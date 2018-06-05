 Сегодня должны пройти консультации представителей украинской венгерской общины с Минобразования по языковому вопросу, - Климпуш-Цинцадзе

"Сегодня мы ожидаем участие представителей венгерского национального меньшинства в консультациях с Министерством образования и науки Украины, как было договорено между двумя министрами иностранных дел в Нью-Йорке. И я надеюсь, что этот диалог даст потенциальную возможность для разблокирования процесса, в частности, для открытия возможности по разблокированию Венгрией проведения заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне и наивысшем в том числе", - сказала она "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Также, И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что до этого момента представители венгерского меньшинства отказывались от проведения такого диалога. Поэтому, по ее мнению, запланированные консультации являются хорошим сигналом.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия инициирует пересмотр программ поддержки НАТО для Украины. В частности, венгерское правительство направило союзникам по НАТО документ, в котором доказывает, что "реформирование Украины провалилось".
Таким образом руководство Венгрии выражает протест относительно языковой статьи украинского закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В Венгрии видят в законе нарушения прав венгерского меньшинства. Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.
В апреле Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.
Венгрия - крайне недружественное Украине государство. Вообще непонятно, почему Венгрию до сих пор из НАТО не выгнали; ей место в ОДКБ.
вишинський
денег насыпали, вот и тренируют, много кого тренируют в мире вообще
Багато українців, у яких в крові збереглося "холопство", і до цього дня дотримуються цього указу і навіть в Твіттері спілкуються не Мовою, а на рюцкам изыге.
05.06.1876 - секретний (Емський) указ олександра II:
Заборонили друкувати українською мовою оригінальні та перекладні твори (навіть тексти до нот), завозити українські книги і брошури, надруковані за кордоном, ставити українські вистави, влаштовувати концерти українських пісень