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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авто (3505) Польша (4364) пьянство (633)

 Украинец задержан в Гданьске за пьяную езду по пирсу, - "Польское радио"

Полиция в Гданьске задержала 21-летнего украинца, который ездил на авто марки Mercedes по пирсу в районе Бжезьно в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

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Как сообщил в понедельник спикер городского коменданта полиции в Гданьске Мариуш Хжановский, украинцу выдвинули обвинение только после того, как он протрезвел. Мужчина будет отвечать за вождение транспортным средством под воздействием алкоголя, а также езду в неположенном месте.

"Во время задержания украинец не оказывал сопротивления и согласился на добровольное наказание. Задержанному будет запрещено в течение трех лет управлять автотранспортом. Кроме того, ему придется заплатить 5 тыс. злотых штрафа в фонд помощи пострадавшим вследствие дорожно-транспортных происшествий", - отмечает издание.

После задержания украинец попытался объяснить полицейским, что он не знал, что на пирс в Бжезьно въезд автотранспорта запрещен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069804
 
   
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а ты думаешь поляки синии не ездят????ну и когда к нам приезжают мусор с окна стабильно
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Я лично бы таким быдлякам которые позорат Украину и украинцев за границей запрещал бы после этого выезжать с Украины на 5-10 лет . Пускай сидят дома и учатся как себя вести и не позорить себя и страну
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Дебил, мля... Если заробитчанин-фсьо, приплыл, больше не пустят.
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Задержанному будет запрещено в течение трех лет управлять автотранспортом.Источник: https://censor.net.ua/n3069804 Вот это самое главное. А то евробляхеры любят приводить в пример Европу с ее пошлинами внутри Евросоюза. А когда говоришь, что штрафы за пьяную езду у нас малые - мямлят насчет "сначала уровень зарплат до Европы пусть поднимут".
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штрафы идут в фонд помощи пострадавшим вследствие дорожно-транспортных происшествийИсточник: https://censor.net.ua/n3069804 Розумні поляки !!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинец задержан в Гданьске за пьяную езду по пирсу, - "Польское радио"
 
 
 
 
 
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