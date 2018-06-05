 Восемь столичных улиц получат новые названия

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В сообщении отмечается: "В частности, намерены переименовать:

1) улицу Невскую на улицу Нивску в Шевченковском районе;

2) улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;

3) улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в ​​Святошинском районе;

4) площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;

5) переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;

6) переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;

7) улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;

8) улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.

Данное решение будет способствовать демократизации общества и направлено в память выдающихся украинских деятелей.

Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-МІСТО.

Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета".

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