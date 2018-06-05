 Предприятий, которые должным образом могут утилизировать батарейки, в Украине нет, - Семерак

"Нет в Украине ни одного предприятия, которое надлежащим образом может утилизировать и переработать батарейки", - сказал он журналистам на конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", посвященной внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года, во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также, отметил министр, ситуация с переработкой аккумуляторов немного лучше.

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Кроме того, он добавил, что реализация Национальной стратегии управления отходами до 2030 года предусматривает принятие отдельного закона "Об утилизации батареек" и закона "Об утилизации бытовой и радиоэлектронной аппаратуры".

По мнению О.Семерака, лишь после того, как будут созданы соответствующие условия, в Украину будут приходить компании, которые занимаются утилизацией.

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