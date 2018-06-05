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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8692) журналистика (2222) ОБСЕ (3167) Сарган (257) Бабченко Аркадий (122) Дезир Арлем (9)

 Это может иметь серьезные последствия. Рекомендую властям вмешаться и прекратить такую практику, - представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дезир о списке "зрадофилов" Сарган

Лариса Сарган опубликовала список политиков, журналистов и блогеров, которые после сообщений о смерти Бабченко критиковали правоохранителей. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с тем, что пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган опубликовал в своем Facebook список людей, которых назвала "зрадофилами".

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Публикация списка, включая имена журналистов, которые обвиняются в предательстве, неприемлема и опасна. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов", - написал Дезир в письме украинским властям.

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"Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и прекратить такую практику, особенно, когда ее используют государственные чиновники, учитывая чувствительную и сложную обстановку в Украине на данный момент", - заявил представитель ОБСЕ.

"Журналисты и СМИ должны иметь возможность открыто и свободно выражать свое мнение. Маркировка тех, кто критически настроен, как предателей, ставит их под большой риск, и это неприемлемо", - добавил Дезир.

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30 мая, после того, как стало известно, что журналист Аркадий Бабченко жив, пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала в своем Facebook пост со списком политиков, журналистов и блогеров, которые после сообщений о смерти Бабченко критиковали правоохранительную систему за ее несостоятельность. Сарган охарактеризовала фигурантов списка как "тех, кто поднял очередную зраду в то время, когда все стражи порядка осуществляли спецоперацию Бабченко".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3069858
 
   
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А чего тряпку власовскую не нацепил?) Стыдно,да?)
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Правильно он сказал, а по другому не скатывайтесь до совка и тогда не создадите себе вождя авторитета, что так конретно
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Будка уже вовсю заигралась, аж Запад веселит.
Сарганиха себя, небось, вообразила в кожанке с красной косынкой и с маузером на боку, как будет ездить в "черном воронке" по домам зрадофилов и ставить их к стенке.
В составе ревтройки - запойный алкаш и другой прокурор с наколотой совой на правом плече.
интересный триллер намечается.
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намечается кацапский вариант выдавливание несогласных с великим кормчим за пределы страны и закрытие ртов..
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А з іншого боку я, як читач, маю право знати, хто в цій ситуації повів себе негідно. Чи я маю сам переривати тону макулатури і десятки сайтів? Якщо хтось зробив за мене таку роботу, я буду йому вдячний. Якийсь Арлем Дезір не повинен обмежувати моє право на доступ до потрібної мені інформації.
Більше того, я вважаю заяву Дезіра аморальною, я його самого глибоко непорядною людиною, бо він і сам мав би очолити той список. У такій ситуації порядні люди мовчать і думають над тим, як слід себе поводити, щоб більше не опинитися у колі подібних потвор.
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Есть ли в Украине свобода слова? Нет. И не потому, что у нас Петр Алексеич, вместо того, чтобы умереть за эту свободу, как обещал, сел на нее своей толстой задницей. Нет, не поэтому. Чтобы была «свобода», надо иметь «слово». А в Украине журналистов десять от силы все еще это «слово» говорят, остальная журналистская масса щебечет с олигархических экранов, работая за корм, а не за совесть. Они даже не понимают того, что нам всем до отвращения противно смотреть на то, что они нам предлагают - каждодневное общение с ворами, политическими проститутками и такими же политологами.

🤑
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Да перестаньте.Как раз свободы слова достаточно-каждый несёт,что в голову взбредёт,и никакой ответственности.А каналы олигархические и журналисты продажные карманные не вчера и не сегодня появились,и тоже несут,что душа пожелает.
Ответственности-никакой.Журналистской этики-никакой.Язык без костей,трындят то,за что платят.Хапанул денежку-и понеслась душа в рай.А мы обтекаем,слушая и читая
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Я просто балдею! ПОЧЕМУ НАШИ ВЛАСТИ МОЛЧАТ И НИЧЕГО НЕ ОТВЕЧАЮТ этому представителю из ОБСЕ???
"Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и прекратить такую практику, особенно, когда ее используют государственные чиновники, учитывая чувствительную и сложную обстановку в Украине на данный момент", - заявил представитель ОБСЕ. Источник: https://censor.net.ua/n3069858
Почему я не слышу от этого Дезира о политзаключенных украинцах,которые находятся в российских тюрьмах НЕЗАКОННО! Ну а про зрадофилов,я от него слышу! Жесть какая-то! Почему он не обращается к власти российской,что бы отпускали украинцев!
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А не пробовали Поклонскую позвать на помощь? Методы и технологии одни и те же - и переучиваться не нужно...
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Он просто не сечёт насчёт нашей порохатой демосратии, и какой найвыщий уровень свободы слова при Порохуйле.
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Це може мати серйозні наслідки. Рекомендую владі втрутитися і припинити таку практику, - представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезір про список "зрадофілів" Сарган - Цензор.НЕТ 8344 Оце гавкнув цей Дезір. А не пішов би він за відомою усім адресою.
Країна повинна знати своїх хероїв.
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Боже, как скучно.
Ну просто хоровод петеботов и петешлюх.
Впрочем, пускай гавакают.
Заодно и запомним...
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а кого предлагает в Президенты энурокозак?
просто любопытно
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С кагальной подстилкой общаться брезгую...
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ну пожалуйста, я тебя умоляю, открой тайну: за кого будет голоосовать энурокозак? ))
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помоги "заблудшим порохоботам" сделать правильный выбор, научи нас , как надо голосовать ))
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ну не понять гейропе шо у соевого лантуха выборы скоро а всякие журнашлюги вместо славить и васхищаться "досягненнями" только вредят государству и под ногами путаются...
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Есть список , людям что в нем предложили защиту в виде круглосуточной охраны их тел --то нормально !! Но не нормально , когда люди из списка не захотели охрану . А почему они не захотели ? Почему такой вой на всех сми ? Логично было бы взять охрану --правда ? Или кто то не заинтересован в том, что бы видели чем они на самом деле занимаются в Украине ?
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Глупый поступок пресс-секретаря Генпрокурора. Как минимум - извиниться.
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Почему так много шумихи вокруг журналистов? это обычные люди, которые делают заказные репортажи и пишут заказные статьи и получают за это деньги, это не хорошо и не плохо, просто работа такая. Никто не будет платить журналисту, если он будет писать что попало, зачем он нужен будет такой работодателю? Журналисты косвенно или прямо обвиняли какие-то структуры, не имея никакой доказательной базы или фактов, грубо говоря просто пиздели, при чем не смущались это делать даже с личных страниц. И тут европейский за этих запроданцев начал яро заступаться, алё представитель? ты берега не попутал?
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Який Ген прокурор. такий і прес секретар...
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если хоть одно из этих говносми и журнашлюх хоть когда-то дало опровержение, извинилось за свои не правдивые высеры, вот тогда к ним можно было бы относиться как сми, а так, они рупоры пропаганды, которые льют говно за деньги и пока безнаказанно(
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто может иметь серьезные последствия. Рекомендую властям вмешаться и прекратить такую практику, - представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дезир о списке "зрадофилов" Сарган
 
 
 
 
 
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