 Запрет на посещение портов оккупированного Крыма в мае нарушили 16 судов, - МинВОТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"С 1 по 31 мая в порты оккупированного Крыма зафиксированы заходы 16 грузовых судов-нарушителей и танкеров. Все суда были под флагом Российской Федерации. В общем этими судами осуществлены 54 захода в порты Севастополя и Керчи. Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки, зафиксированы 15 судов под флагами Российской Федерации, Панамы, Коморских островов и островов Кука", - сказано в сообщении.

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