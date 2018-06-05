 Сегодня должны пройти консультации представителей украинской венгерской общины с Минобразования по языковому вопросу, - Климпуш-Цинцадзе

"Сегодня мы ожидаем участие представителей венгерского национального меньшинства в консультациях с Министерством образования и науки Украины, как было договорено между двумя министрами иностранных дел в Нью-Йорке. И я надеюсь, что этот диалог даст потенциальную возможность для разблокирования процесса, в частности, для открытия возможности по разблокированию Венгрией проведения заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне и наивысшем в том числе", - сказала она "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Также, И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что до этого момента представители венгерского меньшинства отказывались от проведения такого диалога. Поэтому, по ее мнению, запланированные консультации являются хорошим сигналом.

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Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия инициирует пересмотр программ поддержки НАТО для Украины. В частности, венгерское правительство направило союзникам по НАТО документ, в котором доказывает, что "реформирование Украины провалилось".

Таким образом руководство Венгрии выражает протест относительно языковой статьи украинского закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В Венгрии видят в законе нарушения прав венгерского меньшинства. Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

В апреле Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.