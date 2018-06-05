 "Киевводоканал" намерен поднять тариф на водоснабжение и водоотвод

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила директор департамента экономики и финансов "Киевводоканала" Ирина Кирилюк во время общественных слушаний 25 мая относительно изменения тарифов.

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"Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств. Расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотводу по подсчетам ЧАО "АК "Киевводоканал" изменится в среднем на 49,6% и составит 23 грн 17 коп.", - сказала она.

По словам генерального директора ЧАО "АК "Киевводоканал" Дмитрия Новицкого, расчет тарифов будет вынесен на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) только после рассмотрения всех замечаний.