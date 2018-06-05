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 Политика Украины, За рубежом
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 Защита Сущенко обжаловала приговор, - Фейгин

Приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, незаконно осужденному в России на 12 лет колонии строгого режима в РФ, обжалован.

Об этом сообщил защитник Сенцова Марк Фейгин в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - сообщил Фейгин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинского журналиста Сущенко приговорили к 12 годам колонии по обвинению "в сборе данных о наступлении террористов "ДНР", - "Коммерсантъ"

"На многочисленные вопросы, обращённые ко мне по поводу деталей дела Сущенко, при невозможности комментировать подробно, скажу только: Роман Владимирович действительно зразковий український патріот!", - добавил Фейгин.

Защита Сущенко обжаловала приговор, - Фейгин 01

Защита Сущенко обжаловала приговор, - Фейгин 02

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3069822
 
 
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Во Фейкин молоток ни одного прокола, что ни дело то срок. Стабильность признак мастерства
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з росіським кремлесуддям? - не дивно
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да это кацапская шляпа...)))
пастушок, как чмошник - забанил меня на своей темке, и как шавка из-за забора повизгивает...)
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не розумію, навіщо туди ходити, тільки робити їм послугу, тим більше, вони не розуміють елементарних речей)))
04.06.2018 14:33

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да и не собирался я там задерживаться - просто у пастушка нервы неизлечимы...)))
почитай там в конце, два лоха - один даже машину выиграл...)))
а ЛОХ - это диагноз...)))
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Натякаю. Він читав і не впізнав. Захист Сущенка оскаржив вирок, - Фейгін - Цензор.НЕТ 3211 Не дойшло..
А за автівку то взагалі, жадность фраера сгубила - хрен тебе, а не машина.
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да всё это гавно поняло - только проглотило как мармеладку...)))
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В рашке нет правосудия, поэтому до сраки все эти жалобы
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Иметь адвокатом Фейгина - очень плохая примета. Остается надежда только на помилование.
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Иметь президентом Пукина- еще хуже примета. Никакого помилования не будет. Надежда только на обмен, но там в очереди на обмен огромное количество. Сенцов и Кольченко, Клых и так далее. Сущенко в этом списке далеко не первый.
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тебе-то кацапу какое дело - ты тренируйся на коленях стоять...)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащита Сущенко обжаловала приговор, - Фейгин
 
 
 
 
 
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