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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Бойко (701) выборы (20350) Гражданская позиция (37) Гриценко Анатолий (1099) Ляшко (1404) опрос (1561) Порошенко (14904) социология (357) Тимошенко (23850) Батькивщина (1712) Самопомич (819) Блок Петра Порошенко (1497) оппозиционный блок (293) Радикальная партия (310)

 Президентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - "Демократические инициативы". ИНФОГРАФИКА

Среди кандидатов на президентскую должность на данном этапе украинцы не видят явных лидеров, рейтинг основных политиков достаточно невысок. Наибольшую поддержку среди респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет Юлия Тимошенко - 13,3% избирателей, Анатолий Гриценко - 9,4%, Юрий Бойко - 8,4%, Петр Порошенко - 7,6%.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Избирательные рейтинги: май-2018", обнародованные на сайте Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 5 июня, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, подавляющее большинство граждан (68%) планирует принять участие в выборах Президента Украины, тогда как однозначно не хотят принимать такого участия только 17% (остальные респонденты еще не определились в этом вопросе). 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Батькивщина" лидирует с 9%, по 5% набирают БПП, "Оппоблок", "Гражданская позиция" и Радикальная партия, - группа "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

По материалам опроса, среди кандидатов на президентский пост отсутствуют явные лидеры, рейтинг всех основных политиков довольно невысок. Относительно наибольшую поддержку среди респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет Юлия Тимошенко - 13,3% избирателей (причем уровень ее поддержки мало отличается в разных регионах). Далее идут Анатолий Гриценко - 9,4% (выше его рейтинг является в Западном и Центральном регионах), Юрий Бойко - 8,4% (чей рейтинг обеспечивают почти исключительно Восток, Юг и Донбасс) и Петр Порошенко - 7,6% (его рейтинг несколько выше на Западе и несколько ниже на Востоке), Олег Ляшко - 7,4% (его позиции немного крепче в Центре и на Юге).

Президентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - Демократические инициативы 01
Президентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - Демократические инициативы 02
Президентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - Демократические инициативы 03

По данным исследования, уровень потенциальной готовности к участию в выборах в Верховную Раду Украины приблизительно таким же, как и по выборам президента (65%), тогда как 19% опрошенных не настроены участвовать в выборах. 

"Среди политических партий больше всего голосов тех, кто пойдет на выборы, получили бы партия "Батькивщина" (12,6%) и партия "Гражданская позиция" (10,7%). Далее следуют - партия "Оппозиционный блок" (8,5%), Политическая партия "За Життя" (8,1%), Радикальная Партия Олега Ляшко (7,9%), Блок Петра Порошенко "Солідарність" (7,8%). Вероятно, преодолевают избирательный барьер также Объединение "Самопоміч" (5,1%) и недавно зарегистрированная партия "Слуга народа" (5,0%). Рейтинги партий имеют некоторые региональные отличия: поддержка партий "Батькивщина" и "БПП "Солидарность" несколько ниже на Юге и Востоке, а популярность партии "Гражданская позиция" обеспечивается преимущественно Западом и Центром. Зато на Западе и в Центре очень слабыми являются позиции "Оппозиционного блока" и партии "За Життя", - сказано в обнародованных результатах опроса.

Президентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - Демократические инициативы 04
Президентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - Демократические инициативы 05
Президентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - Демократические инициативы 06

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опрос КМИС: Порошенко во втором туре проигрывает всем: Тимошенко, Гриценко, Ляшко, и даже Рабиновичу

"В открытом вопросе, когда респондентов просили назвать фамилию нового желаемого лидера, четко выделились три лидера: Святослав Вакарчук (7%), Владимир Зеленский (6,6%) и Евгений Мураев (6%)", - отмечается в исследовании.

Президентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - Демократические инициативы 07

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая 2018 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Долучайся!", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3069817
 
 
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То есть от всего ' ужасного дела Саакашвили ' с пленками и обвинениями остался только вот этот пририсованный флаг?
Нужно было ещё внизу приписать , что типа Саакашвили сказал , ' что очень любит путена'
Ваши мокшинские кумиры обычно так и делают .
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пленки идут своим ходом - подельник михи уже со следствием сотрудничает ,и флажек не пририсованный - вы это знаете ,если михины брифинги смотрите)
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Абалдеть! Вы и в тайны следствия посвящены ! Вот это информированность ! Небось , сам пэця вам докладывает, а СБУ с вами советуется?
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Ні коли б не подумав, що грузинер така паскуда!
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А почему вы Саакашвили хаете, а бойку - нет? Надеетесь, что бойка во второй тур с пэтей проскочит?
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З Бойком все давно ясно. А ця падла ряжена...
Сказано:
І прийдуть до вас пророки брехливі, і чуда творитимуть і пророкуватимуть незнаними мовами, та суть вони вовки в овечій шкурі!
Цей розпинався як народ він людить а насправді цей народ зневажав та дулю тримав у кишені. Тепер це вилізло, як вовчий хвіст.
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Ничего нового -- уровень жизни в стране прямо пропорционален количеству долбодятлов и быдланов тупорылых. Уровень жизни знаешь какой???? Уровень жизни в Украине в акурат соотвествует количеству дибилов и быдла тупого. Украина живёт на свой уровень. Большего пока недостойны считаю полностью обьективно. Хотя понятно что вся свора быдла которая же и пойдёт голосовать за этих бойко\рабиновиче\порошенко\тимошенков, они же первые будут ныть и плакаца как они плохо живут и какие бедненькие, и как мало зарабатывают. Не не ребятки вы большего и не достойны - это и есть ваш уровень который мы видим на данный момент.
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Если нынешняя власть не работает, как надо, то побегут и к Мураеву с Рабиновичем.
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Байдуже як працює влада і чи працює взагалі, важить лиш те, що покажуть по ящику і як це відкоментують прикормлені експерди та блохери. Вони з ангела чорта зроблят і навпаки. Згадайте як обсирали успішну операцію СБУ. і це ж триває 4 роки поспіль, просто не так явно.
Вмикніть ТВ. - суцільний депресняк, тут на цензорі теж дозують інфу так, щоб баланс був на користь негатива, на одне позитивне повідомлення 10 негативних, і якщо їх немає то пишуть про всякий дріб'язок, аби з відтінком "Зради". Порівняйте стрічку новин хочаб з УНН, багаааато чого зрозумієте.
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Неужели есть желающие опять иметь жидовню у власти???
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Черговий висір рейтингового агентства - не вірю жодним показникам. Намальовано за щедре спонсорування зацікавлених "баб йуль", які як раз розпочали нову кампанію - скрізь нові білборди про "Новий курс в дупу"
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Тут є одна маніпуляція. У опитування введені фейкові кандидати. Це Вакарчук та Зеленський. Обидва у президенти іти не збираються, але Вакарчук відтягує голоси у Порошенкаі спотворює результати.
Спитаєте навіщо тоді таке опитування?
Людям властиво приєднуватися до думки більшості, бо людина істота соціальна і на всі здатні протистояти думці громади. Вводячи нереальних кандидатів, забезпечують відрив Йулі. У неї залізний лохторат із сільських бабусь і 12-15% їй у будь-якому опитуванні гарантовано, а отже ВОНА стає лідером і чимало хто подумає: "Ну якщо вже всі за неї..."
Це ще один спосіб маніпуляції свідомістю людей. Президентський рейтинг: лідери Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 2523
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Додам.
Похибка 2,3%. Тобто, скажімо, у Йулі може бути і 13,3-2,3=11%
А у ненависного вам Порошенка 7,9+2,3=10,2%.
Може зарано вам пити шампанське? Президентський рейтинг: лідери Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 3264
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ты лучше раскажи про секту ПЕЦИ ОФШОРЕНКО!! там намного итереснее!!
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Там клиника.)))) В этот скриншот можно подставлять любую фамилию любого политика. Народ упорно не хочет умнеть.
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Не просто заспамлять, забанять мінімум на тиждень!
З мого особистого досвіду за 5-20 хвилин.
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А зачем такое спамить. Нужно, чтоб соевая дурь всем была видна.
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Кацахол, пиши лучше про любимую урину и шептух. Политика - это не твой уровень.
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Уріна та бабки-шептухи- то твоє. Я прихильник медицини, а не шаманства.
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Благодатная тема для русколобых ольгинцев и одомашненных зрадодрочеров. Gо комментариям сразу ясно кто is who.
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Тут такой текст в тему попался:

Відповідь поціновувачам зрадиПрезидентський рейтинг: лідери Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 9462

Це не Порошенко зрадив вас, а ви його і Україну. Війну не закінчили за 2 години тому, що більшість з вас закосили від мобілізації. Так, хлопці, які стали на захист України - ГЕРОЇ! Але їх було замало, щоб перемогти ворога, який переважав нас кількісно живою силою, в військовій техніці, обладнанні та ін. Це ви зрадники! Замість того, щоб стати на захист країни, ви почали клянчити зарплати, пенсії, дешеву комуналку, не бажаючи усвідомити, що йде війна! Чи не здається вам нахабністю, сидіти дома під час війни і вимагати від головнокомандувача низьких цін і високих зарплат! Але ж коли вам це говориш, ви дорікали, що це не війна, а АТО - цю відмазку для вас підкинула російська пропаганда, а ви підхопили - вам так вигідніше, треба ж якось виправдати свою бездіяльність і нахабність. А потім ви всі залюбки поширюєте інформацію про загиблих, дорікаючи в цьому Порошенка, не усвідомлюючи, що це ваша вина, це ви всі відмежувалися від війни, яку повинні були разом закінчити за дві години - ця кров на ваших руках! Не вірите? Згадайте з десяток найближчих вам людей чоловічої статі ( батько, брати, свати, куми та ін.). Багато з них пішли воювати? Думаю, що ні.

У Порошенка ворог не змінився, це - путін і росія, а для вас російська пропаганда створила нового ворога - Порошенка. Російська пропаганда зробила вас своїми союзниками в цій війні. путін воює проти «хунти» (так він назвав українську владу) і ви всі воюєте проти «хунти»! Воюєте інформаційно, іноді намагаєтеся зібратися в Києві, щоб спробувати зняти її. Ви союзники росії і не заперечуйте цього!

Ну і про те, що « Порошенко краде», або - «Порошенко збагатився в двічі». Ви цю інформацію просто почули з телевізора, або в соц. мережах від тих, хто хоче зняти «хунту». Це просто слова невігласів, без доказів і судових рішень - це плітки. Це брудні передвиборчі гонки і нічого більше.
Під час війни вимагати європейського рівня життя - це злочин! І те, що ви її (війни) не бачите у себе в дома - це і є гарна робота влади і наших воїнів!

Корупція? Це ви породжуєте корупцію роздаючи хабарі вчителям, лікарям, суддям на ліво і направо. Корупція - це ми всі! Так з ким боротися?

Ви готові до Європи?... Ви хочете тільки європейських зарплат, а жити як свині!
https://www.facebook.com/antivsepropalshik/?hc_ref=ARRZITLRQ1_TQd9nAaibLtyQKiTJqe4Yx7UxZbMPP7so-IAyfo-g7Z_6l3UZnOlKdO8&fref=nf
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ладно ПЕЦЯ не разбогател хрен с ним, но как ты написало в стране война!! а напишика мне где сынишка ПЕЦИ когда в стране война?!!
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Я тебя не оскорблял. И ничего писать тебе не обязан.
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вот тогда так сказать и закрой рот ПРОХОРОСИСЯ!! пугает он тут всех войной!! как говорится КОМУ ВОЙНА А КОМУ ВРЕМЯ БАБЛО ПИЛЯТЬ!!
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А ты, небось, только демобилизовался? То-то горячий такой, прямо с фронта. Молодец!
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я просто называю вещи так как они есть!! кто больше профита имеет так сказать от страны от государства? ВЛАСТЬ ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ!! кто в случае угрозы государству сувернитету должен первым бежать на защиту страны?!... ну как по мне тот кто больше от этого государства поимел!! лично мне это государство кроме ГЕМОРА ничего не дало и не предложило... так чего я должен рвать свой пукан?!! вот когда в окопе будут седеть ПЕЦЯ ЕГО СЫНИШКА 450 депутатов вот тогда и я буду посмотреть идти мне или нет!! а по другому так сказать дурных нема!!
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Ты тут про депутатов вдруг вспомнил... Может ты знаешь: чьи дети побывали в АТО на передовой? Или может сам кто там сражался? (семенченку просьба не упоминать)
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я вспомнил всю так называемую элиту которая должна стройными рядами бросится защищать свою страну во время войны (если это конечно именно элита) а то как деребанить бабло так они ЭЛИТА, а как на фронт то.... они сразу очень больные им неззя!!
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а в Раде в это время кто будет сидеть?
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компьютер будет в раде сидеть! когда страна в опасности нехер в раде сидеть!!
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Успокойтесь ботики... В пролёте ваш вонючий Пороховальцман.
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Олег Ляшко - 7,4% (его позиции немного крепче в Центре и на Юге).Источник: https://censor.net.ua/n3069817

