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Все про:МИД (4575) Россия (69514) ЧМ-2018 (127)

 ЧМ-2018 в России: в МИД рассказали, куда украинцам обращаться за помощью

Министерство иностранных дел Украины обнародовало список контактов, куда следует обращаться украинцам, которые решили ехать на чемпионат мира по футболу в России, в случае, если им потребуется помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

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"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования во время поездки украинских граждан в Россию для посещения #WorldCup2018, МИД Украины рекомендует безотлагательно обращаться по следующим контактами", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Ранее в МИД рекомендовали гражданам Украины воздержаться от поездок в Россию для посещения соревнований финальной части чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Пребывание граждан Украины на территории России связано с серьезными угрозами для личной безопасности, отмечали в МИД.

На фоне призывов к бойкоту чемпионата мира по футболу, который вскоре должен состояться в России, по меньшей мере пять тысяч украинцев приобрели билеты на его матчи, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член гуманитарной подгруппы ТКГ на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

ЧМ-2018 в России: в МИД рассказали, куда украинцам обращаться за помощью 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069864
 
 
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к психиатру. если собрались туда ехать, то надежда только на него.
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100% Решил самоубиться? - бейся башкой об стену дома, зачем для этого ехать на Рассею?
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Всех кто туда поедет ставить при пересечении границы на учет в СБУ как потенциальных агентов ФСБ
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заколотись в квартире изнутри
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Зачем? просто не следует шляться по всяким помойкам,на которых обитают злобные крысы.
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Согласен, но если кому то захочется то в списки списки списки?
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Ну надо же знать имена клинических дебилов на всякий случай.
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такими темпами скоро вместо кучи чёрных списков проще будет составить белый список "нормальных" а остальных можно и в топку
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Вы сильно преувеличиваете кол-во про-московитских дебилов в Украине. Если бы ваша оценка была хоть наполовину верна,Украины уже с 2014 года не существовало бы.
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я не преувеличиваю кол-во про-московских дебилов, я говорю о всё больше появляющихся дебилах составить какой нибудь списочек или внести в уже существующий, этот снежный ком растёт очень быстро
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На случай,если Вы не обратили внимание...в Украине идет война, и каждый про-московитский дебил - потенциальный враг.
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в какой то момент составитель сам окажется в каком то списочке и будет удивляться - как? я? и про московский дебил?(((((
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Ну, значит, не стоит шляться по всяким помойкам,на которых обитают злобные крысы ЧС-2018 у Росії: в МЗС розповіли, куди українцям звертатися по допомогу - Цензор.НЕТ 88
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после попадания на миротворец саакашвили и ЮВТ понимаешь, что ЧС-2018 у Росії: в МЗС розповіли, куди українцям звертатися по допомогу - Цензор.НЕТ 511 shlyapa
такими темпами скоро вместо кучи чёрных списков проще будет составить белый список "нормальных" а остальных можно и в топку может и не слишком далек от истины
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Є придурасти які туди поїдуть? А історії про Сєнцова, Сущенка вони не чули, нє ?
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Есть фанаты футбола, которые ради возможности увидеть, как Рональдо забивает гол, готовы 12 лет отсидеть .
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Каждый гол индивидуален и незабываем. А видеть в живую, неописуемое наслаждение.
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м. Київ стадіон "Олімпійський" 26 травня. Була можливість.
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то, что немеренно украинских гастербайтеров работает в раше, и вроде как их не постигает судьба Сенцова и Сущенко Ксюша как то подзабыла ЧС-2018 у Росії: в МЗС розповіли, куди українцям звертатися по допомогу - Цензор.НЕТ 6885
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не немеряно,а 10 % от численности 2013 года
а это неизлечимые
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есть какие то конкретные цифры?как я понимаю речь все равно идет о сотнях тысяч
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оно конечно, только СПОРТЛОТО,
но сильно удивитесь, сколько планирует уже туда ехать ...
эти цифры афишировать не будут ...
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и цифры уже есть:

