 "Мы станем поборниками открытости по отношению к России", - премьер Италии Конте выступил за пересмотр санкций в отношении РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые оказывают давление на гражданское общество в России", - сказал Дж.Конте, выступая в сенате.
В то же время Дж.Конте подтвердил намерение Италии оставаться союзником США и сохранять членство в НАТО. "Мы намерены подтвердить уверенную принадлежность нашей страны к Североатлантическому альянсу, сохраняя США в качестве привилегированного союзника", - отметил он.
Во вторник в сенате Италии пройдет голосование о доверии новому правительству, которое принесло присягу на прошлой неделе. Затем по этому вопросу проголосует палата депутатов Италии. Ожидается, что Совет министров без проблем преодолеет оба эти этапа.
Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. После новых санкций США в России курс доллара впервые с ноября 2017 года превысил 60 рублей. Fitch назвало последние санкции США наиболее значимыми для российских компаний с момента первоначального введения в 2014 году.
Евросоюз и США, несмотря на взаимные консультации, принимают самостоятельно каждый свои санкции в отношении РФ.
11 мая 2018 года Комитет постпредов ЕС решил ввести санкции против непосредственных организаторов "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму. ЕС будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите ЕС 28-29 июня.
Мир сошёл с ума
ну и наглеет рпц(мп) (генералы в рясах) - уже н открытую бабло бандитам гейропейским предлагают, то ЗНАЧИТ санкции таки действуют и рашка крутится как блятски уж на сковородке - припекает же )))
Если прекратить разворовывать страну, то денег хватит на всю, ну на оборону - это точно.
место встречи сообщу дополнительно
конец связи
больше говорить пока не могу, до связи
А кем они станут в отношении к Украине? Почему нет реакции нашего МИДа? Почему его не пригласят на Донбасс и не покажут, что делается там?! Пусть тварь продажная посмотрит на фото убитых наших солдат и в глаза их детей! Пригласите этого врода в Украину!
Макар Ернстенко 🇺🇦 @MakarErnst 6 ч.6 часов назад
Ви вірите у те,що такі країни НАТО,як Німеччина,Австрія,Угорщина,Італія,Албанія,Туреччина,виконають ст.1 договору,у вападку нападу хуйла наприклад на країни Балтії?
Давай в таежный союз
История повторяется.