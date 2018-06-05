 "Киевводоканал" намерен поднять тариф на водоснабжение и водоотвод

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила директор департамента экономики и финансов "Киевводоканала" Ирина Кирилюк во время общественных слушаний 25 мая относительно изменения тарифов.
"Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств. Расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотводу по подсчетам ЧАО "АК "Киевводоканал" изменится в среднем на 49,6% и составит 23 грн 17 коп.", - сказала она.
По словам генерального директора ЧАО "АК "Киевводоканал" Дмитрия Новицкого, расчет тарифов будет вынесен на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) только после рассмотрения всех замечаний.
Ахренеть...
Незаконність і нечинність тарифів з моменту їх прийняття на ЖКП з грудня 2006 року по червень 2014 року (а по послузі утримання будинків та прибудинкових територій - по травень 2015 року) включно підтверджується:
- постановою Верховного Суду України від 28.11.2011 р. у справі № 21-246а11, у Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі - ЄДРСР) № 20014508 ;
- постановою Верховного Суду України від 02.12.2014 р. у справі № 21-470а14, у ЄДРСР № 42246609 ;
- постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 10.12.2010 р. у справі
№ 2а-1888/10, що залишена без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 19.06.2014 р., у ЄДРСР № 39698748 ;
- постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.03.2014 р. у справі
№ 2а-118/11 (попередній № 2а/761/4/14) з ухвалою від 04.04.2014 р., що залишені без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду м. Києва від 10.07.2014 р., у ЄДРСР №№ 38143087 38186474 39703416 39703442 ;
- постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2014 р. у справі № 761/8760/14-а (попередній № 2-а/761/220/14), що залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду м. Києва від 15.01.2015 р., у ЄДРСР №№ 40842964 42354578 (ухвалами Вищого адміністративного суду України від 12.02.2015 р. відмовлено у відкритті касаційних проваджень за скаргами КМДА, ПАТ «Київенерго» і ПАТ «АК «Київводоканал»).
Особи, які не брали участі у цих справах, мають право заявити позови про перерахунок за житлово-комунальні послуги: після 22.04.2019 р. спливає строк позовної давності.
Публікація в газеті "Хрещатик" від 22.04.2016 р. (стор. 15) резолютивних частин рішень адміністративних судів
так, что тариф можно поднимать и больше, чем на 50%.
у них своя Украина)))
Не вижу довольных комментариев от порохоботов.
1 организует протесты
2 добьется положительных для потребителя - избирателя результатов( не после выборов а до)
Встановлення тарифів:
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про місцеве самоврядування в Україні
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170 )
Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством,
тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших
послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної
власності відповідної територіальної громади
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про житлово-комунальні послуги
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 47, ст.514 )
Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування у
сфері житлово-комунальних послуг
1. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері
житлово-комунальних послуг належить:
…
2) встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги
відповідно до закону;
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про теплопостачання
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 28, ст.373 )
Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у
сфері теплопостачання
...
встановлення для відповідної територіальної громади в порядку
і межах, визначених законодавством, тарифів на теплову енергію,
які надаються підприємствами та організаціями комунальної
власності, крім тарифів на теплову енергію, що виробляється на
установках комбінованого виробництва теплової і електричної
енергії.
Затвердження тарифів:
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про житлово-комунальні послуги
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 47, ст.514 )
Стаття 14. Розподіл житлово-комунальних послуг за порядком
затвердження цін/тарифів
1. Залежно від порядку затвердження цін/тарифів на
житлово-комунальні послуги вони поділяються на три групи: …
2) друга група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на
які затверджують органи місцевого самоврядування для надання на
відповідній території;
2. Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і
затверджуються органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених
законом.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про теплопостачання
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 28, ст.373 )
Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову
енергію
Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової
енергії затверджуються органами місцевого самоврядування, крім
теплової енергії, що виробляється суб'єктами господарювання, що
здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії
та/або використовують нетрадиційні та поновлювані джерела енергії,
на підставі розрахунків, виконаних теплогенеруючими,
теплотранспортуючими та теплопостачальними організаціями за
методиками, розробленими центральним органом виконавчої влади у
сфері теплопостачання.
