 Защита Сущенко обжаловала приговор, - Фейгин

Об этом сообщил защитник Сенцова Марк Фейгин в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - сообщил Фейгин.
"На многочисленные вопросы, обращённые ко мне по поводу деталей дела Сущенко, при невозможности комментировать подробно, скажу только: Роман Владимирович действительно зразковий український патріот!", - добавил Фейгин.
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.
Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.
пастушок, как чмошник - забанил меня на своей темке, и как шавка из-за забора повизгивает...)
04.06.2018 14:33
почитай там в конце, два лоха - один даже машину выиграл...)))
а ЛОХ - это диагноз...)))
А за автівку то взагалі, жадность фраера сгубила - хрен тебе, а не машина.