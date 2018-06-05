 За сутки на Донбассе ликвидировали двух наемников РФ, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные украинской разведки приводятся в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и шесть ранены", - сообщили в штабе.

Также отмечается, что во время боевых действий в районе ООС за прошлые и текущие сутки, 4-5 июня, потерь среди украинских защитников нет.

В целом на протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска 30 раз нарушали режим тишины, из них 10 раз применяли тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.





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