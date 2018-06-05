EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  210  0
Все про:земля (1454) налоги (2440)

 Налоговики направили в суд дело по экс-главе сельсовета, который заполучил по поддельным актам земельные участки и сдавал их в аренду

Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в Луганской области под процессуальным руководством прокуратуры завершено досудебное расследование по подозрению жителя Луганской области в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Досудебным расследованием установлено, что этот гражданин, будучи председателем сельского совета одного из районов Луганской области, во время выполнения своих служебных обязанностей, составил, подписал и выдал заведомо неправдивые официальные документы, на основании которых незаконно завладел земельными участками умершего человека
общей площадью около 9 га. По данному факту фигурант осужден приговором суда в 2017 году.

Сейчас же его подозревают в том, что он передал указанные земельные участки в аренду сельскохозяйственному предприятию для выращивания сельскохозяйственных культур. Таким образом, по версии следствия, он незаконно завладел и использовал имущество, полученное в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Между подозреваемым и прокурором заключено соглашение о признании вины, которое направлено в суд для утверждения".

Также читайте: Прекращена деятельность преступной группы, которая незаконно присвоила землю госпредприятия и уничтожила стратегическое оборудование, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3069883
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики направили в суд дело по экс-главе сельсовета, который заполучил по поддельным актам земельные участки и сдавал их в аренду
 
 
 
 
 
 вверх