентами врага.
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Ты сам себе противоречишь. Если "удалось выдержать режим секретности", значит СБУ на верном пути.
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може очередная байка про предателей сдетонировала? "Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 4133може все не так всепропально,как нам тут зрада растолковать пытается?
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Я думаю луцику в последние пол часа сказали. Иначе на фейсбуке было б раньше чем само "покушение".
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В том то и вся проблема для РАБссии что СБУ вычистили от быдла педофила... "Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 3732
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Странно... людям
почему-то не нравятся, что их обманывают... даже с самыми, как им говорят, благородными
целями...
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И зачем люди на всяких Копперфильдов ходят? Наверно потому, что им не нравятся, что их обманывают. А деньги, за представление, исключительно со зла платят.
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Секретные службы его , если от него получают зарплату...
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От той поддержи уже весь Мир хохочет !!! И шо значит выражение МОИ СПЕЦСЛУЖБЫ ??? Петя ты уху ел ... "Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 5127
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Они так привыкли
к безнаказанной лжи в Украине, что решили выйти на международную арену...
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Администрация Дональда Трампа разработала пакет санкций для участников и компаний строительства Газогона "Северный хряк-2". "Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 872Под Санкции попадут в основном немецкие и РАБссиянские Хмыри,сообщает агент Госдепа. "Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 872
Хорошая новость. "Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 872
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Кондитер заплатил Трампу 5 миллиардов чтобы завалить РАБссию с ПОТОКОМ... "Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 7415
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Откуда следует, кроме как из слов Оффшоренка и "его" спецслужб, что этого, якобы журналиста, хотели убить?...
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"Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко" - не только украинцы не верят в Рошен, но и он сам не верит в то, что он ляпает своим патологически лживым языком, лично я уже не верю Хряку даже на 1%, и вообще не реагируют на то, что он в очередной раз шлёпает, и сейчас он полетел в Испанию за государственное счёт, чтобы осмотреть свою сворованную у народа хатынку на 1600 квадратов, твёрдо уверен, что вор должен сидеть на нарах, и это наконец свершится.
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Как пафосно,мои спецслужбы, а кум у него кричал ,мій народе?
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Ютьюб.2017 год.10 февраля 2017 года.Крым это,Украина!!!.Дональд Трамп.Президент США. "Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 1794
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Рональд Рейган сожрал СССР,Дональд Трамп сожрёт РАБссию.Республиканская партия США это фошЫзды. "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 541
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Пора закрывать это шоу с дурными вопросами. Инсценировки покушаения на заказное убийство - повсеместная МИРОВАЯ практика, такая же как провоказция на взятку деньгами. паРаша раздувает это шоу, а вы ведестесь.
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Абсолютно верно, надо ждать суда, там может что и прояснится. Вообще не понимаю, как в такой ситуации можно принять чью-то сторону, кроме как тупо из политической солидарности.
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Полоний, Новичок, газ в Норд Осте,огнемёты в Беслане,спецслужбы РАБссии круче СБУ... "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 695 "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 695
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о поддержке и не только, ранее писали, но я повторюсь:

***
... Порошенко хочет заменить Грицака на Ярему. Пока идут консультации в ВР по этому поводу. Уже есть голоса БПП и Удара. Петя хочет использоватб СБУ в войне против МВД. Ярема пообещал, что сделает. Но не факт, что СБУ проттв такого назначения не взбунтуется. Мент, да еще такой коррумпированный как Ярема. Возврат Даниленко и прочих одиозных граждан. Еще осталось Луценко премьером назначить и все, страну можно закрывать. Потому что эти граждане догрызут ее до последней крошки
Речинский С.
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У пэцька случился перекос сознания. Он теперь общественное называет своим
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Кондитер достал Гоффноедов РАБссии,блевотина прёт со всех СкреПОНОСов в Ютьюбе...,Хунта Порошенко не дайот жить РАБссии.... "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 3438Жиринжопский тот всегда оригинален,уберем Порошенко Украина НАША что Крым....Что ж вы так палитесь..кацаПсины сыны от Псины... "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 3438 "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 3438
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"Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 3216Duncan MacLeod UA‏ @DuncanUA68 3 ч.3 часа назад
Долгожданный финал неудачного шоу Бабченко-Грицака.
"расстрельный" список тех кто будет топить за барыгу до хрипоты влагалища.

"Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 9160
"Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 6772
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Ницой отказалась от сделки...
Честь ей и уважение...
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ты обосралось со своими спецслужбами, вернее пердаковзорванным руководством оных, ладно на страну, так на весь мир, со своим пиаром, после меня хоть потоп, да, мразь?? вон по ящику говорят, что опубликован список 47 "потенциальных жертв", мы продолжаем КВН??
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где были "петины спецслужбы" когда Шеремета и Окуеву убивали?
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КацаКрысы Мавзолейные,Труп чЛЕНИНа лежит не зря со времен дохлого СССРа.....,что это означает для современной РАБссии догадайтесь с одного раза...ПРОЛЕТАЙрят долбанный... "Я підтримую свої секретні служби, якщо вони захищають журналіста", - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 5499
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"Ще залишилося Луценко прем'єром призначити і все, країну можна закривати!" Речинський розповів на кого Порошенко хоче поміняти Грицака

Пост Станіслава Речинського. Публікуємо мовою оригіналу:
"Близится перемена девочек в б*рделе. Порошенко хочет заменить Грицака на Ярему. Пока идут консультации в ВР по этому поводу. Уже есть голоса БПП и Удара. Петя хочет использоватб СБУ в войне против МВД. Ярема пообещал, что сделает. Но не факт, что СБУ проттв такого назначения не взбунтуется. Мент, да еще такой коррумпированный как Ярема. Возврат Даниленко и прочих одиозных граждан. Еще осталось Луценко премьером назначить и все, страну можно закрывать. Потому что эти граждане догрызут ее до последней крошки" Станислав Речинский
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Альо! Київ! Там у вас, здається, Чернобильська зона горить
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Порошенко молодец. А операция СБУ с Бабченко войдёт в учебники истории по проведению спецопераций.
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Действительно устраивают цирк! Должно было быть короткое сообщение: "Бабченко жив! Принимал участие в спец операции, по поимке преступников.". А журнашлюхи хоть кирпичами срали, до лампочки. Подробности после суда! И всё! Таких спец операций в мире, не счесть...
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Мне понравилось как Порошенко в его фирменном стиле мелко гадит своему же протеже Гройсману.
Когда все 'прсвященные' не прокомментировали 'убийство ' Бабченко, Гройсман явно был не в их числе, написал гневный пост.
А Порошенко при встрече с Бабченко сладко улыбнулся ' мы- знали '))
То есть 'Гройсману тайну не доверили' . По версии Порошенко 'мог сдать'
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко
 
 
 
 
 
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