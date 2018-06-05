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 За сутки на Донбассе ликвидировали двух наемников РФ, - разведка

В течение суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) ликвидированы двое наемников российско-террористических войск.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные украинской разведки приводятся в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и шесть ранены", - сообщили в штабе.

Также отмечается, что во время боевых действий в районе ООС за прошлые и текущие сутки, 4-5 июня, потерь среди украинских защитников нет.

В целом на протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска 30 раз нарушали режим тишины, из них 10 раз применяли тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069837
 
 
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мало. надо "ольху" там испытать и базы орков разнести в хлам.
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вот возьми ЙУлю и гриценка и впирод!! Если мало.
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надо порохошалав туда. чтоб показали как надо
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При том,что невинных на дорогах убивают больше . Чем тех негодяев,которым вообще жить не положено. - Не тормози.
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"Смерть - это новое рождение": Кант не считал трагедией уход из жизни
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Для тех двух упырей тоже...
Велика вероятность что они переродятся в гельминтов
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Прикопали москаля край дороги...
Видно хивист...видно сраку...видно роги...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки на Донбассе ликвидировали двух наемников РФ, - разведка
 
 
 
 
 
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