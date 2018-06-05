 Украинский режиссер Леонид Кантер найден мертвым на Черниговщине

Об этом "Высокому Валу" стало известно из собственных источников, сообщает Цензор.НЕТ.
Мужчина покончил с собой, застрелившись. Полиция изъяла у погибшего много огнестрельного оружия.
Леонид Кантер родился в Киеве 27 июля 1981. Окончил Киевский лицей естественных наук №145.
На первом курсе университета (в 1998 г.) работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины.
В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражних, несколько полнометражных и документальных лент.
Среди самых известных киноработ режиссера фильм о киборгах Донецкого аэропорта, а также документальной ленты об оперном певце Василии Слипаке, воевавшем и погибшем на Донбассе.
В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обырок в Черниговской области и превратил его в художественный хутор - творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники.
Среди самых известных - фестиваль "ХЛЕБ своими руками" и первый афро-этнический фестиваль "Мама Африка".
Донецкие террористы считают, что в донецком аэропорту сидят "какие-то киборги".
Об этом сообщает издание "Свободная зона".
Тобі така слава НЕ загрожує !
Но сам ли он это сделал?Как-то не вериться
https://youtu.be/g8ZoLQv5Nmg