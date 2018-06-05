 Восемь столичных улиц получат новые названия

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевсовета.
В сообщении отмечается: "В частности, намерены переименовать:
1) улицу Невскую на улицу Нивску в Шевченковском районе;
2) улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
3) улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;
4) площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;
5) переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;
6) переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;
7) улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
8) улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.
Данное решение будет способствовать демократизации общества и направлено в память выдающихся украинских деятелей.
Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-МІСТО.
Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета".
"не холодно, и не жарко" можно написать в значении "прохладно".
ул К. Либкнехта переименовали в ул.Шнеерсона
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Назар Сильченко 3ddb1cc4
А переименование улицы Невского тоже в рамках декомунизации??Он вроде небыл коммунистом и даже не жил при них.
05.06.2018 17:31
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Шо там кому москва-реку напомнает - непонятно