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Все про:Крым (20131) оккупация (6567) Путин (23880)

 Путин сравнил оккупацию Донбасса с ситуацией в Чечне

Президент России Владимир Путин сравнил войну на Донбассе с ситуацией в Чечне и заявил, что для разрешения конфликта на востоке Украины Киеву следует предоставить особой статус территориям сепаратистов, как это сделала Москва по отношению к Чеченской республике.

Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Читайте также: Путин перед визитом в Австрию заявил, что "нет таких условий", при которых РФ вернула бы Украине оккупированный Крым

После высказываний Путина о легитимности "референдума" в Крыму журналист задал вопрос, согласится ли президент РФ на референдум об отделении от России Чечни, Дагестана и Ингушетии.

На это Путин ответил, что "радикальные элементы "Аль Каиды" и хотели, в принципе, оторвать эту территорию от Российской Федерации и образовать халифат от Черного до Каспийского моря".

"Не думаю, что Австрия и Европа этому возрадовались бы, ничего хорошего из этого не получилось бы. Но сам чеченский народ на выборах пришел к совершенно другому выводу, и в ходе дискуссии после всяких кровавых событий все-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией. Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа, мы этому очень рады и придерживаемся этих договоренностей", - сказал Путин.

"То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и в Украине применительно к Донбассу. Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств в Украине, имея в виду не только русского, но и румынского, и венгерского, и польского. Об этом как-то мало говорят в Европе, а ведь это реалии сегодняшнего дня", - добавил президент РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069786
 
 
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Буде засуджений та повішений разом зі всіма учасниками нападу на Україну, чеченами, бурятами, чукчами, кацапами та всіма хто приймав участь в нападі та окупації! Буде новий міжнародний трибунал і будуть страчені!
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Не будет Хуйла и Мир вздохнет с облегчением,кровавого Гебиста ждет международный Суд!!
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Московия - не ху@ло, Московия - это Востриковы, выбирающие ху@ло.
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Ещё при совке это ЧМО,постопенно превращалось в Пуйло Хутина,а после Крымнаш совсем крыша поехала..
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Проклятые кацапы, поубивал бы гадов!
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Украина не может поступить как Россия, потому что нет денег платить контрибуцию как это делает Путин!!!
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Контрибуції платить той, хто розписався у своєму безсиллі !!!
паРаша за всіма параметрами програла Чечні !!! Тому і платить.
А Україна врешті справиться і з москальською сараною і з єврейською !!!
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Класс. Теперь, мы долбим чеченов, обидевших Найема..
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ДБЛБЛД..
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Зачем представляешься?
И так видно кто ты есть.

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Для ДБЛБЛД, не повторяю.
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А то...Всех черных на ножи, и кацапов тоже.
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Тихо мирно жили,хоть и тужили, но тут выросло Хуйло у Питерской Уборщицы и понеслось,как не взрывы,так пожары с наводнениями и Авариями....
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скорее дагестан и башкирия. в чичне уничтожили много местного населения. там почти никого не осталось.
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У них рождаемость самая высокая в РФ. Со времен активных боев прошло более 16 лет. Подросла смена. Ведь уже в этом возрасте Рамзвн Кадыров одним из первых в РФ занялся хедхантерским бизнесом...
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Пукин официально признал, что чечены поставили его и паРашку раком..... Путин сравнил оккупацию Донбасса с войной в Чечне - Цензор.НЕТ 5183
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Пуйла жаба давит, что оно чеченам платит дань,а Украина лугандонам нет!
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как не платит? а кто на халяву на дамбас свет поставляет, соцвыплаты производит? так же как и на крысм.
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а ну опиши механизм поставки соцвыплат на Донбасс и в Крым ?

Голубям к ноге привязывают и на Донбасс отправляют ?
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Нет, эти голубки сами сюда прилетают. И там припадают к кормушке.
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та хоть восемьнадцать пенсий !

назови хоть один пример того, что украинские власти производят выплаты на оккупированной территории. Именно об этом спензель выше дезу гонит.
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платит еще больше!!!!!!!! всякие гумконвои бесплатные макароны по 150 тонн каждый день.

бесплатная электрика-газ из укр бюджета.

пенсии данецким шахтерам повышенные 10 000 грн в мес получают.
Енто помимо расиских пенсий.

уголь у них покупают по ценам. как вроде приехал с роттердама на местную данецкую тэц ( 2500 км такого проезда)-зарплата данецким шахтерам

такая же дань, только еще и позорная, ибо нарушен главный принцип -
справедивости и правды -
украина кормит тех, кто енту же украину обхаивает .
каждый день.
и енто уже 4 года.

