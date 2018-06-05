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 Происшествия, Общество
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Все про:нападение (1510) Одесса (4969) ранение (1814) автомайдан (227)

 Неизвестные напали с ножом на главу одесского Автомайдана Устименко. ВИДЕО

Двое неизвестных напали на лидера одесского отделения "Автомайдана" Виталия Устименко. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет Алексей Гриценко.

"В Одесі стався напад на керівника осередку Автомайдану з ножем. Поранено в ногу тільки завдяки його спритності та вдачі. Непокаране зло в Одесі процвітає.. по трохи Труханов і ко намагаються вивести з діі проукраїнських активістів", - написал Гриценко.

...

"Мы с другом вышли с редакции "Общественного телевидения" и отошли буквально 10 метров. В этот момент на меня напали двое мужчин спортивной внешности. Начали сразу наносить удары в голову, повалили на асфальт, успели нанести несколько ударов в корпус и, очевидно, пытались попасть мне ножом или чем-то другим по почкам. Буквально рядом с почками у меня ранение", - рассказал о нападении сам Устименко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Активисты пикетировали базу полка полиции специального назначения, где раньше дислоцировался "Беркут". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3069823
 
 
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Це вже тенденція така в Одесі - на активістів з ножем нападати ?
Так файно Свобода з Нацкорпусом , марширувала місяць тому - але вочевидь , окрім маршів , більш нічого не вміють ...((
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Все больше убеждаюсь в их беззубости. И не заботятся о своих партийных членах. Националисты какие-то гибридные...
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фейкові ...
націоналізм - це ДІЯ , а просто збиратися для того , аби пройтися з прапорцями ... без коментарів .
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Порошенко развел в стране невиданный бандитизм и преступность.Криминал чувствует себя безнаказанным, правосудие не работает, полиция не работает, прокуратура не работает. ЖАХ.
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То вони мають замість охоронців біля кожного цілодобово бути,чи як? А до тітушні труханівської у вас претензій нема,я так розумію,і до поліції теж.Офігєть,логіка! Виходить,це націоналісти винуваті що хтось нападає на людей,тому вони мають замість працювати,ходити за кожним активістом охороною.Краще б ви у владу їх обирали,у них було би більше повноважень.
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согласен! я на выборах буду голосовать за Националистов,только на них вся надежда,на порядок в Украине!
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так майже всі мери великих міст (здебільшого сєпари) пеціни "любі друзі" ...
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Свобода об'єднался з Авакяна орлом блядецьким, нацкорпус теж під сабаковим, так що націоналістами я б їх не назвав, а якось інакше)
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Мне кажется тут есть связь с нападениями на Стерненко.
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Нет, не кажется.
Это прекрасно видно ВСЕМ.
Кроме кремлевских зрадоботов.
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Они сделают вид, что вообще не заметили этого комментария.
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Многие его вспомнят.
Жизнь напомнит.
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нужно бы повторить в маме 2 мая. а то чегото ватная русня опять вылезла.
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Это не те диб-лы, которые в с дуру в закрытое помещение бежали.
Я думаю это те ур-ды, которые из за спин ментов стреляли.
Их то не искали....
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А они особо и не прятались.
Разве что Фучетджи сбежал. Но и то выходит, что он поступил хорошо, потому как уменьшил число сепаров Одессы на одного.
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Просто он был слишком засвечен.
Если бы остался - пришлось бы сдавать поддельников.
А там я думаю целый отдел ФСБ.
Связь менты+ титушки+пожарные вообще явная. И что бы порохоботы не говорили - я думаю, что труха 100% в деле.
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"Если бы остался - пришлось бы сдавать..." ничего не пришлось-бы. Статистика говорит, что отпустили-бы его.
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Термин "порохобот", для обозначения проукраинского электората Порошенка придумал советник Путина "мышебрат" Андрей Илларионов.
Он рад за вас.
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Да мне на него пох....
И не может быть проукраинского электората меньше чем 8%.
Вы явно против мнения народа Украины.....
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після 2 травня , в Одесі , ще було 4 травня ...сподіваюсь - ніхто не забув , що тоді було і чим все закінчилось ?!
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ФСБ позвать, что ли, чтобы их провокация теперь удалась?
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Пока Труханов со своими поддельниками правят в Одессе - Одесса будет "мамой" Саакашвили выдавила мафия, что говорить о мелких патриотах. Печально.
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Свинособак і в Одесі вистачає, на жаль...
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петины шакалы режут людей, а тех кто смог шакалов попустить - менты пресуют... классная бл..дь страна у нас получилась, шоколяндия еб..чая
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Слава Богу, что в почки не попали!
Необходимо просить охрану!!!
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Виталик не такой уж и амбал, обычный адвокатик-юрист...видать гордые русские витязи и их ватные холуи выбрали самого сильного, полезли бы на кого-то другого так можно и ножом в брюхо получить или пулю в лобешник..
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В ногу рядом с почкой. В задницу что-ли?
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Поранено в ногу тільки завдяки його спритності та вдачі Источник: https://censor.net.ua/n3069823
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Може вони і цілиилсь в жопу ,це неважливо ,важливо ,що близько дуже
нирка
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Щось вже потрібно вирішувати з мером сепаристом..
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Скорше з ідіотським піаром- ніж у сідницю встромити при нападі! )))
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Навіть це неважливо, бо мер дійсно представник ворога.
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Він представник більшості одеситів- вони для вас вороги?
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колись і янік був від всіх українців, то що, він від цього не ворог?
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Різницю між "більшість" і "всіх" пояснити?
Так- Труханов не ворог, як вам це не дивно чути- він обраний мер міста.
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Тобто ви за нього повністю ручаєтесь? За бандюка з російським громадянством?
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І хто його обирав? Комуністи- пенсіонери, адміністративний ресурс і прихильники на виборчих дільницях, вуха російських телеканалів?
Не можу лицемірити, бо давно відомо хто такий труханов, так до нього і ставлюсь.
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а хто ж це підтримує цього "мера - сепаратиста" ? Невідомі напали з ножем на лідера одеського Автомайдану Устименка - Цензор.НЕТ 1736 "...Городской голова Одессы будет оставаться на поруках народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова." (с)
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всіх поіменно назвати ? ..))
А от імена одеських БППшників-ригоАналів всім добре відомі ...
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Ksenia VB - может к Петру Лексеевичу обратится для принятия мер.....?

