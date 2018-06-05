 Неизвестные напали с ножом на главу одесского Автомайдана Устименко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет Алексей Гриценко.
"В Одесі стався напад на керівника осередку Автомайдану з ножем. Поранено в ногу тільки завдяки його спритності та вдачі. Непокаране зло в Одесі процвітає.. по трохи Труханов і ко намагаються вивести з діі проукраїнських активістів", - написал Гриценко.
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"Мы с другом вышли с редакции "Общественного телевидения" и отошли буквально 10 метров. В этот момент на меня напали двое мужчин спортивной внешности. Начали сразу наносить удары в голову, повалили на асфальт, успели нанести несколько ударов в корпус и, очевидно, пытались попасть мне ножом или чем-то другим по почкам. Буквально рядом с почками у меня ранение", - рассказал о нападении сам Устименко.
Так файно Свобода з Нацкорпусом , марширувала місяць тому - але вочевидь , окрім маршів , більш нічого не вміють ...((
націоналізм - це ДІЯ , а просто збиратися для того , аби пройтися з прапорцями ... без коментарів .
Это прекрасно видно ВСЕМ.
Кроме кремлевских зрадоботов.
высервыход!
Жизнь напомнит.
Я думаю это те ур-ды, которые из за спин ментов стреляли.
Их то не искали....
Разве что Фучетджи сбежал. Но и то выходит, что он поступил хорошо, потому как уменьшил число сепаров Одессы на одного.
Если бы остался - пришлось бы сдавать поддельников.
А там я думаю целый отдел ФСБ.
Связь менты+ титушки+пожарные вообще явная. И что бы порохоботы не говорили - я думаю, что труха 100% в деле.
Он рад за вас.
И не может быть проукраинского электората меньше чем 8%.
Вы явно против мнения народа Украины.....
Необходимо просить охрану!!!
нирка
Так- Труханов не ворог, як вам це не дивно чути- він обраний мер міста.
Не можу лицемірити, бо давно відомо хто такий труханов, так до нього і ставлюсь.
А от імена одеських БППшників-ригоАналів всім добре відомі ...
или пацифист?
на понтов надеешся - а зря
Реваншик,при молчаливом согласии "педро-голубь мира",абы не мешали барыжничать и дорисовали "голоса" на выборах.Одесса стала феодальной вотчиной обрыганных недобитков,продажных ментов и разгула бандитизма.