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 С начала текущих суток враг осуществил 11 прицельных обстрелов по позициям украинских сил, применяя 120- и 82-мм минометы и вооружение БМП, - ООС

С полуночи и до 11:00 уже зафиксировано 11 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ООС.

В частности, в течение ночи на луганском направлении, а именно вблизи н.п. Новотошковское противник применил минометы 120- и 82-мм калибра, выпустив по 4 мины: "На эту провокацию враг получил адекватный ответ от наших военнослужащих".

"Также горячо сегодня утром было около Крымского, где по позициям украинских защитников враг выпустил около 20 мин 120- и 82-мм и открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия большого калибра", - сказано в сообщении.

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По данным ООС, остальные обстрелы враг вел из стрелкового оружия на Донецком направлении в районе н.п. Марьинка, Водяное, Павлополь, Широкино.

"В общем отмечаем, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной, однако полностью контролируемой военнослужащими Объединенных сил. Наши защитники надежно держат оборону и подавляют вражескую огневую активность", - добавили в ООС.

Источник: https://censor.net.ua/n3069809
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала текущих суток враг осуществил 11 прицельных обстрелов по позициям украинских сил, применяя 120- и 82-мм минометы и вооружение БМП, - ООС
 
 
 
 
 
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