Граждане Украины приобрели более четырех тысяч билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает Футбол 24.
В сообщении говорится, что во время второго этапа реализации билетов на Чемпионат, который длился с 5 декабря 2017 года по 3 апреля 2018 года, украинские болельщики приобрели 2053 билета. Первый этап продаж длился с 14 сентября по 28 ноября 2017 года. В этот период украинцы приобрели 2087 билетов. Таким образом, общее количество билетов на данный момент составляет 4140. Заключительный этап реализации начнется 18 апреля, при этом сам Чемпионат пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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.Около 5 тысяч украинцев купили билеты на ЧМ-2018, который пройдет в России" Цитата с проросийского сайта "страна"
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Единственным контактом для таких должен быть автоответчик с одной фразой:
# нехай щастить.

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Если там кого то прихлопнут, это премия Дарвина, железно.
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Зачем переживать за ненавидящих Украину?
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Эт-точна подмечено. Поцыэнт, который хочет побывать на карнавале в чужой стране (хоть и дефективной) ненавидит свою. Уважаю людей с железной логикой.
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В буцигарню хай звертаються
бо розуму не мають
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Зачем туда ехать вообще? Ведь вполне возможно и даже скорей всего, что деньги, вырученные с чм пойдут на вооружение рашки. То есть ехать заведомо зная, что твои деньги будут использованы в укреплении армии врага и убийстве твоих братьев?
Что у вас телевизора нет, раз уж вы не можете без футбола? Люди погибают на фронте, а эти козлы не могут себе отказать в такой малости . Бог им судья, тварям продажным
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Цікаво куди б в 41-му році радили звертатися як-би ЧМ проходив в гітлерівській Німеччині ????
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а вышиватники все со своей темой сравнения с 2ой мировой...мы с рашей официально воюем?не надо только тут манипулировать, как наши властьпридержащие делают
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Как же цирк надоел.Одни воюют против кацапни ,другие денюшку у них зарабатывают.Одни свои деньги тратят на армию,другие ноют о тарифах ЖКХ.Может пора закрыть уже кордон с РФ?Может пора уже выделять на армию не жалкие 1,5% от ВВП?Но Порошенко так стремится всем быть хорошим ,что его скоро возненавидят не только вата,пенсы,зрадофилы,но и порохоботы всех мастей.Зачем идти во власть если боишся брать ответственность?
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це не цирк. не треба звертати на отщипенців увагу.
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Їдеш на футбол в залісся? Пам'ятай!
Ми тебе туди не посилали...
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Им бы в своё время обратиться к психиатрам, но время уже упущено.
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К Богу пусть облащаются,он всех нас приимает а этих сумашедших без очереди.А так пусть на выезде с Украины пусть пишут расписку что они едут на свой страх и риск и государство за их безопастность не отвечает.ТЕПЛИЙ Х..Й У ДОРОГУ.
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Если кто-то САМ ДОБРОВОЛЬНО поедет в рашистсую педерацию, то обращаться надо в психушу!
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на 5000 прямоходящих Украина очистится на несколько дней . Они должны остаться в орде . Там их родина .
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а где вой подкацапников за зубожиння ?где слезливые истории про чисто одетого дедушку?их нет тут,т к, те кто больше всех про зраду воет, на кацапский шабаш деньги вдруг нашли - надеюсь их там и закроют ЧС-2018 у Росії: в МЗС розповіли, куди українцям звертатися по допомогу - Цензор.НЕТ 3753
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Звертатися треба в СБУ перед поїздкою)))
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Украинцы на ЧМ не поедут. Туда только хохлы поедут.
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фсб знае, що під виглядом вболювальників на ЧМ поїдуть розвідники ГУР. Під підозрою в першу чергу будуть вболювальники в пластикових шлепанцах і с тупою пілою
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я не думаю что на чемпионате будут кого то задерживать путину надо что бы чемпионат прошел спокойно а он выглядел белым и пушистым а таких заложников он и среди гастеров набрать может в любое время
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Цензор.НЕТНовостиСпортЧМ-2018 в России: в МИД рассказали, куда украинцам обращаться за помощью
 
 
 
 
 
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