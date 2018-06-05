 Украинец задержан в Гданьске за пьяную езду по пирсу, - "Польское радио"

Об этом сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

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Как сообщил в понедельник спикер городского коменданта полиции в Гданьске Мариуш Хжановский, украинцу выдвинули обвинение только после того, как он протрезвел. Мужчина будет отвечать за вождение транспортным средством под воздействием алкоголя, а также езду в неположенном месте.

"Во время задержания украинец не оказывал сопротивления и согласился на добровольное наказание. Задержанному будет запрещено в течение трех лет управлять автотранспортом. Кроме того, ему придется заплатить 5 тыс. злотых штрафа в фонд помощи пострадавшим вследствие дорожно-транспортных происшествий", - отмечает издание.

После задержания украинец попытался объяснить полицейским, что он не знал, что на пирс в Бжезьно въезд автотранспорта запрещен.

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