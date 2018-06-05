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 Киевские новости
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Все про:Киев (15970) переименования (433) декоммунизация (394)

 Восемь столичных улиц получат новые названия

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В сообщении отмечается: "В частности, намерены переименовать:

1) улицу Невскую на улицу Нивску в Шевченковском районе;

2) улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;

3) улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в ​​Святошинском районе;

4) площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;

5) переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;

6) переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;

7) улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;

8) улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.

Данное решение будет способствовать демократизации общества и направлено в память выдающихся украинских деятелей.

Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-МІСТО.

Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета".

Читайте также: В рамках декоммунизации в Украине переименованы почти 1 тыс. населенных пунктов, демонтированы 2,5 тыс. памятников, - Вятрович

Источник: https://censor.net.ua/n3069871
 
   
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"если употребляется как устойчивое выражение, в значении "всё равно", то пишется"ни холодно ни жарко"
"не холодно, и не жарко" можно написать в значении "прохладно".
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А без горячей воді второй сезон хреновато. Єто, -да.
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кто требует горячую воду, тот пятая колонна кремля и латентный сепар, конечно же. )))
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100пудов Восемь столичных улиц получат новые названия - Цензор.НЕТ 1631 скажу даже больше, самого куйла агент Восемь столичных улиц получат новые названия - Цензор.НЕТ 1631
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ну а если серьезно, ставьте бойлер и не мучайтесь
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И тогда экономика попрет как на дрожжах.Именно этого не хватает для счастливой жизни.
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Ежи Гедройц, хрен выговоришь, даже в гуглю смотреть не буду кто это такой.
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Е́жи Ге́дройц (польск. Jerzy Giedroyc, Giedroyć; 27 июля 1906, Минск - 14 сентября 2000, Мезон-Лаффит близ Парижа) - польский и белорусский публицист, политик, мемуарист, основатель и главный редактор польскоязычного журнала Kultura, а также соучредитель издательства Instytut Literacki (польск.)русск..
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он такой же поляк как я китайский революционер. Восемь столичных улиц получат новые названия - Цензор.НЕТ 7025
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Данное решение будет способствовать демократизации общества и направлено в память выдающихся украинских деятелей. Источник: https://censor.net.ua/n3069871
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Ностальгуєш за назвою тіпо "карла-лібкнехта"? У совку за цією адресою числився підрозділ медучилища і ЩОДНА студентка не могла написати цю назву. Усі були впевнені що це ДВА лікарі, які описали якусь хворобу, тільки середньому медперсоналу про цю хворобу лекцій не читали.
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Кроме Щекавицкой ни одно наименование ни о чем не говорит. Теперь придется заняться изучением личностей тех, в кого переименовали. Обязательно ли улицы должны чьи-то имена носить? Зато проспект Героев Сталинграда гордо несет свое кацапское имя, хотя первое наименование было Набережная Славутича, а потом в угоду Брежневу переименовали к очередному 9 мая.
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и Сержа Лифаря ни о чем не говорит?действительно, самообразованием заняться не помешает Восемь столичных улиц получат новые названия - Цензор.НЕТ 8810
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Ну, Лифаря пропустил, приношу извинения. После первых уже было неинтересно внимательно читать. Он работал, когда я еще в школе учился.
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Судя по нику, вы его поклонник - тогда еще раз ищвините.
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ник не имеет к нему какого то отношения, просто фигура мирового маштаба, скажем так, в отличии, действительно от других личностей, в честь которых произойдет переименование
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Урраааа! Ща заживём. З.Ы. Ежи Гедройц, Фузики, Мария Капнист какое отношение имеют к Киеву. Кто вообще эти люди. И да. Зачем два раза переименовывать Невскую в Нивскую.
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так это же труд какой, голову надо иметь как у бегемота, что бы это придумать. а вы говорите где рехвормы Восемь столичных улиц получат новые названия - Цензор.НЕТ 8915
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Я вот тоже всё думаю - пример надо брать. Ща в спальне картины местами поменяю. Жена приедет - скажу, -Видишь, всего два дня тебя не было, а я ремонт всё-таки сделал. Кто молодец?-Я молодец-Кто молодец?-Я молодец
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Противники переименования улиц, которые отписались выше, поди были бы и не против, если бы Крещатик продолжал бы называться после немцев Айхгорнштрассе. Я так понимаю.
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Да не против переименования, а за то, чтобы названия нормальные давали, а не искали, кого бы еще уковековечить.
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думаю, что Николаев уже никто не переплюнет
ул К. Либкнехта переименовали в ул.Шнеерсона Восемь столичных улиц получат новые названия - Цензор.НЕТ 8736
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А переименование улицы Невского тоже в рамках декомунизации??Он вроде небыл коммунистом и даже не жил при них.
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"Угадал все букві, но не смог назвать слово" (С)
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Що зробив Нєвскій (якщо він взагалі існував) для України?
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Дубль-2.Читай внимательно.
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Назар Сильченко 3ddb1cc4

