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 Киевские новости
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Все про:горячая вода (44) Нафтогаз (2506) Белоцерковец (35)

 Мы требуем от "Нафтогаза" дать городу газ и включить горячую воду, - Белоцерковец

Киевская администрация требует от НАК "Нафтогаз Украины" подписать временный договор на поставку газа.

Об этом стало известно из поста советника мэра Киева и народного депутата Дмитрия Белоцерковца в социальной сети Facebook по результатам брифинга в Верховной Раде.

"Киевляне и администрация города требуют от НАК "Нафтогаз" заключить временный договор с КП" Киевтеплоэнерго "на поставку газа, чтобы обеспечить жителей столицы горячей водой и, в перспективе, провести своевременную подготовку к отопительному сезону", - заявил Белоцерковец.

Народный депутат считает действия "Нафтогаза" шантажом и уверяет, что город не будет брать на себя долги частной организации.

"В условиях уникальной ситуации, когда община Киева возвращает себе в управление энергоактивы столицы и меняет поставщика" Киевэнерго "на КП "Киевтеплоэнерго", НАК "Нафтогаз" шантажирует горадминистрацию и киевлян, требуя взять на себя долги частной компании. Это недопустимо!" - отметил советник киевского городского головы.
По его словам, вопрос наследственности и структуры долга может решать исключительно суд.
"Особенно нелепо ситуация выглядит на фоне того, что столица остается без горячей воды, а НАК" Нафтогаз "требует себе премии в 40 млн долларов, вместо оперативной стабилизации энергетического вопроса", - возмутился Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, что наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовав за выплату 45000000 долларов в виде бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде над российским "Газпромом".

Источник: https://censor.net.ua/n3069886
 
   
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ну все как всегда)ставьте бойлеры, это реально поможет))
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и отопление эелектрическое,особенно тем,кто весь день на работе.реальная экономия. Мы требуем от "Нафтогаза" дать городу газ и включить горячую воду, - Белоцерковец - Цензор.НЕТ 4480
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главное, чтоб устаревшие электросети это все выдерживали
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Электросети проще и намного дешевле поменять чем сотни километров труб
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главное чтоб кто то взялся за это простое дело Ми вимагаємо від "Нафтогазу" дати місту газ та включити гарячу воду, - Білоцерковець - Цензор.НЕТ 994
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Да никто не возьмется, если кто и готов бы - не дадут. Разные там "теплопотери" это такая мутная вода и куча денег
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И счетчик зональный вместе с техусловиями на электроотопление...
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Ага. И плати за потреблённое электричество и отопление одновременно.
На моей памяти только одному человеку, в городской квартире, удалось через суд отключиться от теплосети.
В частном доме - да, пожалуйста. Но у нас не так много частных домов с центральным отоплением.
К слову, у меня родители поставили двутарифный счётчик, и включают бойлер только ночью, потом весь день пользуются - 100литров хватает и экономия.
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горячая вода в Киеве есть почти везде ... только пару районов где эта задолженность ... мутки ахметки и фирташа ... срачь между ними ... а страдают часть населения ...
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есть почти везде потому что большинство районов еще не приступили к традиционному летнему отключению горячей воды?
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Приступили.По соседству воды не было,у нас есть и не исчезала.Мы к какой-то ТЭЦ или к чему там,я не разбираюсь,подключены
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Вся Україна без гарячої води, а київські мафіозі кидають Нафтогаз за стандартною схемою - реорганізація підприємства, коли борги лишаються за старим підприємством, а на новий опалювальний сезон виходить нова компанія яка буде збирати абонплату з абонентів і класти її в кишеню мафії, накопичуючи нові борги перед Нафтогазом! Це відбувається по всій Україні в кожному місті, кожен рік!
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А ты вкурсе Игорек,что Укргазвидобування продали, оно стало пииватным,нишкомтишком и молчат,проведи совое расл.так сказать,наведи справки пож.!
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То ли еще будет когда мусор придется в Ужгород возить
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ну а фуле...долг платежом красен. Мы требуем от "Нафтогаза" дать городу газ и включить горячую воду, - Белоцерковец - Цензор.НЕТ 9914только не в ужгород-а во львов
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Та им пофиг, 45лямов баксов получили и по курортах, а денег нет но вы держитесь, и у нас такое бывает,не далеко мы от кацапов ушли (элиты) имею ввиду,ментально простой народ наш выше оторвался!?
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Потерпите немного, вот у газпрома боблишко отожмём и всё у вас будет пучком :
Компания «Нафтогаз» заявила, что для выплаты 2,6 млрд долларов, присужденных украинской компании решением Стокгольмского арбитража, судом арестованы голландские активы «Газпрома». Ранее арест активов «Газпрома» начали швейцарские приставы.
«Нафтогаз» также инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли «Газпрома» в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Швейцарский суд удовлетворил ходатайства украинской компании, судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить эти и другие активы.

Читать полностью: https://news.tut.by/world/595526.html?crnd=28891
Читать полностью: https://news.tut.by/world/595526.html?crnd=28891
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ну да ну да, все так пучком и будет, главное в это верь
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А если так :Сарка́зм (греч. σαρκασμός, от σαρκάζω, буквально «разрывать плоть») - один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.
Уже более лутшы?
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а в реальности "Нафтогаз" перегонит по прибыли "Газпром",
в 2017 ему не хватило чуть-чуть ...
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Даже если и отожмут у газпрома, другой вопрос кому это всё достанется. И я не уверен что Нафтогазу. Скорее всего какой нибудь бойко-фирташевской прокладке.
Да и в газпроме, думаю не дураки. Основные активы быстренько перепишут на какую нибудь "Рога и копыта", и достатнется максимум два лептопа 1992-го года и одна табуретка.
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что это еще за нафтовая страна внутри страны. Меня премии возмутили, а здесь еще и газовый шантаж.
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Так это путин виноват что у коболева рожа может скоро трестнуть от недоедания
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а заключить два договора, один с "Укргаздобічей" на газ, а второй с "Укртрансгазом" на транспортировку и кинуть на бабки барыжный "Нафтогаз"
.... НЕ ДАДУТ барыги.
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А шо, в руководстве Киева все такие идиоты? Мало того, что считает чужие заработанные деньги, так он ещё и законодательство не читал... может неграмотный...
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а вот и работник "Нафтогаза" на рисовался ....
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Лето на дворе. Вода в прудах, и здоровье крепче. Никакой ботулизм , с корью.
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ну да в Киеве такие "пруды" что там не только ботулизм , с корью но и какую то неведомую зверушку поймать можно
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КП "ТЕПЛОЭНЕРГО" заключило договор на обслуживание клиентов на 80 миллионов бюджетных денег и после этого ни один телефон горячей линии не отвечает. Деньги списили, а ничего нет, и еще возмущаются. Хотите проверить? Позвоните на горячую линию 247-40-40 и попробуйте дождаться ответа оператора.
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Депутат просто сволочь, желающая задурить головы простым людям, не знающим, что по закону про теплоснабжение новый собственник получает теплогенерирующее предприятие ВМЕСТЕ С ДОЛГАМИ.
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Требование дать газ и включить горячую воду можно квалифицировать как требование вернуть Януковича.
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А помнишь дима как ты мафы в 4 утра валял по Киеву со своими ЧОПовцами?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМы требуем от "Нафтогаза" дать городу газ и включить горячую воду, - Белоцерковец
 
 
 
 
 
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