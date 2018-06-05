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 СБУ никому не передавала список 47 возможных жертв российских спецслужб. - Гитлянская

В Службе безопасности Украины заверяют, что никому не передавали список из 47 журналистов и блогеров, которые могли стать потенциальными жертвами российских спецслужб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Имитация убийства Бабченко выявила две цели российских спецслужб, - Луценко

"СБУ никому ничего не передавала. Список является тайной следствия, поэтому я с ним не знакома и не могу комментировать его аутентичность", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская во вторник.

Ранее в этот день одно из интернет-изданий обнародовало список 47 журналистов и блогеров, которые якобы могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ наряду с журналистом Аркадием Бабченко.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3069861
 
 
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СТРАНА.ЮА - рупор ФСБ, поэтому им не нужно ни СБУ ни кто-то другой с наших, чтобы получить список. И это они не раз доказывали
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Отож. Бабченко сьогодні написав, що з кимось домовився про зустріч через Месенджер, "в лічку". Знали тільки він і та людина. Через деякий час якесь кацапське змі оприлюднює цю інфу. І це не перший випадок. Виходить, вони читають фейсбук. ФейСБук - так, чи що?
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сервера русскоязычного фейсбука находятся в кацапии...
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тю, так СБУ ж не сама эти списки придумала? - значит возможна утечка с другой стороны, правильно? иначе если думать, что кроме сбу других источников быьт не может - тогда мы приходим с четкому логическому выводу, что списки придумала сбу.
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В этом списке те кто критикует украинскую власть
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а хтось інший пише, що навпаки - там порохоботи...
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на вере в СБУ, крапку поставило"воскрешение" Бабченко...
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В списки неугодных Путину может попасть любой.
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СБУ сами специально слили эту инфу в сеть. Это им и Гидранту выгодно запугать всех людей в нём.
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Т. е. опубликованній изданием "Страна" список из 47 возможных жертв российских спецслужб она не подтвердила, но и не опровергла. Буду считать, что список правильный.
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Не передавала Офіційно - вірю, не продавала приватно - також вірю.
Не продав хтось у приватному порядку - ?????
Сподіваюсь СБУ у свій час надасть список і буде можливість порівняти з вже названим.
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Грицак заявил после задержания Германа,что проводятся обыски ,будут задержания.Пшык!
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В списке нет Бабченко и Геращенко. На основании чего тогда на них покушались? Сам список сварганили разные люди из разных источников. Подделка
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гитлянская, не пали хату, это спецоперация сбу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ никому не передавала список 47 возможных жертв российских спецслужб. - Гитлянская
 
 
 
 
 
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