 СБУ никому не передавала список 47 возможных жертв российских спецслужб. - Гитлянская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"СБУ никому ничего не передавала. Список является тайной следствия, поэтому я с ним не знакома и не могу комментировать его аутентичность", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская во вторник.
Ранее в этот день одно из интернет-изданий обнародовало список 47 журналистов и блогеров, которые якобы могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ наряду с журналистом Аркадием Бабченко.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Не продав хтось у приватному порядку - ?????
Сподіваюсь СБУ у свій час надасть список і буде можливість порівняти з вже названим.