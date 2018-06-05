 Подозреваемый в организации покушения на Бабченко Герман не имел и не имеет отношения к Службе внешней разведки, - заявление СВРУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении СВРУ.
В тексте отмечается: "В связи с появлением 4 июня в некоторых СМИ информации со ссылкой на адвоката недавно арестованного СБУ гражданина Украины Бориса Германа Евгения Солодко о якобы причастности его подзащитного "в спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов" пресс-служба СВРУ заявляет о следующем:
Гражданин Украины Борис Герман не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины, этот человек никогда не был в кадровом составе и агентурном аппарате СВР Украины.
СВР Украины считает появление таких публикаций в СМИ попыткой выгородить гражданина Украины Бориса Германа, который обвиняется в тяжких преступлениях: государственной измене и организации покушения на убийство.
Также это может быть очередным проявлением информационной войны против Украины, а именно попыткой продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины.
Подчеркиваем, что СВР Украины находится в тесной, круглосуточной координации с СБ Украины в вопросах защиты нашего государства от внешних угроз. Соответствующее взаимодействие СВР Украины имеет с другими членами разведывательного сообщества и всеми составляющими сектора безопасности Украины.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
http://gordonua.com/news/politics/advokat-germana-zayavil-chto-rabotu-ego-podzashchitnogo-na-ukrainskie-specsluzhby-ne-oformlyali-oficialno-249118.html
да и везде по СМИ тоже, разве было где-то про СВР?
Краснова и Костенко отпустили, Красно воюет на Донбассе, Костенко в последствии был похищен ФСБ и осужден в Крыму за избиение "беркутовцев"...
Какой смысл врать, если это проверяется за 2 минуты?
Станіслав Краснов
· 23 год ·
Хочете подивитись на Монумент Незалежності з відстані простягнутої руки, чи взнати, як виглядають київські двори прямо за Майданом? Дивіться відео!
Днями запускали на Майдані квадрокоптер з друзями, зйомка вийшла чудова.
Дякую Konstantin за професійну зйомку.
Утверждение "Красно воюет на Донбассе" - ложь.
Если воевал когда-то, то так и надо писать, можно уточнить где именно и когда.
Поищем, почитаем, а то после одной лжи уже нет доверия ко всему остальному.
В "Азове" совсем не спешили заступаться за него после задержания.
05.06.2018 16:52
С вещами на нары, опарыш