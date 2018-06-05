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 ГПУ сообщила о подозрении еще одному экс-беркутовцу

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-сотруднику подразделения "Беркут" ГУ МВД Украины во Львовской области в нападении на активиста Автомайдана в Киеве на улице Богатырской 19 января 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно ему, экс-милиционер подозревается в превышении власти или служебных полномочий.

В частности, по данным правоохранителей, подозреваемый причастен к совершению умышленных действий, выходящих за пределы его полномочий и сопровождавшихся насилием, незаконным применением специальных средств в отношении участников Автомайдана, которые пикетировали колонну автомобилей подразделения "Беркут", направлявшихся к резиденции "Межигорье".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении 4 бывшим сотрудникам киевского "Беркута", - ГПУ

В результате действий экс-сотрудников спецподразделения был также поврежден автомобиль пикетчиков и нанесен ущерб на сумму свыше 80 тыс. гривен.

Следствие по данному факту продолжается. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и приложения к нему, которое будет направлено в суд для рассмотрения.

Источник: https://censor.net.ua/n3069859
 
 
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