Невідомі напали з ножем на лідера одеського Автомайдану Устименка - Цензор.НЕТ 9157
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Петру Алексеевичу на это насрать. Его интересуют только оффшоры. Еще его интересует, почему это Киев взбунтовался и не хочет подписывать договор с ДТЭК. А сколько там одесских патриотов зарезали или подрезали его не интересует.
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может пора вооружатся или так и будем сопли глотать?
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Порізати "булки" - це зеківський прийом. Людині з порізаними сідницями проблемно сидіти як на стільці, так і на унітазі, щоб рана не розійшлася і не полилася кров.
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а отстреливатся религия не позволяет
или пацифист?
на понтов надеешся - а зря Невідомі напали з ножем на лідера одеського Автомайдану Устименка - Цензор.НЕТ 6469
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Интересно, а как долго Вы будете это терпеть, скорее надо применить Одесский мэтод повторно!
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применяют очистку по "русски", что бы не было Одесского мэтода повтоно.
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ведь не спроста зачастили подобные нападения.
Реваншик,при молчаливом согласии "педро-голубь мира",абы не мешали барыжничать и дорисовали "голоса" на выборах.Одесса стала феодальной вотчиной обрыганных недобитков,продажных ментов и разгула бандитизма.
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начальник СБУ Одессы-не на своем месте! Невідомі напали з ножем на лідера одеського Автомайдану Устименка - Цензор.НЕТ 3333
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Все эти нападения на активистов очень похожи на то , как действует ИГИЛ в городах Европы. Совпадение?
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Эти "активисты" уже давно стали частью криминального мира. Только сейчас они начинают понимать, что криминальный мир это не их детский сад, где все можно решить постами в ФБ. Хотят кусок пирога, пусть привыкают платить, в том числе своей кровью.
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А где же СБУ со своими спецоперациями?
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поправочка - лидер фейкового автомайдана, лидер автомайдана в одессе один - Жека Резвушкин.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные напали с ножом на главу одесского Автомайдана Устименко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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