EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  22120  26
Все про:смерть (4997) Черниговщина (452) Кантер_Леонид (1)

 Украинский режиссер Леонид Кантер найден мертвым на Черниговщине

Вечером, 4 июня, на хуторе Обырок Борзнянского района обнаружили тело известного режиссера, продюсера, путешественника и писателя Леонида Кантера.

Об этом "Высокому Валу" стало известно из собственных источников, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Режисер Леонід Кантер: "Не переказати історію Василя Сліпака, який прожив коротке, але неймовірно яскраве життя, було б злочином"

Мужчина покончил с собой, застрелившись. Полиция изъяла у погибшего много огнестрельного оружия.

Леонид Кантер родился в Киеве 27 июля 1981. Окончил Киевский лицей естественных наук №145.

На первом курсе университета (в 1998 г.) работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины.

В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражних, несколько полнометражных и документальных лент.

Среди самых известных киноработ режиссера фильм о киборгах Донецкого аэропорта, а также документальной ленты об оперном певце Василии Слипаке, воевавшем и погибшем на Донбассе.

В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обырок в Черниговской области и превратил его в художественный хутор - творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники.

Среди самых известных - фестиваль "ХЛЕБ своими руками" и первый афро-этнический фестиваль "Мама Африка".

Читайте также: Режиссер Леонид Кантер: "Даже во время войны нужно сеять хлеб"

Источник: https://censor.net.ua/n3069788
 
 
VEhrdlVXMTBRM2N3VEROU1ozUkRNVEJaUW1Zd1NuWlJkR1JES3pCTU0xRjFUa013VEhrdlVtZGtRemd3VEZoU1owNUhRekJaZURnd1MyWlJkR1JIUVRCTU0xRjFUa042TUV3M1VYTjBSMG93VEdwUmRtUkRkdz09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Надеюсь, он живой... СБУ балуется...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
интересно, каким местом думали журнашлюхи когда приклеили ебанутое погоняло "кыборг" к пацанам в аэропорте? наверное поржать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
значит журналисты от сепаров ничем отличаются.
 показать весь комментарий
 
 
чаво ж тут сидишь читаешь? журналистов то?
 показать весь комментарий
 
 
вообще-то это сепары придумали, а наши бойцы в качестве троллинга сами стали так себя называть
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а кто придумал что это сепары придумали?
 показать весь комментарий
 
 
Там сидят «какие-то киборги», - террористы в ужасе, что уже три месяца не могут захватить донецкий аэропортпрочтения: 0 / 21703 26.09.2014 16:04
Українського режисера Кантера знайдено мертвим на Чернігівщині, - "Високий Вал" - Цензор.НЕТ 5373Донецкие террористы считают, что в донецком аэропорту сидят "какие-то киборги".
Об этом сообщает издание "Свободная зона".
 показать весь комментарий
 
 
А чо оно для тебя такое "ебанутое" - так сильно ебет?
 показать весь комментарий
 
Сину вівці, заздри мовчки !!!
Тобі така слава НЕ загрожує !
 показать весь комментарий
 
Получается, этому охраны не досталось...Или отказался... А может, Грицак, что-то не договаривает.
 показать весь комментарий
 
 
Застрелился случайно не двумя выстрелами? Второй был контрольный?
 показать весь комментарий
 
 
Но я то не был... Или был... Стрелял , не я...
 показать весь комментарий
 
Талантливый человек ушёл.Зачем!?....Жалко...
Но сам ли он это сделал?Как-то не вериться
 показать весь комментарий
 
 
Его фильмы документальные привели до смерти, он очень хотел жить ибо много хотел поведать, но все поменялось одним днем
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский режиссер Леонид Кантер найден мертвым на Черниговщине
 
 
 
 
 
 вверх