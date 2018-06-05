 Путин сравнил оккупацию Донбасса с ситуацией в Чечне

Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
После высказываний Путина о легитимности "референдума" в Крыму журналист задал вопрос, согласится ли президент РФ на референдум об отделении от России Чечни, Дагестана и Ингушетии.
На это Путин ответил, что "радикальные элементы "Аль Каиды" и хотели, в принципе, оторвать эту территорию от Российской Федерации и образовать халифат от Черного до Каспийского моря".
"Не думаю, что Австрия и Европа этому возрадовались бы, ничего хорошего из этого не получилось бы. Но сам чеченский народ на выборах пришел к совершенно другому выводу, и в ходе дискуссии после всяких кровавых событий все-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией. Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа, мы этому очень рады и придерживаемся этих договоренностей", - сказал Путин.
"То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и в Украине применительно к Донбассу. Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств в Украине, имея в виду не только русского, но и румынского, и венгерского, и польского. Об этом как-то мало говорят в Европе, а ведь это реалии сегодняшнего дня", - добавил президент РФ.
паРаша за всіма параметрами програла Чечні !!! Тому і платить.
А Україна врешті справиться і з москальською сараною і з єврейською !!!
И так видно кто ты есть.
Голубям к ноге привязывают и на Донбасс отправляют ?
назови хоть один пример того, что украинские власти производят выплаты на оккупированной территории. Именно об этом спензель выше дезу гонит.
бесплатная электрика-газ из укр бюджета.
пенсии данецким шахтерам повышенные 10 000 грн в мес получают.
Енто помимо расиских пенсий.
уголь у них покупают по ценам. как вроде приехал с роттердама на местную данецкую тэц ( 2500 км такого проезда)-зарплата данецким шахтерам
такая же дань, только еще и позорная, ибо нарушен главный принцип -
справедивости и правды -
украина кормит тех, кто енту же украину обхаивает .
каждый день.
и енто уже 4 года.
смеются данецкие над тупыми киевскими жителями -
камунизм в данецке уже построен,
в киеве эвропу построить не смагли, а в данецке -
обана -
построили.
причем за 70 лет, а всего за 4.
и все енто на фоне погибших укр солдат.
Подождем пару тройку лет, а потом подумаем.
И только когда началась первая волна индустриализации плюс железнодорожный бум, эта территория начала заселяться преимущественно пролетариатом из России, и зачастую криминальным элементом (о чём упоминает тот же Аркадий Аверченко - "Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели...")
И вот из "Истории Украины" Ореста Субтельного:
Среди наиболее квалифицированных рабочих того времени - шахтеров и металлургов - украинцы составляли соответственно 25 и 30 %, а стойкое большинство среди представителей этих профессий удерживали русские.
Большой численный перевес русских среди пролетариата объясняется прежде всего тем, что в России, в отличие от Украины, промышленность существовала еще с XVIII в. И когда неожиданный промышленный бум охватил районы Донбасса и Кривбасса, создав настоятельную потребность в квалифицированной рабочей силе, русских пролетариев здесь встречали с распростертыми объятиями. Массовому притоку рабочей силы с Севера способствовало и то обстоятельство, что как раз в это самое время промышленность России в основном переживала застой, а заработная плата шахтеров и металлургов Украины в среднем почти на 50 % превышала заработки рабочих в России.
В Российской империи доля городского населения не дотягивали и до 15%. Даже если бы они все были русскими (а это далеко не так), большинства это никак не составило бы.
Це були корінні українці, які шанували свою культуру, мову, звичаї, історію. Неймовірно прекрасні та чудові люди...
Щоб переконанатися в тім, варто прочитати художні твори Нечуя Левицького, Марка Вовчка, Квітки-Основ'яненка, які майстерно показали життя та побут українців на Сході. Москаля виставляли, як зайду, пияка і повну протилежність українцям.
Червона комуна увірвалася в мирне життя Сходу, мов смерч. Московські кати влаштували штучний голодомор працьовитому люду. Відібравши все, довели до відчаю. Зерно гноїлося на станціях, а в селах вмирали від голоду діти. Трупи збирали і вкидали до ями, утворивши сотні братських могил. Страшним злочином стало підібрати колосок в полі - розстрілювали на місці.
Коли українців майже не залишилось, почалось масове переселення з Росії на українські землі. Звозили увесь москальський непотріб, що не звик до праці на землі.
Після такого переселення української мови не стало чути, з'явились чужі звичаї, пияцтво, чужоземна лайка...