смеются данецкие над тупыми киевскими жителями -
камунизм в данецке уже построен,
в киеве эвропу построить не смагли, а в данецке -
обана -
построили.
причем за 70 лет, а всего за 4.

и все енто на фоне погибших укр солдат.
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Давай те по началу по примеру великого пути сравняем Донецк и Луганск с землей.
Подождем пару тройку лет, а потом подумаем.
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На заметку недоросам: сцарь вова предложил раз""башить Донбас, как Грозный, умертвить 300 000 донбасяу и объявить им особый статус. Чем не стратег, вернее- страстерх!
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Для сепаров это была бы справедливая мера наказания. Там некого жалеть.
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Хуйло сравнило мусульманскую Чечню с прокацапским Донбассом. А ведь в Украине ни одна область, включая Крым не сформирована по национальному признаку, а исключительно в порядке административного деления. Давайте еще и районам и поселкам давать особый статус. Хуйло есть хуйло, его только могила исправит.
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Вот тут ошибка. Домбас и Лугандон как раз этнически сильно отличаются (в хреновую сторону) от других областей Украины.
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А к какой этнической группе Вы этих обитателей относите? Мне просто интересно название.
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Лишнехромосомные ублюдки. Новая этническая разновидность, возникшая из завезенного в 30-х биомусора.
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Историческая специфика такова, что вплоть до конца 19 века этот регион был по факту Niemans Land. Всегда причём: когда существовало Крымское Ханство, селиться там было просто самоубийственно, да и после захвата Крыма Российской империей степи между Украиной и землями Войска Донского тоже не сильно привлекали потенциальных поселенцев.
И только когда началась первая волна индустриализации плюс железнодорожный бум, эта территория начала заселяться преимущественно пролетариатом из России, и зачастую криминальным элементом (о чём упоминает тот же Аркадий Аверченко - "Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели...")


И вот из "Истории Украины" Ореста Субтельного:

Среди наиболее квалифицированных рабочих того времени - шахтеров и металлургов - украинцы составляли соответственно 25 и 30 %, а стойкое большинство среди представителей этих профессий удерживали русские.
Большой численный перевес русских среди пролетариата объясняется прежде всего тем, что в России, в отличие от Украины, промышленность существовала еще с XVIII в. И когда неожиданный промышленный бум охватил районы Донбасса и Кривбасса, создав настоятельную потребность в квалифицированной рабочей силе, русских пролетариев здесь встречали с распростертыми объятиями. Массовому притоку рабочей силы с Севера способствовало и то обстоятельство, что как раз в это самое время промышленность России в основном переживала застой, а заработная плата шахтеров и металлургов Украины в среднем почти на 50 % превышала заработки рабочих в России.
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Путін порівняв окупацію Донбасу із ситуацією в Чечні - Цензор.НЕТ 5756

В Российской империи доля городского населения не дотягивали и до 15%. Даже если бы они все были русскими (а это далеко не так), большинства это никак не составило бы.
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"До 1932р. на Сході України, населення розмовляло українською мовою.
Це були корінні українці, які шанували свою культуру, мову, звичаї, історію. Неймовірно прекрасні та чудові люди...
Щоб переконанатися в тім, варто прочитати художні твори Нечуя Левицького, Марка Вовчка, Квітки-Основ'яненка, які майстерно показали життя та побут українців на Сході. Москаля виставляли, як зайду, пияка і повну протилежність українцям.
Червона комуна увірвалася в мирне життя Сходу, мов смерч. Московські кати влаштували штучний голодомор працьовитому люду. Відібравши все, довели до відчаю. Зерно гноїлося на станціях, а в селах вмирали від голоду діти. Трупи збирали і вкидали до ями, утворивши сотні братських могил. Страшним злочином стало підібрати колосок в полі - розстрілювали на місці.
Коли українців майже не залишилось, почалось масове переселення з Росії на українські землі. Звозили увесь москальський непотріб, що не звик до праці на землі.
Після такого переселення української мови не стало чути, з'явились чужі звичаї, пияцтво, чужоземна лайка...
І ось, тепер вони намагаються довести, що Схід - їх. Той самий Схід, кожен крок землі пам'ятає плач голодних дітей, вбитих руками кривавих "асвабадітєлєй", де тоді, як і зараз, проливалась кров сотень, тисяч українців і гинули найкращі сини та доньки України..."(с)
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не надо херню нести. то что люмпены с автоматами задавили нормальных людей без оружия не дает вам права так говорить о всех людях. для правопорядка есть менты которые предали. и люди оказывшиеся в заложниках тут не виновны. и Днепр с Запопродьем тут не пример ибо у них нет общей границы с мордором. Знакомая есть с Свердловска(Луганская облать). Говорит какие референдумы? какие митинги? то там в Донецке...а мы утром проснулись а по городу прут кацапские танки.. собрались и уехали. Просто им было с чем ехать....
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Даже там русское население никогда не было в большинстве. А русскоязычный - это не национальность.
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См. выше (и по ссылке на книгу Субтельного более подробно) - как раз те места были массово заселены москалями ещё при первом освоении (конец 19 века), а уже при сталинской ударной индустриализации региона всё углубилось в разы.
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См выше данные переписей по Донецкой области.
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дядя путин дебилы твои граждане, ты чечне предоставил супер особый статус платишь дань кандыпровскому тейпу, если ты думаешь что бамбасятам дадут особый статус то ты ошибаешся как миниимум смотрят насторожено как максимум ненавидят платить донецку никто не будет и да кстати просто интерсно откуда в этих недореспубликах бабло? там все сдохнуть от голода давно должны
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Из-за черного списка Газманов не может добраться до своей квартиры. Певец Олег Газманов рассказал, что его квартира в Юрмале стоит пустой, и он не может до нее доехать, поскольку внесен в черный список в Латвии.
Несколько лет назад Газманов, как и многие другие представители российской поп-тусовки, купил квартиру на Рижском взморье: в Юрмале тогда регулярно проходил фестиваль "Новая волна", и певец озаботился покупкой недвижимости, чтобы не останавливаться в гостиницах.

