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 Политика Украины
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Все про:свалка (139) Семерак (279) экология (946)

 В Украине тысячи свалок, и почти все они не соответствуют экостандартам, - Семерак

В Украине тысячи свалок, 99% из которых не соответствуют современным экологическим требованиям.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак во время конференции "Новая политика управления отходами – основа экономики замкнутого цикла" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

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"Непродуманная политика управления отходами, которую мы унаследовали от советского союза привела к появлению тысяч свалок, 99% из которых не отвечают современным экологическим требованиям. Все это время Украина жила без всякого понимания, что делать с отходами. За исключением отдельных населенных пунктов, где местная власть пыталась хотя бы попробовать внедрить какие-то технологии или заимствовать опыт других стран", - сказал Остап Семерак.

По его словам, в Украине в основном использовали захоронение отходов; не было экономических стимулов для переработки вторсырья и механизмов привлечения к ответственности за вред окружающей среде.

"В прошлом году правительство утвердило разработанную Минприроды совместно с международными экспертами Стратегию управления отходами, которая стала первым документом независимой Украины, который определяет вектор развития этой сферы. Если говорить о бытовых отходах, то, например, сейчас только 3% из них перерабатывается и повторно используется, но Стратегией определена амбициозная цель, чтобы к 2030 году 70% таких отходов в Украине перерабатывалось или повторного использовалось", - добавил министр экологии.

Кроме того, в Минприроде разработали Национальный план действий, который позволит воплотить цели, прописанные в Стратегии и поможет уменьшить объемы муниципальных отходов, наладить систему сбора, переработки отходов и прочее. Документ сейчас проходит экспертное обсуждение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069799
 
 
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Вы негодяи 4 года у полной Власти. Почему не начали строить хоть один Завод по пеработке мусора??? Норвегия мусор в Европе покупает....бизнес. Хрен инвестора пускаете, откаты, интересы.....апыри коррумпированные.
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а проплаченые выродки проводят митинги против строительтсва перерабатывающих заводов. ну пусть нюхают дальше, ублюдки тупые!
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А чё ж ты, родимый, лицензии им выдал? Денег хотелось?
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так шо нужно на свалки только экопродукты выкидывать
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В советском Союзе как раз с отходами было хорошо. Бутылки принимались, бумага шла на растопку и др. надобности, пакеты(авоськи) многоразовые, и тд.
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Да пох , что они не соответствуют, вот в Швейцарии вообще нет мусорных свалок и что ? И что люди не будут голосовать за Тимошенко или Порошенко которые ничего не делают с этими свалками ?
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Помнится, Пшонка младший со стоматологом хотели купить за бюджетные деньги заводы по переработке шин. В каждую область. По двойной цене. У своего-же офшора.
Это только пол-схемы. Затем все импортёры и производители резины должны были бы платить на их конторы сразу при импорте и при производстве. А дальше, хоть трава не расти...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине тысячи свалок, и почти все они не соответствуют экостандартам, - Семерак
 
 
 
 
 
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