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Все про:Госдума (942) интернет (1415) Россия (69514) свобода слова (940) штраф (72)

 Госдума ввела штрафы за использование VPN в России

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон об административных штрафах за нарушение закона об анонимайзерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Так, за непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации устанавливается административный штраф: для граждан - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

За выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные сайты также будут взиматься штрафы: с граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, с должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, сюрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

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Авторами инициативы стали депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

В конце июля прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам, так называемых анонимайзеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3069882
 
   
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Вот она Смерть Хуйла Интернетовская приближается!! Запрещает,значит Конец...
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С кацапов Волотька Пукин сделал животных,теперь животных рассаживает по клеткам. Отброссия это какой то зоопарк блеять!
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а как хуйловцы на говно исходили..когда запретели одножопников..все пропагондны учили как надо обходить запрет..
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может на цензоре троллятины поменьшает
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К фабрике Троллей из Ольгино что под Питером этот запрет не относится
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Да и в офисах улицы Гризодубова,все знают,это к ним не относится, а простой народ ощутит...
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Так в каждом браузере Opera можно VPN включить, как там можно отследить?
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Після заборони деяких москальських сайтів скільки було скулежу і мокселі викладали цілі інструкції як користуватися VPN - а тут на маєш!
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Теперь все мокши под прокси...это чистые тролляки Пригожина)
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Особенно понравился этот момент: За выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные сайты также будут взиматься штрафы

Разводят лопатоедов на бабки как хотят) главное что бы Петро такую инициативу не подхватил
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P.S. Предлагаю запустить контекстную рекламу по всей рашки на цензор по любым ключевым словам) ватники тогда хорошенько раскашелятся
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ооо кацапов с панамскими, австралийским и нигерийскими флагами на цензоре теперь меньше будет ? ))))
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Росиянцев гонят домой?))))
В родную так сказать ГОВЕНЬ))) на святой ЧЕБУРНЕТ
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Класс- все комменты выше с флагами Украины. А где используемые парашниками флаги Британии, Норвегии и т.п.? ФСБ сменила методичку, и ещё не подтянулись???
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раньше они щеки надували и рассказывали как они в сша вертятся..
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просто все кампютиры пронумеровать прошнуровать опечатать и отобрать нах у стада оставить матюгальники на столбах и бярезах как в горячо любимую кацапами атечиствиную вайну пусть слушают на сходняках сводки совинформбюро...
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Очень хорошо, теперь у нас будут кремлеботы тоько с расейскими айпишниками по спецпропускам эфесбе. Пусть админ настроит движок, что бы их сразу в спам.
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Правильно,все кацапы должны быть на контроле. Нужно с троллями кацапскими что то делать у нас в стране.
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Россиянин ! Клетка закрывается, успей собрать манатки, украсть некудышний трактор и укатить за бугор.
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Крепостные в стойло!Вам не понятно с первого раза что Х#йло сказало... Госдума ввела штрафы за использование VPN в России - Цензор.НЕТ 3514
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдума ввела штрафы за использование VPN в России
 
 
 
 
 
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