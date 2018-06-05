 Имитация убийства Бабченко выявила две цели российских спецслужб, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил в Брюсселе 5 июня Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Первое, это расплата за критику граждан России, журналистов, которые сейчас работают в Украине и критикуют Кремль ... Спецслужбы России мстят убийством за любое, как они понимают, предательство. События в Великобритании свидетельствуют, что эти методы живые не только в Украине", - заявил Луценко.
По его словам, вторая цель попыток убийств на территории Украины - это сеяние хаоса.
"Вторая часть российского плана - это сеяние хаоса в Украине путем убийства журналистов как очень влиятельных лиц в украинском обществе. Операция была успешной, потому что у нас есть задержанный организатор, зафиксированы его связи с российскими спецслужбами, а также у нас есть список потенциальных жертв, которых украинское государство теперь защитит лучше", - пояснил Луценко.
В то же время, считает Генпрокурор, "ошибкой этого метода является то, что не хватает коммуникации между Украиной и партнерами из западных спецслужб".
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
А то "задержанный организатор" говорит, что тоже сотрудничал с СБУ в качестве агента...
Там больше 200 журналистов убили, включая таких как Политковская, а лаптем все похер...
А у нас с одним только убитым Гонгадзе 2 Майдана прошло...
...
(для тех кто в танке: шутка юмора такая)
Почему в Мордоре свободно передвигаются всякие там пушилины, гирькины, сцарёвы с бородаями-губарёвыми и прочая нечисть?...
Есть прекрасный опыт Моссада по ликвидации фашистов после войны...Чем не пример?
вообщем ясно, послали генпрокугога Юру вместе с СБУ на 3 буквы, просто "не хватает коммуникации", че там
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Указом Владимира Путина своих постов в один день лишились пять генералов МВД и СКР и прокуроры Удмуртии и Тульской области. Новые должности в рамках кадровых перестановок получили 16 человек
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/05/2018/5aeb2a7e9a794792ff2b304c
С ольгинскими говорить бессмысленно, они на работе. И когда в паРаше начнётся, они будут одни из тех, кого будут развешивать на деревьях. А вот украинские зрадофилы и просто идиоты - должны задуматься, кому они тут подыгрывают своим дерьмом.
О Станиславе Краснове и Александре Костенко украинские СМИ впервые рассказали летом 2013-го. Тогда сотрудники Киевского райотдела милиции Симферополя прибыли в украинскую столицу и провели пресс-конференцию.
На ней Краснов, в то время оперуполномоченный по делам несовершеннолетних, и Костенко, сотрудник отдела кадров, рассказали о похищении и продаже в сексуальное рабство в Россию двух девушек из Крыма.
https://www.svoboda.org/a/27722468.html
Речинский
что тебе еще не ясно, ... тут все написано?
Вот тут послушайте или почитайте:
https://echo.msk.ru/programs/beseda/2212110-echo/