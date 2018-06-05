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 Политика Украины
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 Надеюсь, что Сущенко скоро будет давать показания против Путина в Гааге, - Стець

Министерство информационной политики Украины жестко осуждает приговор российского суда украинскому журналисту Роману Сущенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИП, обнародованном во вторник.

"Российская преступная власть со своими карманными "судами" в очередной раз демонстрирует верх цинизма и пренебрежения к человеческим ценностям. Очевидно, что им абсолютно наплевать на мнение всего цивилизованного мира. Они живут в своем замкнутом пространстве, где преследование инакомыслящих и подмена понятий стали привычным явлением. Но это - путь в никуда, эта власть обречена", - заявил министр информационной политики Юрий Стець.

Он выразил надежду, что уже скоро Сущенко, как и десятки других политзаключенных Кремля, "будут давать показания против Путина и его прихвостней в международном трибунале".

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3069810
 
   
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Надежда наш компас земной....................
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Мінстець озвалось. Я думав їх вже нема.
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у них жнива на передодні виборів..перемога за перемогою..петро уже мозолі натер від ножиць..
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Как в лужу перднул. А сидеть кто будет вместо Сущенко? Стець? Строгий режим. Цитата Лаврова.
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А то что его посадила "Российская преступная власть " тебе как то побоку.
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Нет чисто по человечески мне его жаль. Вопрос только почему он сам поперся в Москву, когда его страна подверглась агрессии РФ? Пусть у вас не война, но вы признали РФ страной агрессором? Съездил к родственничкам. Я через Москву даже транзитом не летаю. Какого хрена надо было из Парижа ехать в Москву? Кто ему виноват?
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Так. З таким бекґраундом, колишній офіцер, не варто було туди пертися.
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тут таких колишніх до 92 року багато...
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А у нас здесь много таких, кто до сих пор не хочет ЗНАТЬ, что Россия убивает украинцев, а ее цель уничтожение Украины, как державы.

Они же знают о России по "нашему" проплаченному кремлем телевидению.
А что такое настоящее "честное слово русского офицера" украинцы узнали в Иловайском зеленом коридоре...Но поделиться этим знанием, могут лишь те немногие кто остался жив...
А телевизор продолжает делать свое дело. За вонючее нефтебабло "Газпрома".
Сподіваюся, що Сущенко скоро свідчитиме проти Путіна в Гаазі, - Стець - Цензор.НЕТ 5743
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Держат его для того что бы при случае "подарить" какому нибудь политику для поднятия его рейтинга.
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"Стець рассказал, что у него в любой момент может случиться приступ вследствие продолжительной болезни. Министр говорит, что в последнее время в связи с прогрессированием болезни ему сменили третью группу инвалидности на вторую. На восстановление Стець дает себе от 3 до 6 месяцев, однако и после того в правительство не вернется, поскольку его очень просит об этом жена"
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Стець,собирай войско из своих порохоботов и отбей Сущенко )) Языком .Как вы это умеете.
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Это как обещание Гелетея Иловайского провести парад в Севастополе.
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Нет.
Он должен был заголосить на всю Украину: " Маи дарагие! Фсьо прапало !!!!"

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Поцизм Стецкив и Гелетеев уже не катит. Нужно смотреть на жизнь реально и давать реальные оценки. 12 лет строго режима в РФ. Можно вообще не выйти или выйти калекой. Сколько Сенцов в Якутии отмотал из своего срока? Всего ничего. А сил уже нет.
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Расскажи как надо постпить Ю. Стецю, как министру.
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Если нечего было сказать, то надо было промолчать, а не пиариться.
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У ордлоботов, и всех остальных "мышебраттев", когнитивный разрыв шаблона.
Шо казать?

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Самое главное, чтобы Сущенко в Гааге не рассказал, что кроме президента РФ сидеть в международной тюрьме должны и все, кто в сговоре участвовал в аннексии Крыма и в войне на Донбассе!!! А заодно чтобы Сущенко в Гааге не задал "дурной" вопрос: почему Европа до сих пор не отказалась от закупок российского газа и таким образом не прекратила это ВСЁ!
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А потому, что украинцы в первую очередь сами должны защищать свою Украину.
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Да что то,а языком "перемоги" клепать и отбивать у мокши территории у стецька и его войска не отнять)))).Пора в паход на мацкву отправлять,добить врага в логове)))))
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Ты ничего не перепутал?
Именно вы, зрадоботы не переставая визжите тут о " минской зраде", и что "Порох не дает команду наступать! "...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, что Сущенко скоро будет давать показания против Путина в Гааге, - Стець
 
 
 
 
 
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