Погодження тарифів:
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про місцеве самоврядування в Україні
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170 )
Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
2) … погодження в установленому порядку цих питань з
підприємствами, установами та організаціями, які не належать до
комунальної власності;
Формування тарифів:
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про житлово-комунальні послуги
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 47, ст.514 )
Стаття 14. Розподіл житлово-комунальних послуг за порядком
затвердження цін/тарифів
2. Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і
затверджуються органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених
законом.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про теплопостачання
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 28, ст.373 )
Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову
енергію
Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової
енергії затверджуються органами місцевого самоврядування, крім
теплової енергії, що виробляється суб'єктами господарювання, що
здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії
та/або використовують нетрадиційні та поновлювані джерела енергії,
на підставі розрахунків, виконаних теплогенеруючими,
теплотранспортуючими та теплопостачальними організаціями за
методиками, розробленими центральним органом виконавчої влади у
сфері теплопостачання.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 лютого 2007 р. N 297
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
3. Доповнити Порядок формування тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955
( 955-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28,
ст. 2019), розділом IV такого змісту:
"IV. Надання висновку щодо розрахунків економічно
обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з виробництвом,
транспортуванням, постачанням теплової енергії та наданням
послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води
81. Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих
планованих витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням,
постачанням теплової енергії, наданням послуг з централізованого
опалення і постачання гарячої води, надається Державною інспекцією
з контролю за цінами або її територіальними органами в порядку,
встановленому Мінекономіки.".
4. Доповнити Порядок формування тарифів на послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 959
( 959-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28,
ст. 2021), розділом IV такого змісту:
"IV. Надання висновків щодо розрахунків економічно
обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з наданням
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
42. Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих
планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення, надається Державною інспекцією з
контролю за цінами або її територіальними органами в порядку,
встановленому Мінекономіки.".
Регулювання тарифів:
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про теплопостачання
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 28, ст.373 )
Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову
енергію
…
Регулювання тарифів на теплову енергію, що виробляється
теплоелектроцентралями, іншими установками з комбінованим
виробництвом електричної і теплової енергії, здійснюється
Національною комісією регулювання електроенергетики України з
урахуванням того, що ціни на теплову енергію від
теплоелектроцентралей, установок з комбінованим виробництвом
електричної і теплової енергії не повинні перевищувати ціни на
теплову енергію від інших теплогенеруючих об'єктів на відповідній
території.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про місцеві державні адміністрації
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190 )
Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів
Місцева державна адміністрація:
…
7) регулює ціни та тарифи за виконання робіт та надання
житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначає і
встановлює норми їх споживання, здійснює контроль за їх
додержанням.
Розрахунок тарифів:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 лютого 2007 р. N 297
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
3. Доповнити Порядок формування тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гаря
а куда - сами знаете - созвучно с канал
я живу напротив водоканала - там такие машинки стоят - не думаю что там бедняки сидят)))
А так получается, что пенсионер с пенсией 2000 гривен и Ахметов с годовым доходом 1,5 млрд. долларов платят по одним и тем же тарифам.
или уплаченый ноль приравняю к колляму!!!
Повышение тарифов на ЖКХ в Параше 2018 году будет умеренным
Чем хороша для населения страны низкая инфляция, так это тем, что товары и услуги растут в стоимости не так быстро, передает сайт Рос-Регистр. На фоне прошлогодней инфляции в России на уровне 2,5% и плановой инфляции на 2018 год в 4% особенных поводов к бурному росту тарифов нет.
В каждом из российских регионов тарифы вырастут на разный процент.
О том, каким будет этот процент, в прошлом году высказывался премьер-министр страны Медведев. Он сказал, что рост тарифов не должен превышать уровень инфляции в регионе. Однако тот же Медведев подписал затем правительственное распоряжение о предельном росте тарифов для всех субъектов федерации, по которому некоторые субъекты имеют право повысить тарифы довольно значительно - до 5,9%. Впрочем, для других регионов процент индексации тарифов окажется, напротив, достаточно скромным.
Различные коммунальные услуги подорожают на разный процент. Правительство утверждает лишь среднюю величину повышения. Если для какого-то региона установлена предельная величина индексации в 5%, это значит, что одни услуги могут стать дороже на 8%, а какие-то - только на 2%. Баланс тем самым будет соблюдаться.
Известно, например, что заметнее всего в 2018 году подорожает горячая вода - в среднем по России кубометр такой воды станет дороже на 10,6% и достигнет стоимости 180 рублей 55 копеек (средняя величина по стране).
Электричество будет дорожать более умеренно - на уровне 5,4-5,9 процентов в год. А вот газ должен будет в среднем подорожать только на три процента.
а суд оправдает