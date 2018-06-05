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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Минобороны РФ (457) Боинг-777 Malaysia Airlines (874) БУК (604) Bellingcat (42)

 "Алмаз-Антей" использовал для моделирования катастрофы MH17 ракету 1987 года выпуска. Минобороны РФ заявляло о списании таких ракет, - Bellingcat

Ракета для "Бука", которую "Алмаз-Антей" использовал в 2015 году для моделирования катастрофы MH17, была изготовлена в 1987 году.

Об этом сообщил основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс, информирует Цензор.НЕТ.

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Год изготовления ракеты, пояснил Хиггинс, установлен по номеру на ее корпусе, который виден на распространенных "Алмаз-Антеем" материалах.

Международная следственная группа в мае объявила, что рейс MH17 был, скорее всего, сбит ракетой, изготовленной в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.

Минобороны России, комментируя доклад следственной группы, объявило, что все ракеты для "Бука" после 25 лет эксплуатации "подлежат списанию и утилизации".

Ракеты 1986 года производства, как утверждает министерство, были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию в 2011 году. При этом такие ракеты, говорилось в заявлении оборонного ведомства, могут использовать украинские военные.

Алмаз-Антей использовал для моделирования катастрофы MH17 ракету 1987 года выпуска. Минобороны РФ заявляло о списании таких ракет, - Bellingcat 01

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3069835
 
 
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Читала, що Нідерланди викупили у сепарів уламки боїнгу за 25 млн дол.
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Ну по крайней мере они там знатно прибарахлились, вещами погибших.
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я такое слышал про обломки самой ракеты
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наверно Алмаз купил для тестирования ракету у Украины??
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Это шутка? Ракета с боевой частью, которая сбила самолет, имеется только в эрэфии. Для достоверности результатов эксперимента нужна была именно такая модель, которую правдами и неправдами таки купили в эрэфии (об этом уже как-то писали).
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Красиво Bellingcat мокнули рашку в ее же дерьмо.
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Списание произошло путем запуска по MH17 . После уничтожения самолета-списали.
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Это ж как они по номеру установили
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Год изготовления ракеты, пояснил Хиггинс, установлен по номеру на ее корпусе, который виден на распространенных "Алмаз-Антеем" материалах.
Источник: https://censor.net.ua/n3069835
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и дальше что? все данные открыты что ли? в соцсетях))) всё что ты можешь сделать с номером это подать запрос в военное ведомство той страны и получить ответ в рамках какого то дела
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Это ты, савушкинское, ничего кроме соссетей не знаешь.
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Ну, это же просто, вбиваешь в поисковик номер ракеты и тебе все данные по ней выскакивают
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Ну да, для тебя,русский, все на свете именно так примитивно.
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"Армия НЕ-НАША!"...
"Батальон армии НЕ-НАШ!"...
"Рота ПВО батальона армии НЕ-НАША!"...
"Взвод ПВО Роты ПВО батальона армии НЕ-НАШ!"...
"БУК взвода ПВО роты ПВО батальона армии НЕ-НАШ!"...
"Ракета БУКа взвода ПВО роты ПВО батальона армии НЕ-НАША!"...
"Боеголовка ракеты БУКа взвода ПВО роты ПВО батальона армии НЕ-НАША!"...
...
...
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"Ракета для "Бука", которую "Алмаз-Антей" использовал в 2015 году для моделирования катастрофы MH17, была изготовлена в 1987 году."

Насколько нужно изощряться чтобы СОЛГАТЬ: " Су-24, Су- 25, Миг- 29, диспетчер Карлос...", - врала Россия. Но все равно все не учтешь.
Как просто говорить ПРАВДУ: "МН 17 сбил российский БУК" - ОДИН раз заявила Украина.

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путен скрепно-сакрально наградил генерала,приказавшего сбить КАL 007....что тут еще выяснять??7 "Алмаз-Антей" використовував для моделювання катастрофи MH17 ракету 1987 років випуску. Міноборони РФ заявляло про списання таких ракет, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 1741
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Ну всё в духе "ихтамнет". Списаны не значит утилизированы. На Донбасс в основном и отправляли списанное вооружение так дешевле.
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Если кацап не сбрешет, то это не кацап...
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Ждем новый виток кацапской брехни, типа:
Диспетчер Карлос, на самом деле, купил ракету "Бук" 1986 года выпуска у украинского леччика Волошина, который привез ее до Тореза на украинском СУ-27 (леонтьев со спутника все это видел и внимательно записывал), а орнитолог Гирькин в это время просто наблюдал за птичками в своем небе. А у всрусского генерала Иванникова вообще беда случилась, когда "Дельфин" нечаянно прищемил ему яйца, он заговорил женским фальцетом, а до этого он выступал басом, пел "Дубинушку" в осетинской филармонии...
Пацаки! Чем больше брешите, тем больше весь мир с вас ржОт...Конченные твари!...
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Я бы может то же поржал, еслиб не сводки с "линии разграничения".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Алмаз-Антей" использовал для моделирования катастрофы MH17 ракету 1987 года выпуска. Минобороны РФ заявляло о списании таких ракет, - Bellingcat
 
 
 
 
 
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