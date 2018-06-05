 Оккупанты оценивают ущерб от засухи в Крыму более чем в 160 миллионов руб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Четыре района зоны чрезвычайной ситуации прогнозируют ущерб более 164 млн рублей. Общая площадь пострадавших от засухи посевов составила около 18 тысяч гектаров", – заявил Рюмшин.
По данным "ведомства", такое состояние озимых в Крыму обусловлено сухой без осадков осенью, не позволившей в оптимальные агротехнические сроки провести сев озимых, и теплой, с незначительными осадками, зимой.
В "министерстве" уточнили, что наиболее значительный ущерб понес Первомайский район.
По оценкам оккупантов, крымские аграрии в 2018 году соберут 800 тысяч тонн зерновых, что вдвое меньше, чем в прошлом году.
Накануне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.
В конце мая марионеточный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Путен-приди!..Путен-напаи!...
Это из-за не выполнения закона о декоммунизации!
Во время интерью от его дыхания объективы камер потеют))))
Ведь Вам им все возмещать придется
а теперь хором крымнаш..... и не слушайте комментарии пустого желудка..
КАМНИ С НЕБА ловите...
вологи...😎