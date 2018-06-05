 Минобразования и венгерская община начали "конструктивные переговоры", - Гриневич

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобразования об этом шла речь во время встречи министра Лилии Гриневич с представителями венгерской общины 5 июня основной акцент делался на уточнении позиций по плану имплементации статьи 7 закона "Об образовании", совершенствование методик для изучения украинского языка, разработке новых стандартов и учебников, которые должны сделать в пределах переходного периода к полноценной имплементации языковой статьи.

"Я очень рада, что сегодня мы смогли таки собраться и конструктивно поговорить обо всех необходимых для наших детей решения. Это показывает, что мы все же способны продуктивно сотрудничать и доходить до совместных решений, которые необходимы для обеспечения прав наших и развития всего нашего государства и национальных общин в частности ", - сказала Лилия Гриневич.

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