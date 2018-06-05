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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Варфоломей (57) Грузия (3400) УПЦ (646) автокефалия (55)

 Представитель Вселенского патриархата обсудит в Грузии судьбу Украинской Поместной церкви

В патриархии Грузии ждут прибытия представителя Вселенского патриархата для обсуждения последних событий, связанных с желанием Украинской церкви получить автокефалию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви, - Порошенко. ФОТО

Как сообщил журналистам во вторник секретарь грузинской патриархии, отец Михаил (Ботковели), о предстоящем визите своего представителя патриархию уже оповестил Вселенский патриархат.

В частности, он отметил, что этот визит ожидается в середине июня.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3069851
 
   
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К чему вся эта %бля. Та запретить нах УПЦ МП, а пол миллиона "верующих" как нибудь переварим. Та хоть и миллион, тем более что это в основном пенсы из восточных областей.
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А шо еще бесит, у этих, та и у других "религиозных организаций" 50% скидка на коммуналку. С какого куя?
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церьква это бизнес,не больше не меньше.
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Тутмаса дадут-не дадут... Точней будет поворожить на ромашке, чем Яхве скажет попам) Всем миром мол бормотать мантры чтобы какой-то дед что-то высрал. А не захочет - пшли на., рабы, стадо. Илон Маск если бы это увидел, то мы могли бы его потерять) Вот это страсти, Санта Барбара мля) Нужно чтобы хорошие местные попы отжали приходы(места где разводят лохов) у плохих пришлых попов и вешали лапшу самостоятельно. Помолился - и тут тебе завод, помолился - и коррупционер сел, помолился - и боевик раскаялся, это же так просто. С тутмасом бормочется более лучше и Яхве станет менее бес-пощадный)

Короче поп-блогер Дедюхин высрал "бох дал нам моб. связь", я чуть не взлетел от возмущения, а теперь подумал - хорош бох раз десятая "заповедь" звучит что не пожелай бла-бла-бла и... раба ближнего твоего. Финиш. Если кто-то цитирует эти высеры из писцанины иудейской, то это априори не слишком умный человек. РАБА, Карл! Насколько же наглые эти мрази, мало их Ленин наказал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставитель Вселенского патриархата обсудит в Грузии судьбу Украинской Поместной церкви
 
 
 
 
 
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