В 2014 году, когда Крым вошел в состав России, Газманов попал в черный список латвийских властей за то, что поддержал "аннексию" полуострова и критиковал действия Киева. За это ему запретили въезжать в Латвию, и теперь музыкант в недоумении: он не может ни сдать свою недвижимость, ни продать ее, поскольку его лишили права приезжать в собственную квартиру, и он даже не может выписать доверенность.

"Замкнутый круг! Не знаю, что делать в этой связи и к кому обращаться", - рассказал певец сайту Dni.ru.

Он добавил, что, когда оформлял договор купли-продажи, его заверили, что проблем с визой не будет.-- я третий день рыдаю, а санкции только на пользу
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Не нужен больше Украине МВФ если успешно можно доить РФию нейтральную. Вот арестовали активы "Газпрома" в Голландии и почти 3 млрд. долл. в кармане. Скоро за оккупацию Крыма какой-нибудь суд Осло присудит взыскать с РФ триллион долларов и будут арестовывать все зарубежные активы России во всех странах кроме Китая и Индии. Плешивое серло кремлядское опустило авторитет России на международной арене до уровня дворовой девки которую может драть за ведро картошки любой ж*д или негр
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Кому и во что обошелся"чеченский кризис"-06.07.11. Во время двух военных кампаний в Чечне/1994-2001г./зафиксированы самые значительные людские потери среди гражданского населения. Григорий Явлинский заявил о 100 тыс. погибших в чеченском конфликте. Его поддержал Геннадий Зюганов. Александр Лебедь свидетельствовал о 80 тыс. убитых и 240 тыс. раненых и искалеченных в Чечне в ходе первой кампании
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Чтобы выход был
успешен,

Вариантов кот
наплакал:

Путин должен быть
повешен

Или же посажен на
кол.



Кто там вякнет:
"Не замешан!",

Кто поверит этим
трелям?

Путин должен быть
повешен,

В крайнем случае -
расстрелян.



Плач по жертвам
безутешен!

Не решить проблему
мирно...

Путин должен быть
повешен,

Слать в Гаагу -
слишком жирно.



Тем, кто был
кроваво грешен,

Ад - пусть будет
уготован!

Путин должен быть
повешен

Или даже
четвертован.



Но покуда мрак
кромешен

И глумлив оскал на
харе...

Путин должен быть
повешен!

