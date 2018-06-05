 Порошенко завтра встретится с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, - АП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"6 июня 2018 г. состоится встреча Президента Украины Петра Порошенко с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом, который находится в Украине с официальным визитом по приглашению главы государства. Во время переговоров будут обсуждены вопросы активизации украинско-лихтенштейнского политического диалога, поддержки Лихтенштейном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также интенсификации торгово-экономического сотрудничества с учетом возможностей свободной торговли в рамках Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Наследственный Принц также посетит г.. Львов. Этот визит станет первым визитом высокого представителя Лихтенштейна со времени установления дипломатических отношений между двумя государствами", - сказано в сообщении.

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