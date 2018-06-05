EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  5197  69
Материалы по теме:
Все про:Луценко (7029) спецслужбы (331) Бабченко Аркадий (122)

 Имитация убийства Бабченко выявила две цели российских спецслужб, - Луценко

Список 47 потенциальных жертв, полученный в результате спецоперации по имитации убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, свидетельствует о двух целях России в гибридной войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил в Брюсселе 5 июня Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Первое, это расплата за критику граждан России, журналистов, которые сейчас работают в Украине и критикуют Кремль ... Спецслужбы России мстят убийством за любое, как они понимают, предательство. События в Великобритании свидетельствуют, что эти методы живые не только в Украине", - заявил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ганапольский ознакомился, ошалел, тут же поверил и взял охрану. А Сережа не верит!" - Бабченко удивлен реакции в соцсетях на спецоперацию СБУ

По его словам, вторая цель попыток убийств на территории Украины - это сеяние хаоса.

"Вторая часть российского плана - это сеяние хаоса в Украине путем убийства журналистов как очень влиятельных лиц в украинском обществе. Операция была успешной, потому что у нас есть задержанный организатор, зафиксированы его связи с российскими спецслужбами, а также у нас есть список потенциальных жертв, которых украинское государство теперь защитит лучше", - пояснил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России делают все, чтобы заретушировать свой провал и обесценить данные о системе массового террора за рубежом, - Муждабаев о деле Бабченко

В то же время, считает Генпрокурор, "ошибкой этого метода является то, что не хватает коммуникации между Украиной и партнерами из западных спецслужб".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3069852
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Он же и Доктор Ватсон, в одном стакане, югик не любит полу-мер!!!!
 показать весь комментарий
 
 
а одна дегенеративная прилезла в СБУ и верещала что ее не на том языке защитили))
 показать весь комментарий
 
 
вона тільки попросила джеймсів бондів виконати закон про державну службу України, так як цього вони вимагають від простих громадян України.
 показать весь комментарий
 
 
Упсссссс, а почему в этой теме еще нет ольгинских и домашних полезных? Фас, гаспада, ГОЛОС!
 показать весь комментарий
 
 
А вам номера где ставят? Или предпочитаете сразу у рота?!
 показать весь комментарий
 
 
Нет вопросов только к Бабченко. Его использовали.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если он сам не агент кремля ,как и руководство власти
 показать весь комментарий
 
 
Юга опять поперек паровоза бежит. После суда о достижениях отчитаешься...
А то "задержанный организатор" говорит, что тоже сотрудничал с СБУ в качестве агента...
 показать весь комментарий
 
 
С какого перепоя журналисты очень влиятельные лица? на что они влияюют в нашей стране? Их расследования ни к чему не приводят.
 показать весь комментарий
 
 
В вашей сране- это на Рассее...
Там больше 200 журналистов убили, включая таких как Политковская, а лаптем все похер...
А у нас с одним только убитым Гонгадзе 2 Майдана прошло...
 показать весь комментарий
 
 
Ты наверное в 5 классе учишься? С одним Гонгадзе была только акция "Украина - без Кучмы". Спроси пойди у папы чем она закончилась. А лучше у Луценко. он про неё всё знает.
 показать весь комментарий
 
А что он мог ещё сказать?гибридная война и хаос общепринятое понятие,но конкретных ответов нет и не будет
 показать весь комментарий
 
...А вчера Олег-Сандро Панфилов разместил две такие фотографии:Имитация убийства Бабченко выявила две цели российских спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 4661Имитация убийства Бабченко выявила две цели российских спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 5431Конечно, теперь ждем внятных объяснений от Бабченко…https://antikor.com.ua/articles/241314-babchenko_dobrovoljno_ubival_chechentsev_i_gruzin_v_vojnah_rossii_protiv_nih__oleg-sandro_panfilov
...
 показать весь комментарий
 
 
Напечатай все это на руберойде, скрути в трубу и засунь себе в ..опу.
 показать весь комментарий
 
 
Пора уже ограничить на законодательном уровне деятельность таких вот агентств которые явно финансируются друзьями #уйла.От Зика просто в шоке.Вот и вся цена этим садовым и самонемочам.
 показать весь комментарий
 
