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 В полицию поступило сообщение о минировании пяти бизнес-центров в Харькове

Полиция проверяет информацию о минировании пяти бизнес-центров в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 5 июня около 12:10. В сообщениях было указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском", - сказано в сообщении.

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На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3069815
 
 
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Проверять информацию это одно,а устанавливать личность сообщавшего не надо?? Львов,теперь Харьков.
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