 Сенцов - лидерам стран G7: "Спасибо за то, что вы и ваши страны делаете для Украины". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, фото письма Сенцова к странам G7 "Громадському" передала сестра политзаключенного Наталья Каплан.

Полный текст обращения Сенцова:

"Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!".

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.