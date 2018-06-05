 Это может иметь серьезные последствия. Рекомендую властям вмешаться и прекратить такую практику, - представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дезир о списке "зрадофилов" Сарган

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Публикация списка, включая имена журналистов, которые обвиняются в предательстве, неприемлема и опасна. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов", - написал Дезир в письме украинским властям.
"Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и прекратить такую практику, особенно, когда ее используют государственные чиновники, учитывая чувствительную и сложную обстановку в Украине на данный момент", - заявил представитель ОБСЕ.
"Журналисты и СМИ должны иметь возможность открыто и свободно выражать свое мнение. Маркировка тех, кто критически настроен, как предателей, ставит их под большой риск, и это неприемлемо", - добавил Дезир.
30 мая, после того, как стало известно, что журналист Аркадий Бабченко жив, пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала в своем Facebook пост со списком политиков, журналистов и блогеров, которые после сообщений о смерти Бабченко критиковали правоохранительную систему за ее несостоятельность. Сарган охарактеризовала фигурантов списка как "тех, кто поднял очередную зраду в то время, когда все стражи порядка осуществляли спецоперацию Бабченко".
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Сарганиха себя, небось, вообразила в кожанке с красной косынкой и с маузером на боку, как будет ездить в "черном воронке" по домам зрадофилов и ставить их к стенке.
В составе ревтройки - запойный алкаш и другой прокурор с наколотой совой на правом плече.
интересный триллер намечается.
Більше того, я вважаю заяву Дезіра аморальною, я його самого глибоко непорядною людиною, бо він і сам мав би очолити той список. У такій ситуації порядні люди мовчать і думають над тим, як слід себе поводити, щоб більше не опинитися у колі подібних потвор.
🤑
Ответственности-никакой.Журналистской этики-никакой.Язык без костей,трындят то,за что платят.Хапанул денежку-и понеслась душа в рай.А мы обтекаем,слушая и читая
"Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и прекратить такую практику, особенно, когда ее используют государственные чиновники, учитывая чувствительную и сложную обстановку в Украине на данный момент", - заявил представитель ОБСЕ. Источник: https://censor.net.ua/n3069858
Почему я не слышу от этого Дезира о политзаключенных украинцах,которые находятся в российских тюрьмах НЕЗАКОННО! Ну а про зрадофилов,я от него слышу! Жесть какая-то! Почему он не обращается к власти российской,что бы отпускали украинцев!
Країна повинна знати своїх хероїв.
Ну просто хоровод петеботов и петешлюх.
Впрочем, пускай гавакают.
Заодно и запомним...
просто любопытно