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Все про:разведка (1892) Герман_Борис (13)

 Подозреваемый в организации покушения на Бабченко Герман не имел и не имеет отношения к Службе внешней разведки, - заявление СВРУ

Служба внешней разведки Украины опровергает любую причастность к деятельности СВРУ, подозреваемого в организации покушения на Аркадия Бабченко Бориса Германа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении СВРУ.

В тексте отмечается: "В связи с появлением 4 июня в некоторых СМИ информации со ссылкой на адвоката недавно арестованного СБУ гражданина Украины Бориса Германа Евгения Солодко о якобы причастности его подзащитного "в спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов" пресс-служба СВРУ заявляет о следующем:

Гражданин Украины Борис Герман не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины, этот человек никогда не был в кадровом составе и агентурном аппарате СВР Украины.

СВР Украины считает появление таких публикаций в СМИ попыткой выгородить гражданина Украины Бориса Германа, который обвиняется в тяжких преступлениях: государственной измене и организации покушения на убийство.

Также это может быть очередным проявлением информационной войны против Украины, а именно попыткой продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины.

Подчеркиваем, что СВР Украины находится в тесной, круглосуточной координации с СБ Украины в вопросах защиты нашего государства от внешних угроз. Соответствующее взаимодействие СВР Украины имеет с другими членами разведывательного сообщества и всеми составляющими сектора безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой. ВИДЕО

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3069860
 
   
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А это и подтверждает ещё раз, что вся история с Бабченко---ТУПОЙ РАЗВОДНЯК. И все её участники должны подать в отставку.
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ТУПОЙ РАЗВОДНЯК у тебя в коре твоего мозга,учи скрепы поцена ,мальчик
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Молоток, заработал!!! Обратись к своему куратору на Лахти 2, тебя ждет целый фанфурик боярки. Ну а ягеля на закусь сам накопаешь.
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вообще-то он заявлял что работает на "контрразведку", а не "внешнюю разведку"
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Ну, здесь же речь об официальном заявлении адвоката.
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а що таке тоді "контррозвідка"? сбу відхрестилось, і свр теж відхрестилась.
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по Краснову СВРУ так же отнекивалось, но в суде удалось построить защиту на том, что арест Красного СБУ это внутренние разборки между СБУ и СВРУ.
Краснова и Костенко отпустили, Красно воюет на Донбассе, Костенко в последствии был похищен ФСБ и осужден в Крыму за избиение "беркутовцев"...
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Краснов в Киеве самолетики запускает, а не воюет.
Какой смысл врать, если это проверяется за 2 минуты?

Станіслав Краснов
· 23 год ·

Хочете подивитись на Монумент Незалежності з відстані простягнутої руки, чи взнати, як виглядають київські двори прямо за Майданом? Дивіться відео!
Днями запускали на Майдані квадрокоптер з друзями, зйомка вийшла чудова.
Дякую Konstantin за професійну зйомку.
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порохоботка, иногда так случается, что с фронта возвращаются живыми.
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Это предложение перейти на личности? Ну, давай, пуйлобот.
Утверждение "Красно воюет на Донбассе" - ложь.
Если воевал когда-то, то так и надо писать, можно уточнить где именно и когда.
Поищем, почитаем, а то после одной лжи уже нет доверия ко всему остальному.
В "Азове" совсем не спешили заступаться за него после задержания.

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)))) Аргументировано, с фактами и доказательствами!
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Коля, там тебя в теме про ЧМ по футболу на расее заспамили, не нравится людям твой коммент. А я расспамила патриота, по блату.)

05.06.2018 16:52
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Мыкола, членососы куйла собираются на русвесна.сру.
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Герман был пьян, и его фокус не удался)))
С вещами на нары, опарыш
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НЕ верим!!!щас на цэнзоре "спецы по разведке"выведут на чистую воду...Тут хоть за хуйла,хоть за чёрта ,абы против шоколада,сои,батончика,итд..
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... а по выходным халтурил на МИ-5 и Моссад )))
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Не может быть!!! СВРУ врет! Не верю вальцмановской власти, оговорили Германа в трусиках. бапченка воскресили чтобы отвлечь людей от смерти Бабченка!
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Рад за Бабченко, реально расстроился, поверил, переживал за него и его семью. Но жизнь показывает, если прокуЛОЛ в теме, то все закончится пшиком. И, увы не в пользу Украины.
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Поживем, увидим. Они столько раз врали, что веры им нет ни на грош.
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Tut poniatno sto ruskix FSB rabota,tolko na priamuju trudno budet sviazat,Mnogo raznyx pozrednikov kak German mozet byt, i koncy najti mozet byt ocen trudno
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А по-моему, Герман все логично излагает. Выбрать монаха на роль киллера, возможно, 30 человек - это идиотизм. Кроме того, Бутусов сам пишет, что еще больший идиотизм со стороны Германа, что человек под колпаком СБУ за вроде торговлю оружием, когда каждый шаг отслеживают, согласился быть организатором массовых убийств. Интересно другое, что все вскрылось не в прослушке Германа, а совершенно случайно, когда Цымбалюк пришел в СБУ, а если бы не пришел? Скорее всего, были 2 несогласованные операции контрразведки и СБУ, Грицак явно не ожидал, что Герман сошлется на контрразведку. Но теперь на Германа повесят всех собак, для спасения лица государства. Список, сначала 3, потом 30, теперь 47, тоже мифическая вещь. Зачем сообщать исполнителю про весь список сразу? Убрал одного, вот тебе следующий, если киллер попадется на 15-м, то следующие цели станут известны. И интересно, сколько десятилетий заняло бы устранение 47 человек одним киллером. Единственный доказанный факт, что Герман когда-то был знаком с Пивоварником. Думаю, поскольку ничего у ГПУ нет, то решили просто припугнуть критиков Порошенко, выдумав список, произвольно его расширяя. Типа Путин нападет
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Tut mne nesxoditsia to jesly German rabotal na kontrarazvedku,pocemu togda Babcenka by ubyli.On vet vstretilsia ecio raz posiol posle tak nazyvajemogo ubijstva.To jest polucajetsia kontrarazvedka xotela ubyt Babcenko?Peredal dengi 18000 i vsio mozno zaderzat kilera,daze nuzno zaderzat.Ja neveriu sto kontrarazvedka sto to znala
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"Спецоперация" вышла удачная, только к сожалению её проводила не СБУ. Герману слили этот якобы "заказ" зная, что он наверняка сотрудничает со спецслужбами Украины. Он просто не мог не сотрудничать по роду своей деятельности. Дальше дело техники. Сделали из СБУ собаку, которая гоняется за своим собственным хвостом. Роль Бабченко здесь тоже подозрительна, не удивлюсь если его уже ждет медаль от ФСБ "ЗА УСПЕШНУЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ"...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПодозреваемый в организации покушения на Бабченко Герман не имел и не имеет отношения к Службе внешней разведки, - заявление СВРУ
 
 
 
 
 
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