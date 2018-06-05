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 "Мы станем поборниками открытости по отношению к России", - премьер Италии Конте выступил за пересмотр санкций в отношении РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые оказывают давление на гражданское общество в России", - сказал Дж.Конте, выступая в сенате.

В то же время Дж.Конте подтвердил намерение Италии оставаться союзником США и сохранять членство в НАТО. "Мы намерены подтвердить уверенную принадлежность нашей страны к Североатлантическому альянсу, сохраняя США в качестве привилегированного союзника", - отметил он.

Во вторник в сенате Италии пройдет голосование о доверии новому правительству, которое принесло присягу на прошлой неделе. Затем по этому вопросу проголосует палата депутатов Италии. Ожидается, что Совет министров без проблем преодолеет оба эти этапа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление санкций против России обсудят на саммите ЕС в июне, так как некоторые страны выступают за их отмену, - представительница Болгарии Павлова

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. После новых санкций США в России курс доллара впервые с ноября 2017 года превысил 60 рублей. Fitch назвало последние санкции США наиболее значимыми для российских компаний с момента первоначального введения в 2014 году.

Евросоюз и США, несмотря на взаимные консультации, принимают самостоятельно каждый свои санкции в отношении РФ.

11 мая 2018 года Комитет постпредов ЕС решил ввести санкции против непосредственных организаторов "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму. ЕС будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите ЕС 28-29 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3069834
 
 
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Поборники ??? От слова , побираются... Или побирают...
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Просто удивительно, как при такой кол-ве проституток в европейском политикуме, нашим дипломатом удалось настоять на введении санкций против засрандии!!!
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нам удалось настоять))) сильно
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вы просто снимите маску и покажите свое истинное лицо
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Вместе с маской им придётся скинуть и штанишки,ибо США шутить не намеренны и вдуют конкретно,аж по...... "Ми станемо поборниками відкритості стосовно Росії", - прем'єр Італії Конте виступив за перегляд санкцій щодо РФ - Цензор.НЕТ 7849,лучше по хорошему отдай занесенные деньги назад в парашу,дурик голодный....
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дык, чуваку отрастить усики - и вылитый дядюшка адольф)))
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Рашка кинула резервные войска. - Бабло на подкуп чиновникам. Это последние резервы. После, только бегство.
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а я за полный пересмотр и отказ Украины от всех пунктов Будапештского меморандума - Украина страна с ядерным оружием - так было и будет снова
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И не надо много, 3-5 баллистических и 10-20 крылатых ракет.
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Эти тоже,как Люфтганза,в Киев припрутся кино про "открытость раиськи" снимать.
Мир сошёл с ума
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сцука ватиканская макаронная!!!
ну и наглеет рпц(мп) (генералы в рясах) - уже н открытую бабло бандитам гейропейским предлагают, то ЗНАЧИТ санкции таки действуют и рашка крутится как блятски уж на сковородке - припекает же )))
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Потому что хуйло и ко всех покупало с потрохами,а Обама с Бушем младшим и ко ничего не делали! Вот и имеем популистов,аферистов у власти в ЕС,которые приведут ЕС к развалу и краху. Уже хуйло и ко трампушку привели к власти в США,теперь будем ожидать великую депрессию по миру! Готовимся к дефолтам,переворотам по миру!
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Одразу помітно, кого встигло прикупити хйуло...
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Джузеппе Конте стоит поближе познакомиться с русским миром. Кажется, он плохо понимает, что на ту мельницу, на которую он льёт воду, Россия льёт кровь.
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Мне нравится как итальянцы троляят русский мир . Слова и ещё раз слова , а где дела ? А их нет и не будет ! Почему? Потому что так сказал в США
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Давно было понятно,что европа сольет Украину в обмен на рынок параши и энергоресурсы.Вопрос в другом и ,что самое печальное,что никакого плана б нету.
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самі винні - хто змушував 4 роки слухати шоколадні обіцянки ?
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Ну, так привилигерованный союзник прекрасно объяснит, что санкции в отношении расеюшки можно пересматривать только в сторону их усиления, открытые вы наши поборники.
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Нужно шо-та менять в Украине, патамушто херово это все закончится. Преза нужно выбрать харизматичного и не продажного, за которым пойдет весь украинский народ. Немедленно нужно создать Войска территориальной обороны, по добровольному принципу, с временем приведения в полную боевую готовность 4-6 часов.
Если прекратить разворовывать страну, то денег хватит на всю, ну на оборону - это точно.
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Далее нужно поднять вопрос о безопасности наших АЭС (так, на всякий случай, если тупоголовые европейцы не понимают), а затем о возвращении ядерного статуса Украине.
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я дам вам "парабеллум"
место встречи сообщу дополнительно
конец связи
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Можешь дать себе в ротовую полость, своим же концом, алень.
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хорошо, агент Алень, приходи на улицу Пушкина, там в урне напротив аптеки тебя ждет пакет
больше говорить пока не могу, до связи
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позывной Алень, ты взял пакет? срочно отпишись
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Я тебе своим концом на твоем очке уже расписался. Башку свои просунь, между ног, и пасатри.
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Вот это - загадка, почему, за почти 5 лет войны, не появился настоящий лидер страны.
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Мы станем поборниками открытости по отношению к России", - премьер Италии Конте выступил за пересмотр санкций в отношении РФ
А кем они станут в отношении к Украине? Почему нет реакции нашего МИДа? Почему его не пригласят на Донбасс и не покажут, что делается там?! Пусть тварь продажная посмотрит на фото убитых наших солдат и в глаза их детей! Пригласите этого врода в Украину!
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Заставить итальяшек платить репарации, за оккупацию Украины во 2 мировой войне. А то распоясались, на пару с мадьярами, позабыв свои "славные" подвиги, в коалиции с дядюшкой Адольфом.
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Пусть еще видео посмотрит как самолетами Луганск бомбили.
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Нужно периодически напоминать итальянским и венгерским товарищам, на чьей стороне воевали их страны во 2 мировой войне. Приемчик, канешна, дешевый, но...
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как же спешат прикормыши Кремля в европе снять или существенно понизить санкции к РФ ещё до Гаагского суда хотя бы по сбитому русскими "Боингу"...Теперь только от самих рядовых европейцев зависит -продадут ли они души погибших за русские деньги.
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с путенским рейхом хотят дружить Германия, Австрия и Италия, но фашистов ищут в другой стране))
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однако вряд ли....

