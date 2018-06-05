 Президентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - "Демократические инициативы". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса "Избирательные рейтинги: май-2018", обнародованные на сайте Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 5 июня, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, подавляющее большинство граждан (68%) планирует принять участие в выборах Президента Украины, тогда как однозначно не хотят принимать такого участия только 17% (остальные респонденты еще не определились в этом вопросе).

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По материалам опроса, среди кандидатов на президентский пост отсутствуют явные лидеры, рейтинг всех основных политиков довольно невысок. Относительно наибольшую поддержку среди респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет Юлия Тимошенко - 13,3% избирателей (причем уровень ее поддержки мало отличается в разных регионах). Далее идут Анатолий Гриценко - 9,4% (выше его рейтинг является в Западном и Центральном регионах), Юрий Бойко - 8,4% (чей рейтинг обеспечивают почти исключительно Восток, Юг и Донбасс) и Петр Порошенко - 7,6% (его рейтинг несколько выше на Западе и несколько ниже на Востоке), Олег Ляшко - 7,4% (его позиции немного крепче в Центре и на Юге).







По данным исследования, уровень потенциальной готовности к участию в выборах в Верховную Раду Украины приблизительно таким же, как и по выборам президента (65%), тогда как 19% опрошенных не настроены участвовать в выборах.

"Среди политических партий больше всего голосов тех, кто пойдет на выборы, получили бы партия "Батькивщина" (12,6%) и партия "Гражданская позиция" (10,7%). Далее следуют - партия "Оппозиционный блок" (8,5%), Политическая партия "За Життя" (8,1%), Радикальная Партия Олега Ляшко (7,9%), Блок Петра Порошенко "Солідарність" (7,8%). Вероятно, преодолевают избирательный барьер также Объединение "Самопоміч" (5,1%) и недавно зарегистрированная партия "Слуга народа" (5,0%). Рейтинги партий имеют некоторые региональные отличия: поддержка партий "Батькивщина" и "БПП "Солидарность" несколько ниже на Юге и Востоке, а популярность партии "Гражданская позиция" обеспечивается преимущественно Западом и Центром. Зато на Западе и в Центре очень слабыми являются позиции "Оппозиционного блока" и партии "За Життя", - сказано в обнародованных результатах опроса.







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"В открытом вопросе, когда респондентов просили назвать фамилию нового желаемого лидера, четко выделились три лидера: Святослав Вакарчук (7%), Владимир Зеленский (6,6%) и Евгений Мураев (6%)", - отмечается в исследовании.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая 2018 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Долучайся!", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.