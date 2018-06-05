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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (2015) Метрополитен (502) мост (372) Давтян (6)

 Мост Метро сейчас ограниченно работоспособный. Теоретически мы должны успеть сделать капремонт до 2022 года, - Давтян

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что уже сейчас планируется капитальной ремонт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Комментируя определение, данное ему по результатам обследования Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в 2015-2016 гг. он отметил, что в настоящее время уровень состояния моста Метро определен как четвертый, то есть - ограничено работоспособный.

"Обследование в частности установило, что к моменту аварийности еще 6 лет (с момента проведения этого обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года", - отмечает заместитель председателя КГГА.

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Он добавляет, что было проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее ожидаются в августе 2018 года.

"После получения положительных результатов экспертизы нужно будет 6 месяцев на разработку документации. После этого можно начинать капремонт. По плану выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства - 2 года", - отметил Давтян.

Мост Метро сейчас ограниченно работоспособный. Теоретически мы должны успеть сделать капремонт до 2022 года, - Давтян 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069826
 
 
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позовите китайцев, они вам за неделю сделают, долгострои недоношенные
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Да с этих мостов-дорог боксеру и его банде можно ежегодно кормиться, смысл делать быстро и на десятилетия?
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на півдні Китаю дуже розвинуті міста, сучасна архітектура і таких масштаб будівництва що нам до цього як до Марса , наприклад місто Гуанчжоу
Міст Метро зараз обмежено працездатний. Теоретично ми маємо встигнути зробити капремонт до 2022 року, - Давтян - Цензор.НЕТ 1761
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судя по комментариям некого яценюка, мы впереди планеты всей
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Вот увидите, придет этот самый 2022 год и Боксер скорбно сообщит: "в связи с частичными обвалами элементов моста, он закрывается." Вопрос, почему же ремонт не начался эдак в 2018 останется без ответа.
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Деградация инфраструктуры продолжается..
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Похоже, ремонтировать будет уже другой мер, как и достраивать подольско-воскресенский.
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Ну если за дело берутся Авакяны, Давтяны....Успех неизбежен
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Ще не вистачає щоб цей міст обвалився, це вам не Шулявській міст, по цьому мосту значна частина лівого берега їздить і ті що далі їдуть на Бровари. А що там по другому мосту з перевірками? Там же їх два , ще той що йде через Гідропарк і по ньому такий самий напружений рух транспорту і поїздів метро що і по мосту Метро.
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Збудували за 5-ть років. капремонт 4 -ри роки.
Можливо краще побудувати новий ?
Явно різниця в вартості буде незначна.
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Когда б уже здание кгга устало и похоронила всех выродков в себе))
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Проклятый совок. Мост уже 30 лет без ремонта.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМост Метро сейчас ограниченно работоспособный. Теоретически мы должны успеть сделать капремонт до 2022 года, - Давтян
 
 
 
 
 
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