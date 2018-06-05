 ЧМ-2018 в России: в МИД рассказали, куда украинцам обращаться за помощью

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

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"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования во время поездки украинских граждан в Россию для посещения #WorldCup2018, МИД Украины рекомендует безотлагательно обращаться по следующим контактами", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Ранее в МИД рекомендовали гражданам Украины воздержаться от поездок в Россию для посещения соревнований финальной части чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Пребывание граждан Украины на территории России связано с серьезными угрозами для личной безопасности, отмечали в МИД.

На фоне призывов к бойкоту чемпионата мира по футболу, который вскоре должен состояться в России, по меньшей мере пять тысяч украинцев приобрели билеты на его матчи, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член гуманитарной подгруппы ТКГ на переговорах в Минске Ирина Геращенко.