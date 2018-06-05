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 Минобразования и венгерская община начали "конструктивные переговоры", - Гриневич

Министерство образования и науки Украины заявляет о начале "конструктивных переговоров" с венгерской общиной по имплементации языковой статьи закона "Об образовании".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобразования  об этом шла речь во время встречи министра Лилии Гриневич с представителями венгерской общины 5 июня основной акцент делался на уточнении позиций по плану имплементации статьи 7 закона "Об образовании", совершенствование методик для изучения украинского языка, разработке новых стандартов и учебников, которые должны сделать в пределах переходного периода к полноценной имплементации языковой статьи.

"Я очень рада, что сегодня мы смогли таки собраться и конструктивно поговорить обо всех необходимых для наших детей решения. Это показывает, что мы все же способны продуктивно сотрудничать и доходить до совместных решений, которые необходимы для обеспечения прав наших и развития всего нашего государства и национальных общин в частности ", - сказала Лилия Гриневич.

Также читайте: Сегодня должны пройти консультации представителей украинской венгерской общины с Минобразования по языковому вопросу, - Климпуш-Цинцадзе

Источник: https://censor.net.ua/n3069880
 
 
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Ну я же говорил,что по любому придётся сдаваться ...
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Та нет, сдаваться пришлось как раз венграм. Ведь они никаких переговоров вести не желали - делай как говорят, и все тут. А тут надо же, переговоры вести решили. Кто-то йовбикам надавал по первое число.
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К ногтю йоббиков - в Йоббикстане свои правила устанавливать будете, сейчас безвиз - чемодан, вокзал, Йоббикстан.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинобразования и венгерская община начали "конструктивные переговоры", - Гриневич
 
 
 
 
 
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