І ось, тепер вони намагаються довести, що Схід - їх. Той самий Схід, кожен крок землі пам'ятає плач голодних дітей, вбитих руками кривавих "асвабадітєлєй", де тоді, як і зараз, проливалась кров сотень, тисяч українців і гинули найкращі сини та доньки України..."(с)
Несколько лет назад Газманов, как и многие другие представители российской поп-тусовки, купил квартиру на Рижском взморье: в Юрмале тогда регулярно проходил фестиваль "Новая волна", и певец озаботился покупкой недвижимости, чтобы не останавливаться в гостиницах.
В 2014 году, когда Крым вошел в состав России, Газманов попал в черный список латвийских властей за то, что поддержал "аннексию" полуострова и критиковал действия Киева. За это ему запретили въезжать в Латвию, и теперь музыкант в недоумении: он не может ни сдать свою недвижимость, ни продать ее, поскольку его лишили права приезжать в собственную квартиру, и он даже не может выписать доверенность.
"Замкнутый круг! Не знаю, что делать в этой связи и к кому обращаться", - рассказал певец сайту Dni.ru.
Он добавил, что, когда оформлял договор купли-продажи, его заверили, что проблем с визой не будет.-- я третий день рыдаю, а санкции только на пользу
успешен,
Вариантов кот
наплакал:
Путин должен быть
повешен
Или же посажен на
кол.
Кто там вякнет:
"Не замешан!",
Кто поверит этим
трелям?
Путин должен быть
повешен,
В крайнем случае -
расстрелян.
Плач по жертвам
безутешен!
Не решить проблему
мирно...
Путин должен быть
повешен,
Слать в Гаагу -
слишком жирно.
Тем, кто был
кроваво грешен,
Ад - пусть будет
уготован!
Путин должен быть
повешен
Или даже
четвертован.
Но покуда мрак
кромешен
И глумлив оскал на
харе...
Путин должен быть
повешен!
Никакой пощады
твари!
у русских свиней непробиваемый аргумент: да, Грозный/Хаджой/Бамут в руинах, зато вот сейчас как отстроили!
Это как бы Геринг сказал - да, мы раскатали Варшаву, Ковентри, Сталинград, зато вон какие сейчас красавцы!
Вот ботоксный недомерок и выдал себя. А вы все спорите, кто колотит венгров?
У него будет сыпь по всему телу если правду скажет, ибо организьм Хуйла на правду реагирует аллергией.
Т.е. сравнять с землей Луганск и Донецк, как это сделали россияне с Грозным?
Эксперт: Цель Путина - сделать Австрию адвокатом России в ЕС
О целях визита Владимира Путина в Вену, отношении австрийского правительства к санкциям ЕС и "Северному потому-2" DW рассказал профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт.
Цензор, на безриб'ї, і сам раком станеш? Чий не новину знайшли.
КИЗЯКИ !
.
Давайте жгите !
.
Я знаю вас как народ СУРОВЫЙ и СПРАВЕДЛИВЫЙ !
.
Так , что , когда увидите плешивого карлика ПУКина...
НАГАЙКАМИ его ..
В ТРИ МСЕНЫ!!.
Ибо оно не только ОДНОПОЛЫХ ОСОБЕЙ КАСАПИИ целует , ДА ЕЩЕ и В ПУПОК ,
ДА ЕЩЕ и НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ !!..
Еще жэлательно присматривать за кавказцами..-
Они при встречи тожэ могут ЦЕЛОВАТЬСЯ !!.
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ВЕРЮ В ВАС !
.
ВЕРЮ В ВАШУ СУРОВОСТЬ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ !!
.
21 mins ·
"ополчение": мы независимы, дайте
денег!
Украина: горите в аду, уебки!
лавров: этот гнойник должен быть в составе Украины.
"ополчение": эээ...
Украина: нахуй идите!
медведев: ребята, вы там как-то договоритесь.
"ополчение": ээээ....
Украина: хуй вам!
путин: донбасс должен реинтегрироваться в Украину.
Украина: тебя, пидараса, забыли спросить.
"ополчение": эээээ... дайте денег?...
каких еще особых условий? то что не всех убить смогли что ли?
или что посадили вечных марионеток, которые типа "наши" но они ваши
сложное решение? убить больше 200 тысяч человек .... поставить предателя ....
когда там выбор был?в 2003 году когда вся чечня была занята русней, забита военными?
и вот в таких условиях надо было идти на "референдум"
уверен что и цифры там нарисовали
но когда вся страна оккупирована выдавать это за "собственный выбор" могут только рашисты
когда говорят всякие недалекие люди типа "платят дань чечне", то они скорее всего не говорят
и знаю что все деньги идут кадыровской своре, а вот сколько денег зарабатывают нефтянные компании и не только добывая нефть и другие ресурсы хорошо забывают