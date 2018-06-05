 В МВД наградили правоохранителей за профессиональную работу во время проведения финального матча Лиги чемпионов

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил правоохранителей за высокую организацию работы и профессионализм.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поздравил правоохранителей с наградами и отметил, что система МВД переживает не легкий период трансформации, но это не мешает правоохранителям успешно выполнять свою работу.

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"Я хочу поблагодарить за вашу работу. Вместе с вами мы являемся свидетелями создания новых институтов и периода активных трансформаций. Но это не мешает нам эффективно выполнять свою работу и обеспечивать безопасность наших граждан ", - сказал Арсен Аваков.

11 работников системы МВД получили почетные грамоты от Кабинета Министров Украины, 1 - часы, а также 10 специалистов были отмечены медалями Федерации футбола Украины.