 Имитация убийства Бабченко выявила две цели российских спецслужб, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил в Брюсселе 5 июня Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Первое, это расплата за критику граждан России, журналистов, которые сейчас работают в Украине и критикуют Кремль ... Спецслужбы России мстят убийством за любое, как они понимают, предательство. События в Великобритании свидетельствуют, что эти методы живые не только в Украине", - заявил Луценко.

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По его словам, вторая цель попыток убийств на территории Украины - это сеяние хаоса.

"Вторая часть российского плана - это сеяние хаоса в Украине путем убийства журналистов как очень влиятельных лиц в украинском обществе. Операция была успешной, потому что у нас есть задержанный организатор, зафиксированы его связи с российскими спецслужбами, а также у нас есть список потенциальных жертв, которых украинское государство теперь защитит лучше", - пояснил Луценко.





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В то же время, считает Генпрокурор, "ошибкой этого метода является то, что не хватает коммуникации между Украиной и партнерами из западных спецслужб".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.