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 Политика Украины
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 Запрет на посещение портов оккупированного Крыма в мае нарушили 16 судов, - МинВОТ

В период с 1 по 31 мая 2018 года 16 грузовых судов нарушили запрет на заход в закрытые Украиной порты и терминалы оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"С 1 по 31 мая в порты оккупированного Крыма зафиксированы заходы 16 грузовых судов-нарушителей и танкеров. Все суда были под флагом Российской Федерации. В общем этими судами осуществлены 54 захода в порты Севастополя и Керчи. Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки, зафиксированы 15 судов под флагами Российской Федерации, Панамы, Коморских островов и островов Кука", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069865
 
 
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Нарушили и-и-и?Что дальше -задержаны,аштрафованы,затоплены какие наши действия?А перечитал еще раз а зафиксированы! я думаю на дне морском .
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Сегодня в наших водах в Азовском море ФСБ опять задержали судно. На вопрос почему? Ответ, ВСЁ Азовское море находится в юрисдикции рашки. У нас будет когда-нибудь главнокомандующий? Уже 4 года война идет. Барыгу только за это нужно пожизненно садить....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапрет на посещение портов оккупированного Крыма в мае нарушили 16 судов, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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