 Оккупанты оценивают ущерб от засухи в Крыму более чем в 160 миллионов руб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Четыре района зоны чрезвычайной ситуации прогнозируют ущерб более 164 млн рублей. Общая площадь пострадавших от засухи посевов составила около 18 тысяч гектаров", – заявил Рюмшин.

По данным "ведомства", такое состояние озимых в Крыму обусловлено сухой без осадков осенью, не позволившей в оптимальные агротехнические сроки провести сев озимых, и теплой, с незначительными осадками, зимой.

В "министерстве" уточнили, что наиболее значительный ущерб понес Первомайский район.

По оценкам оккупантов, крымские аграрии в 2018 году соберут 800 тысяч тонн зерновых, что вдвое меньше, чем в прошлом году.

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Накануне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

В конце мая марионеточный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.