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 Политика Украины
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Все про:засуха (11) Крым (20131) сельское хозяйство (210)

 Оккупанты оценивают ущерб от засухи в Крыму более чем в 160 миллионов руб.

Ущерб от засухи в Крыму оценили более чем в 160 млн рублей (67,5 млн гривен), сообщил подконтрольный Кремлю "министр" сельского хозяйства полуострова Андрей Рюмшин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Засуха и рост цен на топливо нанесут "невосполнимый удар" по аграриям , - оккупационные власти Крыма

"Четыре района зоны чрезвычайной ситуации прогнозируют ущерб более 164 млн рублей. Общая площадь пострадавших от засухи посевов составила около 18 тысяч гектаров", – заявил Рюмшин.

По данным "ведомства", такое состояние озимых в Крыму обусловлено сухой без осадков осенью, не позволившей в оптимальные агротехнические сроки провести сев озимых, и теплой, с незначительными осадками, зимой.

В "министерстве" уточнили, что наиболее значительный ущерб понес Первомайский район.

По оценкам оккупантов, крымские аграрии в 2018 году соберут 800 тысяч тонн зерновых, что вдвое меньше, чем в прошлом году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Уровень воды с каждым днем заметно убывает": в Крыму верховья Белогорского водохранилища обмелели из-за засухи. ФОТО

Накануне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

В конце мая марионеточный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Источник: https://censor.net.ua/n3069855
 
 
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Не схотіли рахувати прибутки в гривнях, то тепер маєте ущерби в руплях..
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Димка! Правильно писать в гривнЯх...Палалавата...
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Краще писати українською бо вже забув правила написання...
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И ЭТО ТОЛЬКО 5 червня.. что же будет до Жовтня то..
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Будет то ...чем бабушка отличается от дедушки))))
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дык по мосту можно воду возить, че не так?
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Нехай солярой поливають... Пуйло її дофуя нагнав...
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Сейчас, только коромыслами и ведерками в нужных количествах запасутся и пойдет вода на Крым по керченскому мосту.
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Шото оккупанты не сильно вату намачивают...Жадные!...
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Ну шо,русня, поняли теперь, шо Крым может быть только Украинским? Сообразили шо Украина тоже может кое-какой крантик прикрутить? Дебилы....
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Латиснеба!.. Ну!...Три-четыре:
Путен-приди!..Путен-напаи!...
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Мне тоже хочется что бы мост не много рихтоло землетресением
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Накануне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

Это из-за не выполнения закона о декоммунизации! Оккупанты оценивают ущерб от засухи в Крыму в боле чем 160 миллионов руб. - Цензор.НЕТ 9344
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Вечно ЗАПУХШИЙ дворцовый синяк жополиз...
Во время интерью от его дыхания объективы камер потеют))))
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Кацапам все это пофиг.они свое село как социосистему похерили,а на этих им вообще плевать.Пока нефть дорогая кацапня будет быковать
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Уникальный комплекс сооружений, который являлся самой большой и длинной водной магистралью Европы Северо-Крымский канал, он представлял собой гигантский водный канал протяжённостью 401 километра. Пропускная способность этого сооружения просто огромная она составляла около 300 кубометров днепровской воды в секунду и к каналу примыкали вспомогательные каналы, длина которых - 10,7 тысячи километров. На них располагаются более 138 тысяч различных гидротехнических сооружений. Кроме того, к сети «привязаны» 23 больших водохранилища и 1922 пруда, в которых вода сначала накапливается, а потом очень бережно используется. В 2014 году в наливные водохранилища ещё не оккупированного Украинского Крыма был закачан просто колоссальный объём днепровской воды: в Межгорное - 2,9 млн. куб, в Феодосийское - 3,6 млн. куб, в Станционное - 13 млн. куб, в Фронтовое - 8,4 млн. куб, в Ленинское - 3 млн. куб, в Самарлинское - 2 млн.куб....А теперь большой ...уй им в сраку зачем давать проклятым оккупантам в Крыму днепровскую воду если он временно оккупированный проклятыми российскими фашистами захватчиками. А вода она также на вес золота и в засушливых степях южных областей Украины. Почти 90 % в Крыму это была Украинская вода. А раз кремлёвские фашисты эти кацапы - захватчики оккупировали суверенную украинскую землю Крыма, тогда значить пускай эти проклятые российские оккупанты - воду для себя возят танкерами по морю, и строят десятки - мощных водоводов, с фашистской лапотной паРаши, или взамен все дружно хлебают морскую водицу, а проклятым кремлёвским фашистам завоевателям )(уйла даже будет полезно, в ней есть йод, гляди поумнеют..
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Не, не поумнеют. Ресурссия - это космическая страна, с такими же космическими технологиями. Например, Переработка урины и твердых отходов - это новая разработка, примененная на МКС лишь с 2010-ого года. http://еда-космонавтов.рф/blog/post/regeneracia-vody-na-mks. Соединят канализацию с водопроводом и оп-па проблема решена!
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Пенсионеры раиси, затяните пояса....
Ведь Вам им все возмещать придется
а теперь хором крымнаш..... и не слушайте комментарии пустого желудка..
КАМНИ С НЕБА ловите...
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Добре, що є гребелька в Каланчакському районі.. Добре б ще дроти зняти з тих ЛЕП, котрі йдуть в напрямку Криму - так на всяк випадок.. Та й ВЕЗ "Крим" на часі вже скасувати на законодовчому рівні, не на Україну працює вона..
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Есть такая украинская пословица, що не мала баба клопоту та купила порося. Теперь, Россия оккупировала высокодотационный регион, который необходимо, кормить, поить, жалко бросить и нести эту ношу невозможно. Можно еще один мост построить или взорвать построенный, можно угля привести для тех, кому холодно, можно эскадру затопить, но от этого воды в Крыму не добавится. Дальше еще будет больнее и судьба Крыма вне Украины печальна и поучительна.
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Там в Криму живуть українці.Ще трохи і по-нашому почнуть вимагати воду від путіна. Українці- не кацапи на колінах просити путіна не будуть.Путін звик до покірного стада в расєї.
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- москалі . спрагу почнете відчувати ще не доїджаючи до середини куйломоста , так що беріть побільше води щоб потім не прийшлося сечу фільтрувати Окупанти вважають, що збитки від посухи в Криму становлять понад 160 мільйонів руб. - Цензор.НЕТ 8300
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не нужноим ничего ,потому что не думают о будущем,канал это фигня по сравнению с 6тью ядерными боеголовками завкзеными в этот "курорт",а если не дай Бог чего,не дай Бог, за это нада кричать,бараны крымские.
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Крисчани, хобот в дупу и буде вами "кррруговорррот"
вологи...😎
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Как там опреснительный завод? Опресняет?
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Сезон настоящей Жары вообще то наступает в месяце августе...!
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Помню,как бабка покойная Анна каждое утро поливала персики и вишни в Севасе в шесть часов утра воду подавали на два часа,а потом вечером ещё на два часа,запасали люди воду тогда даже хоть и канал работал в те годы!
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Збитки від посухи в Криму оцінили майже в 160 млн рублів (67,5 млн грив Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3069855 Мало!!!
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эти цифры надо увеличивать минимум в 10 раз, как всегда вранье - если Рашка сказала 160 -значит 1600 млн.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты оценивают ущерб от засухи в Крыму более чем в 160 миллионов руб.
 
 
 
 
 
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