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 Политика Украины
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Все про:мусор (397) Семерак (282) экология (946) Минэкологии (165) отходы (64)

 Предприятий, которые должным образом могут утилизировать батарейки, в Украине нет, - Семерак

В Украине нет ни одного предприятия, которое надлежащим образом может утилизировать и перерабатывать батарейки, констатирует министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Нет в Украине ни одного предприятия, которое надлежащим образом может утилизировать и переработать батарейки", - сказал он журналистам на конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", посвященной внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года, во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также, отметил министр, ситуация с переработкой аккумуляторов немного лучше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине тысячи свалок, и почти все они не соответствуют экостандартам, - Семерак

Кроме того, он добавил, что реализация Национальной стратегии управления отходами до 2030 года предусматривает принятие отдельного закона "Об утилизации батареек" и закона "Об утилизации бытовой и радиоэлектронной аппаратуры".

По мнению О.Семерака, лишь после того, как будут созданы соответствующие условия, в Украину будут приходить компании, которые занимаются утилизацией.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069807
 
 
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А экспортировать данные отходы возможно? Нет! Благодаря вашим идиотским ограничениям и коррупции.
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а ведь таки проблема!!(поверь)причём в квадрате!первое не способны утилизировать второе говорит о высокотехнологичности государства.(что даже утилизацию батареек не способно организовать)
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При союзі такого поняття взагалі не було. Все викидали в смітник і не парились.
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при союзе вообще ни над чем не парились а наоборот ,,впаривали" как и нынешняя ,,правоприемница"(срашка) тебе в пример.
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ввисти налог на батарейки и создать свою шмароконторку, которую освободить от уплаты налоха. Бизнись... ееее Предприятий, которые должным образом могут утилизировать батарейки, в Украине нет, - Семерак - Цензор.НЕТ 8183
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а в супермаркетах стоят специальные боксы "дюраселл" для юзаных батареек.
и куда они идут? на мусорку?
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только хотел написать - в доме поставили коробки для сбора батареек - зачем ? что бы потом выкинуть в тот же мусор , правда и батареек я ни разу в этих коробках не видел
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а куда с АТБ едут???, вроде ж во Львове где-то было???
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как я люблю нажористые хайповые темы, начну толсто, кто пользуется батарейками? у меня два телека один мой один детей оба самсунга, пультом одним пользуемся на второй лень батарейки купить как сели, моя семъя из 4 человек использует 6 батареек в год максимум у малого в садике собирают принести нечего, перехожу собственно к троллингу, сколько пластиковых пакетов мы используем? страна пластиком завалена всем похер каждый день тонны ТОННЫ выкидывается всем похер, давайте министерсто и спец службу замутим ради шести сранных батареек и советника при президенте по утилизации батареек, что детишек уже пристраивать некуда?
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А куди ж їх , тоді , окремо збирають ?
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Только сейчас проснулись? Что мешает принять чёртов закон?
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Надо выносить вопрос: Остап Семерак не соответствует занимаемой должности.В кабмине надо не болтать,а работать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредприятий, которые должным образом могут утилизировать батарейки, в Украине нет, - Семерак
 
 
 
 
 
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