 Мы требуем от "Нафтогаза" дать городу газ и включить горячую воду, - Белоцерковец

Об этом стало известно из поста советника мэра Киева и народного депутата Дмитрия Белоцерковца в социальной сети Facebook по результатам брифинга в Верховной Раде.

"Киевляне и администрация города требуют от НАК "Нафтогаз" заключить временный договор с КП" Киевтеплоэнерго "на поставку газа, чтобы обеспечить жителей столицы горячей водой и, в перспективе, провести своевременную подготовку к отопительному сезону", - заявил Белоцерковец.

Народный депутат считает действия "Нафтогаза" шантажом и уверяет, что город не будет брать на себя долги частной организации.

"В условиях уникальной ситуации, когда община Киева возвращает себе в управление энергоактивы столицы и меняет поставщика" Киевэнерго "на КП "Киевтеплоэнерго", НАК "Нафтогаз" шантажирует горадминистрацию и киевлян, требуя взять на себя долги частной компании. Это недопустимо!" - отметил советник киевского городского головы.

По его словам, вопрос наследственности и структуры долга может решать исключительно суд.

"Особенно нелепо ситуация выглядит на фоне того, что столица остается без горячей воды, а НАК" Нафтогаз "требует себе премии в 40 млн долларов, вместо оперативной стабилизации энергетического вопроса", - возмутился Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, что наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовав за выплату 45000000 долларов в виде бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде над российским "Газпромом".