 
во всей стране нет того, кто бы мог сказать: "Юра, молчи, умнее покажешься!" ?
 показать весь комментарий
 
 
экий льстец, вы мне льстите Імітація вбивства Бабченка виявила дві мети російських спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 1814
(для тех кто в танке: шутка юмора такая) Імітація вбивства Бабченка виявила дві мети російських спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 9516
 показать весь комментарий
 
Нужно самим использовать такие методы...
Почему в Мордоре свободно передвигаются всякие там пушилины, гирькины, сцарёвы с бородаями-губарёвыми и прочая нечисть?...
Есть прекрасный опыт Моссада по ликвидации фашистов после войны...Чем не пример?
 показать весь комментарий
 
 
"ошибкой этого метода является то, что не хватает коммуникации между Украиной и партнерами из западных спецслужб"

вообщем ясно, послали генпрокугога Юру вместе с СБУ на 3 буквы, просто "не хватает коммуникации", че там
 показать весь комментарий
 
 
Генералов Рохлина и Лебедя завалили без списка,а Политковскую и Старовойтову по списку,между прочим список на ликвидацию первым в СССре составил Феликс Дзержинский первый ВЧКист дохлого сссра...,времен Борис Викторовича Савинкова и Сиднея Рейли.... а операцию назвали гнилые Крысы кремля "Трест".Эта падаль Плешивая не успокоится....
 показать весь комментарий
 
 
Ничего нового не сказал...мы и так всё знаем
 показать весь комментарий
 
 
А где то в кабинетах ФСБ сейчас мужики пропивают премию полученную за удачно проведенную операцию по дискредитации Украины в глазах мирового сообщества
 показать весь комментарий
 
 
А что пишут в итальянских СМИ по этому поводу, Дмитрий?
Поделитесь ссылочками на их сайты.
 показать весь комментарий
 
бухают ,конечно в гаражах Імітація вбивства Бабченка виявила дві мети російських спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 7637.че им еще делать?

Указом Владимира Путина своих постов в один день лишились пять генералов МВД и СКР и прокуроры Удмуртии и Тульской области. Новые должности в рамках кадровых перестановок получили 16 человек

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/05/2018/5aeb2a7e9a794792ff2b304c
 показать весь комментарий
 
Ещё одна цель операции - засветить троллей, продажных политиков и просто местных идиотов в Украине. паРаша заказала очередное убийство в Украине, поймали на горячем. И что??? Местные тролли и зрадофилы вопят в голос... о терроре мацквы? Нет! О том, что СБУ плохое и Бабченко гад.
С ольгинскими говорить бессмысленно, они на работе. И когда в паРаше начнётся, они будут одни из тех, кого будут развешивать на деревьях. А вот украинские зрадофилы и просто идиоты - должны задуматься, кому они тут подыгрывают своим дерьмом.
 показать весь комментарий
 
 
почему то навевает аналогии ...

О Станиславе Краснове и Александре Костенко украинские СМИ впервые рассказали летом 2013-го. Тогда сотрудники Киевского райотдела милиции Симферополя прибыли в украинскую столицу и провели пресс-конференцию.
На ней Краснов, в то время оперуполномоченный по делам несовершеннолетних, и Костенко, сотрудник отдела кадров, рассказали о похищении и продаже в сексуальное рабство в Россию двух девушек из Крыма.
https://www.svoboda.org/a/27722468.html
 показать весь комментарий
 
Кремлевская камарилья работает всегда одинаково,убивает людей к какой нибудь известной дате, событию или юбилею...
 показать весь комментарий
 
Такого идита как югка-комсюк днем с огнем не найдешь!!!
 показать весь комментарий
 
 
Близится перемена девочек в борделе. Порошенко хочет заменить Грицака на Ярему. Пока идут консультации в ВР по этому поводу. Уже есть голоса БПП и Удара. Петя хочет использоватб СБУ в войне против МВД. Ярема пообещал, что сделает. Но не факт, что СБУ проттв такого назначения не взбунтуется. Мент, да еще такой коррумпированный как Ярема. Возврат Даниленко и прочих одиозных граждан. Еще осталось Луценко премьером назначить и все, страну можно закрывать. Потому что эти граждане догрызут ее до последней крошки
Речинский
 показать весь комментарий
 
