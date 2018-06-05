 "Его обманули, назвав меня "попом из Москвы", - архиепископ Климент о срыве встречи с Сенцовым

Об этом священнослужитель рассказал корреспонденту русской службы Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Олега ввели в заблуждение. К нему зашли и сказали: "К тебе приехали двое: друг Аскольд (российский режиссер Аскольд Куров. - Ред.) и поп из Москвы. Ты с кем встретиться хочешь?". Олег выбрал Аскольда. Этим заявлением пытались вчера спекулировать, а ему просто поставили выбор", – пояснил Климент.

По его словам, Сенцов – высокодуховный человек, а информация о том, что он якобы является атеистом, – спекуляция.

"Пусть прекратятся спекуляции на тему, что он атеист, пусть не топчут душу человека, никто не может понять, что в душе человека, когда он борется", – сказал Климент.

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Как сообщается, 5 июня адвокат Дмитрий Динзе увидится с Олегом Сенцовым. В то же время архиепископ Климент возвращается в Крым.

Накануне Сенцов встретился с адвокатом Динзе и российским режиссером Аскольдом Куровым, автором фильма "Процесс" о деле Сенцова. Вместе с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом они приехали в колонию, где находится украинский режиссер, в российском Лабытнанги.

По словам адвоката, сотрудники колонии изначально дали понять Сенцову, что он может встретиться либо с режиссером Куровым, либо с архиепископом Климентом. Кто такой Климент, Сенцов не знал, и отказался от встречи с ним.

Позже Олег Сенцов написал согласие на встречу с Климентом с формулировкой: "неожиданно возникла необходимость в исповеди".

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его "не интересует обмен", ведь он ​– "человек, который идет к конца".

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Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами​ #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.

Сенцов и Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.