 Защита Сущенко обжаловала приговор, - Фейгин

Об этом сообщил защитник Сенцова Марк Фейгин в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - сообщил Фейгин.

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"На многочисленные вопросы, обращённые ко мне по поводу деталей дела Сущенко, при невозможности комментировать подробно, скажу только: Роман Владимирович действительно зразковий український патріот!", - добавил Фейгин.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.