 
про - bot матюкливый и тупой, как кацап,
что тебе еще не ясно, ... тут все написано?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Может эти подозреваемые и Шеремета убили?
 показать весь комментарий
 
У Плешивого Педофила нет сегодня альтернативы Кондитеру,все обосрались,включая Тимошилу.......,а март 2019 не за горами...
 показать весь комментарий
 
Юга-ловкач - і в мвд .і в прокуратурі ,і із сокирою майстер . напевно у пеці на курсах будівників будок відмінником був
 показать весь комментарий
 
Дворники пытаются объяснить работу спецслужб...,это равносильно что 10-и классник пишет докторскую диссертацию,на тему почему Плешивый Педофил Подонок мирового масштаба... Імітація вбивства Бабченка виявила дві мети російських спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 8616
 показать весь комментарий
 
Только вроде бы затихло, и тут опять вылез луцик неугомонный. Зато теперь украинцы оплачивают охрану ганапольскому и киселеву, которые на своем канале взахлеб хвалят власть. Дурдом!
 показать весь комментарий
 
 
Вменяемый полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков ни капли не сомневается в истинности спецоперации.

Вот тут послушайте или почитайте:

https://echo.msk.ru/programs/beseda/2212110-echo/
 показать весь комментарий
 
Оказывается типа "прокурор" Луценко не только бездарь и алкоголик. Он еще и крупный специалист в сфере контрразведки. Ну, после кума Порохуйла, конечно.
 показать весь комментарий
 
 
Да Юга ,будет тебе о чём в зоне сокамерникам рассказать ...
 показать весь комментарий
 
для того,что бы сеять хаос не надо убивать журналистов....хватит иметь в Украине власть в которой есть такие,как бездипломный генпрокурор
 показать весь комментарий
 
 
Кремлевских Крыс сдали многие его агенты,начиная с агента-ликвидатора КГБ Николая Хохлова в 1955 году,Карибский Кризис и Олег Пеньковский,далее был Олег Гордиевский и Олег Калугие,и аж и до Румынского генерала КГБ Иона Михая Пачепы.... Імітація вбивства Бабченка виявила дві мети російських спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 6122Сдать Крыс Кремля это всегда почетно... Імітація вбивства Бабченка виявила дві мети російських спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 529 Імітація вбивства Бабченка виявила дві мети російських спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 6122
 показать весь комментарий
 
Что и когда сдал Калугин, конь ты педальный? Начитался книг ГБшных и ты уже типо спец? ))))
 показать весь комментарий
 
А вы читали книгу Иона Михая Пачепы "Дезинформация.Тайная стратегия абсолютной власти"...? Это как раз о кремлевских Хмырях... Імітація вбивства Бабченка виявила дві мети російських спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 3474Почитайте,иногда полезно знать,почему Кремлевское быдло поступает всегда одинаково... Імітація вбивства Бабченка виявила дві мети російських спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 8975
 показать весь комментарий
 
Интересно, бабченко уже заявил, что его аккаунт в фесбуке хакнули? Ну там, где он,очень уставший, продаст своё интервью за 50-60 тыс.баксов; с очередными матюками. ЖИЗНЬ с нуля, тк.ск.
 показать весь комментарий
 
 
Отставки в ГРУ ФСБ СВР РАБссии будут незаметными,вы даже не узнаете фамилий кого плешивый Педофил выгнал по делу Бабченко... Это типа был герой РАБссии генерал Рохлин и вдруг погиб от рук собственной жены... Імітація вбивства Бабченка виявила дві мети російських спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 2309
 показать весь комментарий
 
Скриншоты страницы Бабченко в Фейсбуке сохраняются автоматически,даже если страница удалена... Імітація вбивства Бабченка виявила дві мети російських спецслужб, - Луценко - Цензор.НЕТ 4587
 показать весь комментарий
 
В списке нет Бабченко и Геращенко. На основании чего тогда на них покушались? Самодеятельность какая-то, непорядок
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИмитация убийства Бабченко выявила две цели российских спецслужб, - Луценко
 
 
 
 
 
 вверх