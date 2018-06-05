 В Украине тысячи свалок, и почти все они не соответствуют экостандартам, - Семерак

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак во время конференции "Новая политика управления отходами – основа экономики замкнутого цикла" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

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"Непродуманная политика управления отходами, которую мы унаследовали от советского союза привела к появлению тысяч свалок, 99% из которых не отвечают современным экологическим требованиям. Все это время Украина жила без всякого понимания, что делать с отходами. За исключением отдельных населенных пунктов, где местная власть пыталась хотя бы попробовать внедрить какие-то технологии или заимствовать опыт других стран", - сказал Остап Семерак.

По его словам, в Украине в основном использовали захоронение отходов; не было экономических стимулов для переработки вторсырья и механизмов привлечения к ответственности за вред окружающей среде.

"В прошлом году правительство утвердило разработанную Минприроды совместно с международными экспертами Стратегию управления отходами, которая стала первым документом независимой Украины, который определяет вектор развития этой сферы. Если говорить о бытовых отходах, то, например, сейчас только 3% из них перерабатывается и повторно используется, но Стратегией определена амбициозная цель, чтобы к 2030 году 70% таких отходов в Украине перерабатывалось или повторного использовалось", - добавил министр экологии.

Кроме того, в Минприроде разработали Национальный план действий, который позволит воплотить цели, прописанные в Стратегии и поможет уменьшить объемы муниципальных отходов, наладить систему сбора, переработки отходов и прочее. Документ сейчас проходит экспертное обсуждение.

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