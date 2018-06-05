 Президентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - "Демократические инициативы". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса "Избирательные рейтинги: май-2018", обнародованные на сайте Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 5 июня, передает Цензор.НЕТ.
По данным опроса, подавляющее большинство граждан (68%) планирует принять участие в выборах Президента Украины, тогда как однозначно не хотят принимать такого участия только 17% (остальные респонденты еще не определились в этом вопросе).
По материалам опроса, среди кандидатов на президентский пост отсутствуют явные лидеры, рейтинг всех основных политиков довольно невысок. Относительно наибольшую поддержку среди респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет Юлия Тимошенко - 13,3% избирателей (причем уровень ее поддержки мало отличается в разных регионах). Далее идут Анатолий Гриценко - 9,4% (выше его рейтинг является в Западном и Центральном регионах), Юрий Бойко - 8,4% (чей рейтинг обеспечивают почти исключительно Восток, Юг и Донбасс) и Петр Порошенко - 7,6% (его рейтинг несколько выше на Западе и несколько ниже на Востоке), Олег Ляшко - 7,4% (его позиции немного крепче в Центре и на Юге).
По данным исследования, уровень потенциальной готовности к участию в выборах в Верховную Раду Украины приблизительно таким же, как и по выборам президента (65%), тогда как 19% опрошенных не настроены участвовать в выборах.
"Среди политических партий больше всего голосов тех, кто пойдет на выборы, получили бы партия "Батькивщина" (12,6%) и партия "Гражданская позиция" (10,7%). Далее следуют - партия "Оппозиционный блок" (8,5%), Политическая партия "За Життя" (8,1%), Радикальная Партия Олега Ляшко (7,9%), Блок Петра Порошенко "Солідарність" (7,8%). Вероятно, преодолевают избирательный барьер также Объединение "Самопоміч" (5,1%) и недавно зарегистрированная партия "Слуга народа" (5,0%). Рейтинги партий имеют некоторые региональные отличия: поддержка партий "Батькивщина" и "БПП "Солидарность" несколько ниже на Юге и Востоке, а популярность партии "Гражданская позиция" обеспечивается преимущественно Западом и Центром. Зато на Западе и в Центре очень слабыми являются позиции "Оппозиционного блока" и партии "За Життя", - сказано в обнародованных результатах опроса.
"В открытом вопросе, когда респондентов просили назвать фамилию нового желаемого лидера, четко выделились три лидера: Святослав Вакарчук (7%), Владимир Зеленский (6,6%) и Евгений Мураев (6%)", - отмечается в исследовании.
Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая 2018 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Долучайся!", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.
Нужно было ещё внизу приписать , что типа Саакашвили сказал , ' что очень любит путена'
Ваши мокшинские кумиры обычно так и делают .
Сказано:
І прийдуть до вас пророки брехливі, і чуда творитимуть і пророкуватимуть незнаними мовами, та суть вони вовки в овечій шкурі!
Цей розпинався як народ він людить а насправді цей народ зневажав та дулю тримав у кишені. Тепер це вилізло, як вовчий хвіст.
Вмикніть ТВ. - суцільний депресняк, тут на цензорі теж дозують інфу так, щоб баланс був на користь негатива, на одне позитивне повідомлення 10 негативних, і якщо їх немає то пишуть про всякий дріб'язок, аби з відтінком "Зради". Порівняйте стрічку новин хочаб з УНН, багаааато чого зрозумієте.
Спитаєте навіщо тоді таке опитування?
Людям властиво приєднуватися до думки більшості, бо людина істота соціальна і на всі здатні протистояти думці громади. Вводячи нереальних кандидатів, забезпечують відрив Йулі. У неї залізний лохторат із сільських бабусь і 12-15% їй у будь-якому опитуванні гарантовано, а отже ВОНА стає лідером і чимало хто подумає: "Ну якщо вже всі за неї..."
Це ще один спосіб маніпуляції свідомістю людей.
Похибка 2,3%. Тобто, скажімо, у Йулі може бути і 13,3-2,3=11%
А у ненависного вам Порошенка 7,9+2,3=10,2%.
Може зарано вам пити шампанське?
З мого особистого досвіду за 5-20 хвилин.
Відповідь поціновувачам зради
Це не Порошенко зрадив вас, а ви його і Україну. Війну не закінчили за 2 години тому, що більшість з вас закосили від мобілізації. Так, хлопці, які стали на захист України - ГЕРОЇ! Але їх було замало, щоб перемогти ворога, який переважав нас кількісно живою силою, в військовій техніці, обладнанні та ін. Це ви зрадники! Замість того, щоб стати на захист країни, ви почали клянчити зарплати, пенсії, дешеву комуналку, не бажаючи усвідомити, що йде війна! Чи не здається вам нахабністю, сидіти дома під час війни і вимагати від головнокомандувача низьких цін і високих зарплат! Але ж коли вам це говориш, ви дорікали, що це не війна, а АТО - цю відмазку для вас підкинула російська пропаганда, а ви підхопили - вам так вигідніше, треба ж якось виправдати свою бездіяльність і нахабність. А потім ви всі залюбки поширюєте інформацію про загиблих, дорікаючи в цьому Порошенка, не усвідомлюючи, що це ваша вина, це ви всі відмежувалися від війни, яку повинні були разом закінчити за дві години - ця кров на ваших руках! Не вірите? Згадайте з десяток найближчих вам людей чоловічої статі ( батько, брати, свати, куми та ін.). Багато з них пішли воювати? Думаю, що ні.
У Порошенка ворог не змінився, це - путін і росія, а для вас російська пропаганда створила нового ворога - Порошенка. Російська пропаганда зробила вас своїми союзниками в цій війні. путін воює проти «хунти» (так він назвав українську владу) і ви всі воюєте проти «хунти»! Воюєте інформаційно, іноді намагаєтеся зібратися в Києві, щоб спробувати зняти її. Ви союзники росії і не заперечуйте цього!
Ну і про те, що « Порошенко краде», або - «Порошенко збагатився в двічі». Ви цю інформацію просто почули з телевізора, або в соц. мережах від тих, хто хоче зняти «хунту». Це просто слова невігласів, без доказів і судових рішень - це плітки. Це брудні передвиборчі гонки і нічого більше.
Під час війни вимагати європейського рівня життя - це злочин! І те, що ви її (війни) не бачите у себе в дома - це і є гарна робота влади і наших воїнів!
Корупція? Це ви породжуєте корупцію роздаючи хабарі вчителям, лікарям, суддям на ліво і направо. Корупція - це ми всі! Так з ким боротися?
Ви готові до Європи?... Ви хочете тільки європейських зарплат, а жити як свині!
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Так вот где пидорасы окопались - в Центре и на Юге
РодинаБатьківщина слушайте песню "Нарисуй мне небо"
Настоящей арт-сенсацией 100 лет назад в Британии стала картина "Большевик", хорошего портретиста - Дэвида Джаггера.