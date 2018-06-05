 Это может иметь серьезные последствия. Рекомендую властям вмешаться и прекратить такую практику, - представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дезир о списке "зрадофилов" Сарган

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Публикация списка, включая имена журналистов, которые обвиняются в предательстве, неприемлема и опасна. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов", - написал Дезир в письме украинским властям.

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"Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и прекратить такую практику, особенно, когда ее используют государственные чиновники, учитывая чувствительную и сложную обстановку в Украине на данный момент", - заявил представитель ОБСЕ.

"Журналисты и СМИ должны иметь возможность открыто и свободно выражать свое мнение. Маркировка тех, кто критически настроен, как предателей, ставит их под большой риск, и это неприемлемо", - добавил Дезир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию, - спикер ОБСЕ Дезир об инсценировке убийства Бабченко

30 мая, после того, как стало известно, что журналист Аркадий Бабченко жив, пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала в своем Facebook пост со списком политиков, журналистов и блогеров, которые после сообщений о смерти Бабченко критиковали правоохранительную систему за ее несостоятельность. Сарган охарактеризовала фигурантов списка как "тех, кто поднял очередную зраду в то время, когда все стражи порядка осуществляли спецоперацию Бабченко".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.