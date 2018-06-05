 Госдума ввела штрафы за использование VPN в России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Так, за непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации устанавливается административный штраф: для граждан - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

За выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные сайты также будут взиматься штрафы: с граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, с должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, сюрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

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Авторами инициативы стали депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

В конце июля прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам, так называемых анонимайзеров.