 ГПУ сообщила о подозрении еще одному экс-беркутовцу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно ему, экс-милиционер подозревается в превышении власти или служебных полномочий.

В частности, по данным правоохранителей, подозреваемый причастен к совершению умышленных действий, выходящих за пределы его полномочий и сопровождавшихся насилием, незаконным применением специальных средств в отношении участников Автомайдана, которые пикетировали колонну автомобилей подразделения "Беркут", направлявшихся к резиденции "Межигорье".

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В результате действий экс-сотрудников спецподразделения был также поврежден автомобиль пикетчиков и нанесен ущерб на сумму свыше 80 тыс. гривен.

Следствие по данному факту продолжается. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и приложения к нему, которое будет направлено в суд для рассмотрения.