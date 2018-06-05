 "Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко

Об этом Порошенко сказал в интервью испанскому изданию "El Pais" в ответ на вопрос, касающийся критики инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Если мы хотим защитить свободу прессы, если мы хотим защитить журналистов, мы должны использовать такие приемы (как инсценировка убийства)", - сказал Президент.
Порошенко заявил, что поддерживает действия спецслужб в этой ситуации.
"Вы бы предпочли, чтобы российские спецслужбы убили этого журналиста? Цель его убийства состояла в дестабилизации Украины. Чтобы доказать, что украинские власти не могут контролировать ситуацию внутри своей страны. Наши секретные службы раскрыли информацию и арестовали преступника, а в ближайшем будущем они покажут, где получались деньги, приказы, списки журналистов, которые должны быть убиты… Этот приказ не был отдан Президентом, его отдал генеральный прокурор. И я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста, если они спасают жизнь журналиста", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, информировала ли украинская власть иностранные государства о присутствии в вышеупомянутом списке журналистов этих стран, Порошенко сказал, что лично этого не делал, но спецслужбы сотрудничают друг с другом. Он также заверил, что не приемлет идею превращения этой ситуации в политическое зрелище.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Известный журналист Савик Шустер рассказал, что после отъезда из Украины жил в Индии и на Ближнем Востоке, где занимался написанием книги. Об этом он заявил в эфире программы «Гордон» на телеканале «112 Украина».
Вот Шустер увидев работу СБУ и вернулся в Украину.
почему-то не нравятся, что их обманывают... даже с самыми, как им говорят, благородными
целями...
к безнаказанной лжи в Украине, что решили выйти на международную арену...
Хорошая новость.
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... Порошенко хочет заменить Грицака на Ярему. Пока идут консультации в ВР по этому поводу. Уже есть голоса БПП и Удара. Петя хочет использоватб СБУ в войне против МВД. Ярема пообещал, что сделает. Но не факт, что СБУ проттв такого назначения не взбунтуется. Мент, да еще такой коррумпированный как Ярема. Возврат Даниленко и прочих одиозных граждан. Еще осталось Луценко премьером назначить и все, страну можно закрывать. Потому что эти граждане догрызут ее до последней крошки
Речинский С.
Долгожданный финал неудачного шоу Бабченко-Грицака.
"расстрельный" список тех кто будет топить за барыгу до хрипоты влагалища.
Честь ей и уважение...
Пост Станіслава Речинського. Публікуємо мовою оригіналу:
"Близится перемена девочек в б*рделе. Порошенко хочет заменить Грицака на Ярему. Пока идут консультации в ВР по этому поводу. Уже есть голоса БПП и Удара. Петя хочет использоватб СБУ в войне против МВД. Ярема пообещал, что сделает. Но не факт, что СБУ проттв такого назначения не взбунтуется. Мент, да еще такой коррумпированный как Ярема. Возврат Даниленко и прочих одиозных граждан. Еще осталось Луценко премьером назначить и все, страну можно закрывать. Потому что эти граждане догрызут ее до последней крошки" Станислав Речинский
Когда все 'прсвященные' не прокомментировали 'убийство ' Бабченко, Гройсман явно был не в их числе, написал гневный пост.
А Порошенко при встрече с Бабченко сладко улыбнулся ' мы- знали '))
То есть 'Гройсману тайну не доверили' . По версии Порошенко 'мог сдать'