 Регламентный комитет ВР в четверг рассмотрит представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности Пономарева

Об этом LB.ua сообщил глава регламентного комитета Павел Пинзеник, передает Цензор.НЕТ.

Заседание комитета назначено на 14:30.

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"Представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Сергея Дунаева от "Оппозиционного блока" в этот день комитет рассматривать не будет, хотя оно попало в Раду раньше. Когда комитет начнет решать судьбу иммунитета Дунаева, пока неизвестно", - отмечает издание.

Напомним, 18 мая, в Генеральной прокуратуре сообщили, что представление на привлечение Пономарева к уголовной ответственности направлено в Раду.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление на дачу согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Сергея Дунаева. Сам Дунаев заявил: "Это касается декларации за 2015 год. По этому вопросу все решения будет выносить суд".