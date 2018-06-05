 Мы требуем от "Нафтогаза" дать городу газ и включить горячую воду, - Белоцерковец

Об этом стало известно из поста советника мэра Киева и народного депутата Дмитрия Белоцерковца в социальной сети Facebook по результатам брифинга в Верховной Раде.
"Киевляне и администрация города требуют от НАК "Нафтогаз" заключить временный договор с КП" Киевтеплоэнерго "на поставку газа, чтобы обеспечить жителей столицы горячей водой и, в перспективе, провести своевременную подготовку к отопительному сезону", - заявил Белоцерковец.
Народный депутат считает действия "Нафтогаза" шантажом и уверяет, что город не будет брать на себя долги частной организации.
"В условиях уникальной ситуации, когда община Киева возвращает себе в управление энергоактивы столицы и меняет поставщика" Киевэнерго "на КП "Киевтеплоэнерго", НАК "Нафтогаз" шантажирует горадминистрацию и киевлян, требуя взять на себя долги частной компании. Это недопустимо!" - отметил советник киевского городского головы.
По его словам, вопрос наследственности и структуры долга может решать исключительно суд.
"Особенно нелепо ситуация выглядит на фоне того, что столица остается без горячей воды, а НАК" Нафтогаз "требует себе премии в 40 млн долларов, вместо оперативной стабилизации энергетического вопроса", - возмутился Дмитрий Белоцерковец.
Напомним, что наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовав за выплату 45000000 долларов в виде бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде над российским "Газпромом".
На моей памяти только одному человеку, в городской квартире, удалось через суд отключиться от теплосети.
В частном доме - да, пожалуйста. Но у нас не так много частных домов с центральным отоплением.
К слову, у меня родители поставили двутарифный счётчик, и включают бойлер только ночью, потом весь день пользуются - 100литров хватает и экономия.
Компания «Нафтогаз» заявила, что для выплаты 2,6 млрд долларов, присужденных украинской компании решением Стокгольмского арбитража, судом арестованы голландские активы «Газпрома». Ранее арест активов «Газпрома» начали швейцарские приставы.
«Нафтогаз» также инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли «Газпрома» в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Швейцарский суд удовлетворил ходатайства украинской компании, судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить эти и другие активы.
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Читать полностью: https://news.tut.by/world/595526.html?crnd=28891
Уже более лутшы?
в 2017 ему не хватило чуть-чуть ...
Да и в газпроме, думаю не дураки. Основные активы быстренько перепишут на какую нибудь "Рога и копыта", и достатнется максимум два лептопа 1992-го года и одна табуретка.
.... НЕ ДАДУТ барыги.