Так вот где пидорасы окопались - в Центре и на Юге Президентський рейтинг: лідери Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 3505
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Ни одного нормального кандидата.Если у этих есть рейтинг-то страна достойна тех правителей,что имеет.
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Уважаемые радиослушатели, по заказу несменного лидера партии Родина Батьківщина слушайте песню "Нарисуй мне небо"
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ВОт тут я согласен. Все родичи ВОны, миллионеры, дочка вся в бриликах ходит - такая успешная, мужья все миллионеры причём как у самой Жюльки так и у её дочьки..и тут такая Жюлька с жалостливой рожей, вся такая бедная, живущая строго на ЗП депутата на арендованной хате)))
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Судя по рейтингу партий кто может бегите на Запад. И это не сарказм... По ходу к власти придёт все то редкое дерьмо которое годами варица в политике, быдланы рекетиры родом с 90х, но которые ещё не сидели у корыта на высоком уровне. Короче понятно - разочарованный во всех народ по совершенно тупорылой логике будет голосовать просто за тех бандюков которые ещё не сидели у руля. ВОт этот ещё ж вроде не рулил??, ну давайте теперь его попробуем. А чего именно его?? Ну... те шо уже были - те оказались гавном, теперь вот других будем пробовать. Ну типа сорта говна перебирают, меняют одну кучу говна на другую, и попутно скиглят какая маленькая зарплата\пенсия и какие высокие тарифы\цены. Не не.... холопы...не нойте. Заслужили..полностью заслужили и живёте на свой уровень.
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очердной 'рейтинг' за бабки кацапникто больше платит тот и в лидерах
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Большевик
Президентський рейтинг: лідери Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 7043
Настоящей арт-сенсацией 100 лет назад в Британии стала картина "Большевик", хорошего портретиста - Дэвида Джаггера.

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А тимошешка мразь кацапская.и что баба будет глвкомом в воюющей стране?
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разве это может быть рейтингом лидеров? тимошенко, бойко, порошенко, гриценко, ляшко...жесть. это члены комитета по вынесению Украине смертного приговора, но никак не лидеры.
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Единственный политический лидер, который способен изменить политическую и социальную ситуацию в Украине в сторону улучшения это Юлия В Тимошенко. Доказательством тому является деятельность Тимошенко в прошлом, когда она была премьером. Росли зарплаты и пенсии чуть-ли не ежеквартально, тарифы и цены в разы были ниже, доллар 4.7 гр, и многое другое. Но главное у Тимошенко есть сильная и опытная команда, что является гарантией успеха.
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ГОЛОСУЙТЕ СРАЗУ ЗА ЛЯШКО - ВСЕ РАВНО ОНО ВСЕ К ТОМУ ИДЕТ...
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За суперечками якїй кандидат, або партія краще зовсім забули про систему і виборчі органи. А шкода.
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Если выбрать между Порохом и Тимохой.я за Пороха.
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Кроме того Юлию как огня боятся главные враги украинского народа -криминальные олигархи. Поэтому и суют в качестве кандидатов "новых" неопытных и неумелых технических кандидатов, надеюсь, что если они их протащат, то будут править вместо них. Продолжая грабить и уничтожать украинский народ.
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А що би було, якби Ющенка вибрали на другий термін?...і хто цьому завадив?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - "Демократические инициативы". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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