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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (620) НАТО (5836) образование (1771) переговоры (3466) язык (3320) нацменьшинства (146) Климпуш-Цинцадзе (248)

 Сегодня должны пройти консультации представителей украинской венгерской общины с Минобразования по языковому вопросу, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассчитывает, что Венгрия разблокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.

"Сегодня мы ожидаем участие представителей венгерского национального меньшинства в консультациях с Министерством образования и науки Украины, как было договорено между двумя министрами иностранных дел в Нью-Йорке. И я надеюсь, что этот диалог даст потенциальную возможность для разблокирования процесса, в частности, для открытия возможности по разблокированию Венгрией проведения заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне и наивысшем в том числе", - сказала она "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Также, И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что до этого момента представители венгерского меньшинства отказывались от проведения такого диалога. Поэтому, по ее мнению, запланированные консультации являются хорошим сигналом.

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Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия инициирует пересмотр программ поддержки НАТО для Украины. В частности, венгерское правительство направило союзникам по НАТО документ, в котором доказывает, что "реформирование Украины провалилось".

Таким образом руководство Венгрии выражает протест относительно языковой статьи украинского закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В Венгрии видят в законе нарушения прав венгерского меньшинства. Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

В апреле Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3069808
 
 
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Вы у них спросите: когда они берут второй паспорт, хорошо ли они подумали - какую именно страну они считают своей ? Если Венгрия им дороже, может им лучше туда и переместиться ?
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Це як і з ватою. Хочуть рускаміра, але туди їхати не хочуть. Їм подавай расєю в Україні.
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а почему они берут вегнерские паспорта вы же знаете ответ? кто сейчас самая нищая страна в европе? почему укр власти плевать на свой народ?
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Паспорта берут, но вот не собираются уезжать из этой самой нищей страны, как вы говорите. Вы были в тех местах и видели их дома? Не похоже на нищенскую жизнь.
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Те кто взяли второй паспорт, очевидно, не считают себя лояльными гражданами Украины. В таком случае, им нечего делать в Украине. Чемодан-вокзал-Будапешт.
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Треба взяти за дупу, як вишинського -- той умить відмовився від другого громадянства Сьогодні мають відбутися консультації представників української угорської громади з Міносвіти щодо мовного питання, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 755
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а у тебя есть украинский паспорт? какую страну ты считаешь своей?
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Я гражданин Австралии. Австралия - дружественное Украине государство, союзник.
Венгрия - крайне недружественное Украине государство. Вообще непонятно, почему Венгрию до сих пор из НАТО не выгнали; ей место в ОДКБ.
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в украинский паспорт у тебя есть? ты не ответил
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У меня нет другого гражданства, кроме австралийского. Я был гражданином СССР - страны, которая более не существует (не по моей вине).
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понятно, а у них есть паспорта 2 стран, что плохого в этом? в Украине они граждане Украины, в Венгрии - Венгрии, ну и что тут плохого?
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To что попытка усидеть на двух стульях неизбежно заканчивается падением между ними. Если возникнет военный конфликт - на чьей стороне они будут воевать ?
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какой военный конфликт? Украина с НАТО решила повоевать? не смеши
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Украина не собирается воевать ни с кем. Но вот нынешние власти Венгрии, у которых карманы оттопыриваются от толстых пакетов акций Газпрома, очень настроены на конфликт с Украиной, используя венгерское меньшинство как агентов влияния. Эти люди, будучи гражданами Украины, не понимают что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
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на какой конфликт? из-за закона об образовании по твоему Венгрия войной пойдет? достаточно вон что Пецю заблокировали и не пускают подякуваты в НАТУ
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пидо-севасцы (город-Позор ватостополь)тоже не понимали..... а могло ведь и похуже быть - с гексогеном в домах и кучей трупов (от имени Правосеков конешно же)
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Запитайте у "вишинського". Він Вам все популярно пояснить.
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спасибо, осталось только узнать кто такой "вишинського" и причем он
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Це той кацапопропагандист і орденоносець путіна, якого взяли за державну зраду. Був би лише громадянином кацапії -- вислали б. А, оскільки він ще й громадянин України, йому інкримінується державна зрада.
вишинський
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по моему это как раз хороший пример, не выслали же, а посадят государство Украина считает его гражданином Украины, все верно, так и закарпатских венгров с венгерскими паспортами считает тоже гражданами Украины
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Австралия не союзник Украины, союзник Венгрии, так как она в НАТО, но не Украины
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да, тренирует, только причем тут "союзник"? нет никаких договоров о союзничестве
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Формалистика здесь значения не имеет. Тренируют офицеров лишь союзников, а не кого попало.
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как это не имеет? в случае войны Австралия будет воевать на стороне Украины? воюет ли? нет. какой же это союзник?
денег насыпали, вот и тренируют, много кого тренируют в мире вообще
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Ваши фантазии и интерпретации меня не интересуют.
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фантазируешь ты, союзника вон выдумал
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Що йобикам скаже хуйло, те і робитимуть
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Я популярно объясняю для невежд: Я к болгарам уезжаю в Будапешт. "Если темы там возникнут - сразу снять, Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять!" - (С)

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Сегодня должны пройти консультации представителей украинской венгерской общины с Минобразования по языковому вопросу, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4626Ahmad‏ @AlAhmediya 7 ч.7 часов назад
Багато українців, у яких в крові збереглося "холопство", і до цього дня дотримуються цього указу і навіть в Твіттері спілкуються не Мовою, а на рюцкам изыге.

05.06.1876 - секретний (Емський) указ олександра II:
Заборонили друкувати українською мовою оригінальні та перекладні твори (навіть тексти до нот), завозити українські книги і брошури, надруковані за кордоном, ставити українські вистави, влаштовувати концерти українських пісень

Сегодня должны пройти консультации представителей украинской венгерской общины с Минобразования по языковому вопросу, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8187
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Помню как только эти наезды с венгерской стороны начались , договорились о встрече с венгерским меньшинством и меньшина уже собиралась, но приехало какое-то венгерское "представительное лицо" и сказало венграм -- ни-ни!... Там вроде потом ряд требований пошёл...
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там ПАраша (возможно через мертвечука ) мутит, подкидывает бабла провокаторам-венгерам (нацыкам местным тупо-хэдам)
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вас послушать, у вас кацапстан безумно богатая страна, всех покупает и всем бабло раздает да нет там столько бабла, голодранцы они, нищие
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Ведення переговорів - це ознака слабкості. Ніякі переговори не потрібні. Треба проводити політику на підтримку державної мови. Кому не подобається, хай їдуть на історичну батьківщину.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня должны пройти консультации представителей украинской венгерской общины с Минобразования по языковому вопросу, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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