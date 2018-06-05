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 Объявившего голодовку Кольченко начали обследовать медики, - омбудсмен Челябинской области Павлова

Специальная комиссия создана в ИК-6 в городе Копейске Челябинской области для обследования состояния здоровья крымчанина Александра Кольченко, объявившего около недели назад голодовку в поддержку также голодающего украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариты Павловой, передает Цензор.НЕТ.

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"По вопросам состояния здоровья А.Кольченко 5 июня создана медкомиссия. В ежедневном режиме проводится его медицинское обследование. Жалоб на условия пребывания у осужденного нет", - говорится в сообщении со ссылкой на М.Павлову, которая во вторник встретилась с А.Кольченко.

Она также добавила, что со слов осужденного, о голодовке О.Сенцова он узнал от адвокатов.

В свою очередь председатель общественной наблюдательной комиссии при ГУФСИН Василий Катанэ, побывавший накануне в медсанчасти колонии, где находится А.Кольченко, в своем сообщении для СМИ уточняет, что от воды заключенный не отказывается, передает Интерфакс-Украина.

"Сотрудники колонии каждый раз во время приема пищи заносят в палату разнос с едой, и он стоит в течение получаса на тумбочке", - отмечает В.Катанэ.

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Также он добавил, что А.Кольченко письменно опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что якобы его принуждают принять российское гражданство.

"Никто меня за время пребывания в колонии не заставлял ни физически, ни уговорами принимать гражданство Российской Федерации. И я его, соответственно, не принимал", - цитируется в сообщении заявление А.Кольченко.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. По тому же делу А.Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

31 мая А.Кольченко также объявил голодовку с требованием освободить О.Сенцова.

Источник: https://censor.net.ua/n3069874
 
 
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