"Ми станемо поборниками відкритості стосовно Росії", - прем'єр Італії Конте виступив за перегляд санкцій щодо РФ - Цензор.НЕТ 6289 Макар Ернстенко 🇺🇦‏ @MakarErnst 6 ч.6 часов назад
Ви вірите у те,що такі країни НАТО,як Німеччина,Австрія,Угорщина,Італія,Албанія,Туреччина,виконають ст.1 договору,у вападку нападу хуйла наприклад на країни Балтії?
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Вот и США должны не верить и понимать, что Украина - это надежная боевая единица на континенте. Я думаю, шо прекрасно понимают.
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Мы станем поборниками открытости по отношению к России

Давай в таежный союз

"Ми станемо поборниками відкритості стосовно Росії", - прем'єр Італії Конте виступив за перегляд санкцій щодо РФ - Цензор.НЕТ 1589
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відкритості стосовно Росії, яка зміцнила в останні роки свою міжнародну роль у вирішенні різних геополітичних кризДжерело: https://ua.censor.net.ua/n3069834 - а хто заважав України зміцнити свою міжнародну роль ?
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ядерное надо делать.и сделаем.тогда Европа и Италия по другому защебечут.
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Прелесть!Их пидарастизму,цинизму,и продажности нет предела!То есть пусть вас ебошат,а нам главное лавэ!И это после результатов расследования МН17,отравления Скрыпалей,обострения у нас на фронте?!!Спросить животное:А что сделал хуйло,какой пункт,что можно об этом говорить?Да...!Эти продажные бляди это не англосаксы,скандинавы,прибалты,и поляки!"европейские цэнности бля!""И они нам пи..ят про коррупцию!Слава БОГУ,что поц успокоил США,что они им "верный союзник",,надо же!!Обхохотаться!США вздохнут теперь спокойно!Таких союзников ещё х..р найдёшь,с такими в огонь и в воду!А теперь пусть подумают те же США,кто для НАТО будет весомей,мы,или эти продажные соски?Уёбки..
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Этим евромразям может помочь только одно :"Ми станемо поборниками відкритості стосовно Росії", - прем'єр Італії Конте виступив за перегляд санкцій щодо РФ - Цензор.НЕТ 3005
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Тогда они точно ломанутся на российский рынок. "Ми станемо поборниками відкритості стосовно Росії", - прем'єр Італії Конте виступив за перегляд санкцій щодо РФ - Цензор.НЕТ 3000
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... которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов.Это какая роль-бомбежка в Сирии детей фосфором или убийство 10 000 человек в Украине?Отравление Скрипалей?
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У пана отамана нема капіталу щоб командувати що, кому, і коли переглядати. Хай спочатку розбереться з Banca Monte dei Paschi di Siena.
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Сильвио Берлускони не ВАТА,просто братан Плешивого....
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Италия по накатаной дет?
История повторяется.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы станем поборниками открытости по отношению к России", - премьер Италии Конте выступил за пересмотр санкций в отношении РФ
 
 
 
 
 
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