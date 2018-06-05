 Подозреваемый в организации покушения на Бабченко Герман не имел и не имеет отношения к Службе внешней разведки, - заявление СВРУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении СВРУ.

В тексте отмечается: "В связи с появлением 4 июня в некоторых СМИ информации со ссылкой на адвоката недавно арестованного СБУ гражданина Украины Бориса Германа Евгения Солодко о якобы причастности его подзащитного "в спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов" пресс-служба СВРУ заявляет о следующем:

Гражданин Украины Борис Герман не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины, этот человек никогда не был в кадровом составе и агентурном аппарате СВР Украины.

СВР Украины считает появление таких публикаций в СМИ попыткой выгородить гражданина Украины Бориса Германа, который обвиняется в тяжких преступлениях: государственной измене и организации покушения на убийство.

Также это может быть очередным проявлением информационной войны против Украины, а именно попыткой продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины.

Подчеркиваем, что СВР Украины находится в тесной, круглосуточной координации с СБ Украины в вопросах защиты нашего государства от внешних угроз. Соответствующее взаимодействие СВР Украины имеет с другими членами разведывательного сообщества и всеми составляющими сектора безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой. ВИДЕО

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.