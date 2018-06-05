 Надеюсь, что Сущенко скоро будет давать показания против Путина в Гааге, - Стець

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИП, обнародованном во вторник.
"Российская преступная власть со своими карманными "судами" в очередной раз демонстрирует верх цинизма и пренебрежения к человеческим ценностям. Очевидно, что им абсолютно наплевать на мнение всего цивилизованного мира. Они живут в своем замкнутом пространстве, где преследование инакомыслящих и подмена понятий стали привычным явлением. Но это - путь в никуда, эта власть обречена", - заявил министр информационной политики Юрий Стець.
Он выразил надежду, что уже скоро Сущенко, как и десятки других политзаключенных Кремля, "будут давать показания против Путина и его прихвостней в международном трибунале".
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.
Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.
Они же знают о России по "нашему" проплаченному кремлем телевидению.
А что такое настоящее "честное слово русского офицера" украинцы узнали в Иловайском зеленом коридоре...Но поделиться этим знанием, могут лишь те немногие кто остался жив...
А телевизор продолжает делать свое дело. За вонючее нефтебабло "Газпрома".
Он должен был заголосить на всю Украину: " Маи дарагие! Фсьо прапало !!!!"
Шо казать?
Именно вы, зрадоботы не переставая визжите тут о " минской зраде", и что "Порох не дает команду наступать! "...