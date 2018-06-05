 Налоговики направили в суд дело по экс-главе сельсовета, который заполучил по поддельным актам земельные участки и сдавал их в аренду

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Досудебным расследованием установлено, что этот гражданин, будучи председателем сельского совета одного из районов Луганской области, во время выполнения своих служебных обязанностей, составил, подписал и выдал заведомо неправдивые официальные документы, на основании которых незаконно завладел земельными участками умершего человека

общей площадью около 9 га. По данному факту фигурант осужден приговором суда в 2017 году.

Сейчас же его подозревают в том, что он передал указанные земельные участки в аренду сельскохозяйственному предприятию для выращивания сельскохозяйственных культур. Таким образом, по версии следствия, он незаконно завладел и использовал имущество, полученное в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Между подозреваемым и прокурором заключено соглашение о признании вины, которое направлено в суд для утверждения".

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