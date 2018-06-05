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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1397) визит (2176) Лихтенштейн (17) Порошенко (14904)

 Порошенко завтра встретится с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, - АП

Президент Украины Петр Порошенко встретится в среду с наследным принцем Княжества Лихтенштейн Алоизом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"6 июня 2018 г. состоится встреча Президента Украины Петра Порошенко с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом, который находится в Украине с официальным визитом по приглашению главы государства. Во время переговоров будут обсуждены вопросы активизации украинско-лихтенштейнского политического диалога, поддержки Лихтенштейном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также интенсификации торгово-экономического сотрудничества с учетом возможностей свободной торговли в рамках Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Наследственный Принц также посетит г.. Львов. Этот визит станет первым визитом высокого представителя Лихтенштейна со времени установления дипломатических отношений между двумя государствами", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069832
 
 
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Потужно.. Сподіваюсь на доленосні результати цього історичного візиту...
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А какое тебе дело до слепого траста и офшоров? Порошенко завтра встретится с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, - АП - Цензор.НЕТ 835 Это личное финансовое дело Гидранта и нефик тебе туда свое зрадное рыло сувать..... отчет о встрече только для свидетелей пэрэмоги.
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будет принц с таким лохом\как ты...\ встречаться...)))
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Лихтенштейн это потужный игрок на мировой арене. Может даже футболку подарят.
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НУ и еще может мячик побуцает .Бля какая гидота
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после выпада Кипра с офшорных зон, решил в Лихтенштейне перестраховаться? Порошенко завтра встретится с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, - АП - Цензор.НЕТ 6717
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Тут правда немецкие фошызды против Лихтенштейноофшоров в ЕС фошызм затеяли....... Но ученый дипломат знает куда встрянуть....
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И в Монако к Юре Енакиевскому заедет. Тот ему должен. Ну что вы хотите от профессионального дипломата? Потужна внешня политика. Артподготовка перед бегством.
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Что то география визитов нашего презика очень смущает.
Как будто он ищет куда свои панамские, нажитие непосильным, - спрятать.
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Зрада, чи перемога ??? И шо делать, никто не сказав..
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украинско-лихтенштейский диалог это бесспорно перемога, государство в 38 тысяч 111 человек, там даже на одну волну мобилизации не хватит если их всех призвать оптом и без мед коммисии)))))))
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Кусок дерьма даже не мечтал,что с королями за руку будет здороваться. Вот ,что лох животворящий может сделать в Украине с подонком.
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Ну по большому счету кому оно всралося .Ну на обрантом пути заедет к бабушке принца там сервиз подарят
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У меня тут тоже прынц бегает по району, так может тоже встречу с вальцманом организовать, ему ведь уже по хер с кем, лишь бы по-больше фотокамер!!!!!!
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Это победа! Когда с бомжами будет встречаться?
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Петр Алексеевич будет "шариться" по Европе пока Верховная Рада рассматривает его проект Антикоррупционного суда.Я не я и хата не моя.
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Зря вы так! Здесь есть чёткая причинно-следственная связь
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Нужно следить за транзакциями на офшорные банки Лихтенштейна.
А также за страховыми премиями в пользу офшорных страховых компаний этой замечательной страны
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Пєдро оффорный как бабочка на огонь летит встречаться с руководством оффшорных территорий. Забьёмся что свинка подпишет договор о ухылэнни падвийнага ападаткування, если уже не подписали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко завтра встретится с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, - АП
 
 
 
 
 
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