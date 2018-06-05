 Мост Метро сейчас ограниченно работоспособный. Теоретически мы должны успеть сделать капремонт до 2022 года, - Давтян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Комментируя определение, данное ему по результатам обследования Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в 2015-2016 гг. он отметил, что в настоящее время уровень состояния моста Метро определен как четвертый, то есть - ограничено работоспособный.

"Обследование в частности установило, что к моменту аварийности еще 6 лет (с момента проведения этого обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года", - отмечает заместитель председателя КГГА.

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Он добавляет, что было проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее ожидаются в августе 2018 года.

"После получения положительных результатов экспертизы нужно будет 6 месяцев на разработку документации. После этого можно начинать капремонт. По плану выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства - 2 года", - отметил Давтян.