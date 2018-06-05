 ЧМ-2018 в России: в МИД рассказали, куда украинцам обращаться за помощью

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования во время поездки украинских граждан в Россию для посещения #WorldCup2018, МИД Украины рекомендует безотлагательно обращаться по следующим контактами", - говорится в сообщении МИД в Twitter.
Ранее в МИД рекомендовали гражданам Украины воздержаться от поездок в Россию для посещения соревнований финальной части чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Пребывание граждан Украины на территории России связано с серьезными угрозами для личной безопасности, отмечали в МИД.
На фоне призывов к бойкоту чемпионата мира по футболу, который вскоре должен состояться в России, по меньшей мере пять тысяч украинцев приобрели билеты на его матчи, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член гуманитарной подгруппы ТКГ на переговорах в Минске Ирина Геращенко.
такими темпами скоро вместо кучи чёрных списков проще будет составить белый список "нормальных" а остальных можно и в топку может и не слишком далек от истины
а это неизлечимые
но сильно удивитесь, сколько планирует уже туда ехать ...
эти цифры афишировать не будут ...
Граждане Украины приобрели более четырех тысяч билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает Футбол 24.
В сообщении говорится, что во время второго этапа реализации билетов на Чемпионат, который длился с 5 декабря 2017 года по 3 апреля 2018 года, украинские болельщики приобрели 2053 билета. Первый этап продаж длился с 14 сентября по 28 ноября 2017 года. В этот период украинцы приобрели 2087 билетов. Таким образом, общее количество билетов на данный момент составляет 4140. Заключительный этап реализации начнется 18 апреля, при этом сам Чемпионат пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
# нехай щастить.
бо розуму не мають
Что у вас телевизора нет, раз уж вы не можете без футбола? Люди погибают на фронте, а эти козлы не могут себе отказать в такой малости . Бог им судья, тварям продажным
Ми тебе туди не посилали...