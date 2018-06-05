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 Политика Украины
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 Сенцов - лидерам стран G7: "Спасибо за то, что вы и ваши страны делаете для Украины". ФОТО

Украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов, который объявил голодовку в российской тюрьме и голодает 23 день, написал письмо лидерам стран "Большой семерки".

Как передает Цензор.НЕТ, фото письма Сенцова к странам G7 "Громадському" передала сестра политзаключенного Наталья Каплан.

Полный текст обращения Сенцова:

"Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!".

Сенцов - лидерам стран G7: Спасибо за то, что вы и ваши страны делаете для Украины 01

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3069867
 
   
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Тримайся, Олеже!
Здохніть кацапи!!! ВСІ!!!
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тебе то кацрылому Андруше смитцькому до этого какое дело...?)))
или подгорает в твоих кацапских епенях...?)))
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В'язень кремля.
Звісно про це відомо.
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Немыслимой силы воли человек, образец любви к Родине и стойкости!
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Думаю, Порохуйло не надто радий буде Синцову в Києві. Звідси і Сущенко серед приоритетів.
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Нам еще многое предстоит сделать

Живи, Олег!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцов - лидерам стран G7: "Спасибо за то, что вы и ваши страны делаете для Украины". ФОТО
 
 
 
 
 
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