А переименование улицы Невского тоже в рамках декомунизации??Он вроде небыл коммунистом и даже не жил при них.

05.06.2018 17:31
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це не олександра невського (до речі, ординського намісника), а від річки Нева. І ці вулиця і провулок знаходяться в районі з історичною назвою Нивки. Все логічно.
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Логично тратить миллионы гривен в такое время на смену табличек на домах,щиты на дорогах,перепечатку карт и тд??Действительно логично.Времени осталось мало...
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комуняки шось-таки знали, коли міняли назви на свої ("как вы яхту назовёте...") І виросло кілька збочених поколінь. Сподіваюсь, ти не один з них.
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Мало до чего? До момента, когда ваши любимые сепарские и украинофобские выблядки мураев, шуфрич, добкин, рабинович "победят"? Или до чего? Привыкайте жить без своего кацапо-совкового говна. Антиукраинской прокремлядьской власти уже не будет. Хотите по-ностальгировать, дроча свои вонючие хуи? Валите в днр, в ульяновскую или ленинградскую области московии. Там будете ностальгировать всласть. Коровьи лепёхи покидаете с пермяками на интерес. Петуха из говна можно слепить. Помечтать о полёте на Марс через 100500 лет. А здесь будут делать всё необходимое, чтобы выкинуть в утиль это гнилое, дерьмовое прошлое воров технологий, дегенератов и милитаристов, внуков вертухаев и сексотовских семеек. Так что времени у вас осталось мало. Самим свалить, или через смачный поджопник. Сколько вас там таких? Полмиллиона? Миллион? Не беда. Тундру надо осваивать для новых путинских "контрактов дружбы" с китайцами. Вперед, малоросы. Это ваш шанс Вісім столичних вулиць отримають нові назви - Цензор.НЕТ 4355
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Ниодна фамилия мне ниочем не говорит.Это значит,что я уже привык жить без них?
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Там, кстати, рядом с Кировской улицей на Борщаге находится улица Москворецкая, частный сектор.
Шо там кому москва-реку напомнает - непонятно
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А вулицю Петра Запорожця ( придуркуватого ленінця з лікарні Павлова) невже не можна назвати - вул. Запорожців? Або на Прізвища хлопців які загинули в АТО з Дніпровського р-ну м.Києва? Міняють назви по краплині в місяць, набридло!
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вот увидите теперь заживем - да так что все черти завидовать будут
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Переулок Фузиков... шо ещё за Фузики, чем они прославились? Первый раз про них слышу.
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Ми чули лише те, що нам русскіє гніди на вухо нашіптували.
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Фузики - это братья, Виктор, и Семён, основатели посёлка Фузиковка, ныне известного как Нивки.
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цитата: " Хутор Фузиковка - историческое название северной части Нивок, названный по фамилии здешних землевладельцев братьев Степана и Виктора Фузиков" (Нивки - це район Києва)
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Допоки на Печерську буде вулиця Івана Курви (кудрі-чудрі)? Скільки це підпільне чмо підірвало пам'яток архітектури і скільки заручників було розстріляно через це падло?
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Скорее бы еще свалили этот говёный памятник-символ имперской оккупации Украины под названием "арка дрючбы народов" и прилагающийся к ней уродливый монумент из самого конченого и деградантского сознания. Такой же позор Киева, как и любая старая, разбитая дорога, стихийная свалка мусора и так далее. Пока за окнами стоят каменные болваны, то здесь явно о переменах качественных речь идти не может. Сюрреализм и самообман.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВосемь столичных улиц получат новые названия
 
 
 
 
 
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