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 Правительство Нидерландов не считает Украину причастной к катастрофе MH17, - глава МИД Брок

Правительство Нидерландов не видит оснований считать Украину ответственной за падение самолета малайзийских авиалиний MH17.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

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Пока ряд фракций в парламенте Нидерландов считает, что ответственность за катастрофу MH17 следует распространить и на Украину, которая не закрыла воздушное пространство над Донбассом, глава МИД Нидерландов уверен, что нет убедительных доказательств причастности Украины к катастрофе.

"Основываясь на отчете Нидерландской комиссии по вопросам безопасности, на результатах расследования Объединенной следственной группы (JIT), информации из публичных источников и собственных, в том числе юридических исследованиях, в настоящее время, по мнению правительства, нет убедительных юридических доказательств причастности Украины", - отметил Блок.

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Однако он не исключил, что в результате расследования JIT может появиться информация, которая изменит позицию Нидерландов при наличии "юридически убедительных доказательств". Блок подчеркнул, что сотрудничество с Украиной в рамках следственной группы продвигается хорошо и имеет ключевое значение для эффективности расследования.

Утром 25 мая Bellingcat опубликовала материал, из которого следовало, что поставками оружия через российско-украинскую границу (в том числе и на момент катастрофы MH17) занимался человек, известный под псевдонимом Орион. Авторы расследования идентифицировали, что это Олег Иванников, который до сентября 2017 года служил в ГРУ.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3069870
 
 
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Ну, родичи не могут принимать решения о том, кто виноват. Тогда бы у нас по каждому поводу самосуды были.
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забыли спросить тебя Андрушу смытьцкого - до вас пока дозвонишься в ваши кацапские Мусохрански, весь запал уйдёт у Малазии...)))
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андруша - кацапні вже не відкрутитися.. хуйло отримає свій держак в рраку за МН17, як і Каддафі за літак над Локербі.. Марні твої сподівання.. Свої вологі мрії залиш при собі..
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Уряд Малайзії вважає точнісінько так, як вважає міжнародна слідча група, в яку входять представники Малайзіїї у тому числі.

Це ж елементарно, Ватсон!
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кацапские и подкацапские ресурсы еще и ни то напишут - хотя вы видно только эту брехню и читаете
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Погуглил...пишут об этом московитские "СМИ". Правительство Нидерландов не считает Украину причастной к катастрофе MH17, - глава МИД Брок - Цензор.НЕТ 1777
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Дядя, ты дурак? Лугандоны в первые минуты после сбития орали на зелло, что они "очередной укровский АН сбили". Иди отсюда по хорошему, мокша, со своими хуйлостанскими высерами. Пока админ ужинает.
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орали то да, но я все же склонен считать, что выстрел осуществился "прикомандированным" расчетом с раши, ну а гиркин просто порадовался за "союзничков" или даже приписал своим воинам их заслугу
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Ну понятно, что не бравые обдолбенцы сопля и ржавый обслуживали БУК, а вполне себе приписанный к нему штатный расчёт курской бригады. Это даже не обсуждается.
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До цього вони збили ще декілька літаків і вже доведено, що засоби для цього їм поставила ваша рашка.
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голандці, австралійці, американці і британці, мабуть, тупіші за малайзійців, ні?
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Добра. А за кого Правительство Нидерландов считает парашу и пуйло? Вот в чём вопрос, и что там на счёт участия в северном потоке-2, или бабло газом не воняет?
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а что, это кому-то еще не ясно?
За каким фигом, даже случайно, Украине сбивать самолет, если
а) у недороссов нет авиации;
б) самолет летит с Запада на Восток и самолетом агрессора, вторжения не может быть даже в теории?
Уж не говоря о том, что надо быть полным идиотом, чтоб так организовать провокацию, чтоб все вещдоки упали на территорию врага!
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Ну бо тікали швидко... Ви хочете, щоб бидло люмпен із копанок мозгами працювало? Там блін, там навіть у їх лідера Захерченка вищої освіти немає, що тоді про простих впополченцов казати?
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Бидло із копанок не стріляло, звичайно ж, я про тих, хто транспортував говорю, фура на фото/відео явно не воєнна... Якщо вони в поспіху віджали цивільну фуру і повезли нею дуже швидко той Бук, то це тільки підтверджує версію, що збити хотіли український літак, але не туди потрапили. І коли зрозуміли, то в паніці почали замітати сліди. І просто не знайшлося брезенту під рукою. А екіпаж Буку таки профі - і вони покинули місце запуску непомітно, їх нема на жодному фото чи відео.
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Так у вашої-росіської сторони взагалі ніяких контраргументів.
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как ни странно, если на фото нет признаков фотошопа, а есть еще данные геолокации, то можно и опереться Уряд Нідерландів не вважає Україну причетною до катастрофи MH17, - глава МЗС Брок - Цензор.НЕТ 8841
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Та шо ты гаваришь... В Трибунале будут, тебе, такие аргументы, шо 3 дня сраться будешь.
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Если твои землячки будут упираться, на стол лягут данные космической разведки США (летом 2014 года над Донбассом, на геостационарной орбите уже находилось 2 разведывательных спутника США, которые вели комплексную разведку в непрерывном режиме)
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"Считается недопустимым произвольное закрытие в одностороннем порядке международных трасс полетов...". (Международное право).
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Пургу гнать не надо Правительство Нидерландов не считает Украину причастной к катастрофе MH17, - глава МИД Брок - Цензор.НЕТ 3491

Ст.9 "Конвенции о международной гражданской авиации"
Запретные зоны.

а) Каждое Договаривающееся Государство может по соображениям военной необходимости или общественной безопасности ограничить или полностью запретить воздушным судам других Государств совершать полеты над определенными зонами своей территории, при условии, что в этом отношении не будет проводиться никакого различия между воздушными судами, осуществляющими регулярные полеты по международным воздушным линиям данного Государства, и воздушными судами других Договаривающихся Государств, осуществляющих подобные полеты. Размеры и расположение таких запретных зон должны быть разумными настолько, чтобы не препятствовать без необходимости воздушной навигации. Описания таких запретных зон на территории Договаривающегося Государства, равно как и любые последующие изменения в них, должны сообщаться, по возможности быстрее другим Договаривающимся Государствам и Организации международной гражданской авиации.

b) Каждое Договаривающееся Государство сохраняет за собой также право, при исключительных обстоятельствах, или в период чрезвычайного положения, или в интересах общественной безопасности немедленно вводить временное ограничение или запрещение полетов над всей или любой частью своей территории, при условии, что такое ограничение или запрещение будет применяться без различия национальности к воздушным судам всех других Государств.
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А откуда у Украины могут быть какие то соображения если ОБСЕ там наблюдало и никаких БУКов без брезента не видело ?
Ты как скажешь как в лужу булькнешь.
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было бы странно,если бы правительство одной из самых развитых и демократичных стран Европы считало по другому,не видя очевидного
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Ох як вам хочеться обвинуватити Україну....
Не дочекаєтесь.
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Тужьтесь, тужьтесь ольгинцы. Немного осталось вашим работодателям.
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смотрела на этого ботоксного ушлепка в Австрии...Зачем с ним вообще говорить, контактировать, приглашать. Ху..ло оно и есть говно.
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Вы почитайте (посмотрите) его интервью австрийскому каналу, там журналист его размазал просто, в каждом ответе ловил на вранье.
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