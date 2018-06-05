 Украинский режиссер Леонид Кантер найден мертвым на Черниговщине

Об этом "Высокому Валу" стало известно из собственных источников, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мужчина покончил с собой, застрелившись. Полиция изъяла у погибшего много огнестрельного оружия.

Леонид Кантер родился в Киеве 27 июля 1981. Окончил Киевский лицей естественных наук №145.

На первом курсе университета (в 1998 г.) работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины.

В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражних, несколько полнометражных и документальных лент.

Среди самых известных киноработ режиссера фильм о киборгах Донецкого аэропорта, а также документальной ленты об оперном певце Василии Слипаке, воевавшем и погибшем на Донбассе.

В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обырок в Черниговской области и превратил его в художественный хутор - творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники.

Среди самых известных - фестиваль "ХЛЕБ своими руками" и первый афро-этнический фестиваль "Мама Африка".

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