 "Я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста", - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко

Об этом Порошенко сказал в интервью испанскому изданию "El Pais" в ответ на вопрос, касающийся критики инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"Если мы хотим защитить свободу прессы, если мы хотим защитить журналистов, мы должны использовать такие приемы (как инсценировка убийства)", - сказал Президент.

Порошенко заявил, что поддерживает действия спецслужб в этой ситуации.

"Вы бы предпочли, чтобы российские спецслужбы убили этого журналиста? Цель его убийства состояла в дестабилизации Украины. Чтобы доказать, что украинские власти не могут контролировать ситуацию внутри своей страны. Наши секретные службы раскрыли информацию и арестовали преступника, а в ближайшем будущем они покажут, где получались деньги, приказы, списки журналистов, которые должны быть убиты… Этот приказ не был отдан Президентом, его отдал генеральный прокурор. И я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналиста, если они спасают жизнь журналиста", - сказал он.

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Отвечая на вопрос о том, информировала ли украинская власть иностранные государства о присутствии в вышеупомянутом списке журналистов этих стран, Порошенко сказал, что лично этого не делал, но спецслужбы сотрудничают друг с другом. Он также заверил, что не приемлет идею превращения этой ситуации в политическое зрелище.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.