 Неизвестные напали с ножом на главу одесского Автомайдана Устименко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет Алексей Гриценко.

"В Одесі стався напад на керівника осередку Автомайдану з ножем. Поранено в ногу тільки завдяки його спритності та вдачі. Непокаране зло в Одесі процвітає.. по трохи Труханов і ко намагаються вивести з діі проукраїнських активістів", - написал Гриценко.

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"Мы с другом вышли с редакции "Общественного телевидения" и отошли буквально 10 метров. В этот момент на меня напали двое мужчин спортивной внешности. Начали сразу наносить удары в голову, повалили на асфальт, успели нанести несколько ударов в корпус и, очевидно, пытались попасть мне ножом или чем-то другим по почкам. Буквально рядом с почками у меня ранение", - рассказал о нападении сам Устименко.

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