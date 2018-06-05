 СБУ никому не передавала список 47 возможных жертв российских спецслужб. - Гитлянская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"СБУ никому ничего не передавала. Список является тайной следствия, поэтому я с ним не знакома и не могу комментировать его аутентичность", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская во вторник.

Ранее в этот день одно из интернет-изданий обнародовало список 47 журналистов и блогеров, которые якобы могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ наряду с журналистом Аркадием Бабченко.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.