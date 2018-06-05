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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2507) Лига чемпионов (207) МВД (7547) награда (1060) правоохранительные органы (249) Гройсман (4095)

 В МВД наградили правоохранителей за профессиональную работу во время проведения финального матча Лиги чемпионов

22 правоохранителя получили грамоты Кабинета Министров Украины, часы и медали Федерации футбола за успешную работу и отличное обеспечение общественной безопасности во время финального матча Лиги чемпионов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил правоохранителей за высокую организацию работы и профессионализм.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поздравил правоохранителей с наградами и отметил, что система МВД переживает не легкий период трансформации, но это не мешает правоохранителям успешно выполнять свою работу.

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"Я хочу поблагодарить за вашу работу. Вместе с вами мы являемся свидетелями создания новых институтов и периода активных трансформаций. Но это не мешает нам эффективно выполнять свою работу и обеспечивать безопасность наших граждан ", - сказал Арсен Аваков.

11 работников системы МВД получили почетные грамоты от Кабинета Министров Украины, 1 - часы, а также 10 специалистов были отмечены медалями Федерации футбола Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3069806
 
 
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Награда за выполнение своих обязанностей?
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Коболєв образився У МВС нагородили правоохоронців за професійну роботу під час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів - Цензор.НЕТ 5259
Хоча, чому б і ні? Погодьтеся, що ситуація була не штатна.
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Мне кто-то может объяснить - за что награды??????????????????????? С такими рехформами мусора будут посещать туалеты исключительно не меньше за звезду героя!!!!!!
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что я прочитал только что???????, мвд наградило сотрудников полиции медалями федерации футбола за успешную работу, дайте мне крепкого алкоголю быстрее
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За красиво постояли у нас уже ментов награждают?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ МВД наградили правоохранителей за профессиональную работу во время проведения финального матча Лиги чемпионов
 
 
 
 
 
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