Никакой пощады
твари!
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3.2.3. Операции по занятию и штурмы населенных пунктов за период боевых действий в Чечне.- Во время боев в Грозном применялись артиллерия и установки залпового огня, по жилым кварталам велся неизбирательный огонь. Федеральные силы использовали авиацию для нанесения по городу ракетно-бомбовых ударов. Из рассказа сержанта:«Нас как учили в городе воевать: прежде чем войти в комнату, кидаешь туда гранату. Ну мы их и кидали всюду. Даже друг в друга. Крыша вообще съезжала. Уличные бои - это ад. Мы все перепились, обкурились - иначе выдержать было невозможно. Весело было, когда дома с мирными жителями глубинными бомбами забрасывали, которые против подводных лодок используются. Она такой эффект дает: проломит девять потолков и через какое-то время взрывается. Все оседает пылью, остается только внешний каркас: четыре стены.
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глубинная бомба имеет весьма непрочный корпус. это он с бетонобойными спутал
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Да, наверное надо как с чечней. Просто сравнять с землей все что там есть.
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эти бредни должен комментировать матёрый психиатр..
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Тут,на удивление,ХуЂло не сбрехало-ситуация похожая.Так как и Чечню,и Донбасс оккупировала Рашка и содержит
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Контртеррористическая операция в Чечне 1999- 2009 гг. 26/03/2009.- в Москве, Волгодонске и Буйнакске были осуществлены взрывы жилых домов. Было принято решение о проведении КТО на территории Чечни. Российская авиация начала бомбардировки Грозного. Бронетанковые подразделения российской армии вошли на территорию республики. /Все 400 населенных пунктов Чеченской республики получили разрушения.20 апреля 2000.-Полностью разрушены Грозный, Шатой, Бамут, Комсомольское.
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по правді великому -пу-раньше ніж звинуватити україну хай подивиться на себе зі сторони-якою є чечня-що це путо там виробляло по ному гага плаче-тому і буде повішений-коли оце недолуге х-ло тризвонить що україна повинна дати амністію-бойовикам ордло-то є неписане золоте правило--якщо хочеш змінити світ тобто переписати історію треба було начинати із себе-тобто путін всіх ополченців чечні амністував-
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только действия карателей и "карателей" несравнимы!
у русских свиней непробиваемый аргумент: да, Грозный/Хаджой/Бамут в руинах, зато вот сейчас как отстроили!
Это как бы Геринг сказал - да, мы раскатали Варшаву, Ковентри, Сталинград, зато вон какие сейчас красавцы!
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Все выглядит так, что РФ "почему-то" вызывает ненависть у жителей Донбасса и Крыма к России и прививает любовь к Украине, а заодно припадает урок всем, что предавать Родину НЕЛЬЗЯ!
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И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств в Украине, имея в виду не только русского, но и румынского, и венгерского, и польского. Об этом как-то мало говорят в Европе, а ведь это реалии сегодняшнего дня", - добавил президент РФ.
Вот ботоксный недомерок и выдал себя. А вы все спорите, кто колотит венгров?
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а никто и не спорит. Достаточно вспомнить, чьи партии были на "референдуме" в Крыму наблюдателями.
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Мы с вами нет, но здесь были товариЩи, которые доказывали, что это решение венгров и никакого вмешательства извне не было. А Это еще румынов с поляками приписало и агитирует за деребан (в полном смысле этого слова) Украины.
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Цинично...А что с языками нацменшинств в Рассеи-матушке
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Обсуждать слова плешивого педофила - это не серьёзно.
У него будет сыпь по всему телу если правду скажет, ибо организьм Хуйла на правду реагирует аллергией.
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... как это сделала Москва по отношению к Чеченской республике.
Т.е. сравнять с землей Луганск и Донецк, как это сделали россияне с Грозным?
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Иной вопрос, что вот так, сразу, переписать Россию на Ксению Собчак было бы слишком рискованно и политически ошибочно. Это вызвало бы сомнения, и даже подозрения в сговоре. Нужна была борьба. Уход Ксении в оппозицию. Может быть, даже преследования властей - и, возможно, они еще будут. Но, в общих чертах, все готово даже теперь. И не надо ждать 2024 года, есть известная схема "я устал, я ухожу". Хотя лучше, конечно, подождать, потому, что 2024 год - год знаковый. Сто лет со дня смерти Ленина - это все-таки дата. И ее тоже можно правильно подать.(с)

Эксперт: Цель Путина - сделать Австрию адвокатом России в ЕС
О целях визита Владимира Путина в Вену, отношении австрийского правительства к санкциям ЕС и "Северному потому-2" DW рассказал профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт.
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Дурнем народилося, дурнем і помре.
Цензор, на безриб'ї, і сам раком станеш? Чий не новину знайшли.
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путин тупо хочет через Донбасс (с его ну очень расширенными полномочиями) иметь всю Украину , как это делает Чечня с россией. В таком случае лучше сразу нормальный забор строить.
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Казаки будут следить, чтобы мужчины не целовались на ЧМ-2018
КИЗЯКИ !
.
Давайте жгите !
.
Я знаю вас как народ СУРОВЫЙ и СПРАВЕДЛИВЫЙ !
.
Так , что , когда увидите плешивого карлика ПУКина...
НАГАЙКАМИ его ..
В ТРИ МСЕНЫ!!.
Ибо оно не только ОДНОПОЛЫХ ОСОБЕЙ КАСАПИИ целует , ДА ЕЩЕ и В ПУПОК ,
ДА ЕЩЕ и НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ !!..
Еще жэлательно присматривать за кавказцами..-
Они при встречи тожэ могут ЦЕЛОВАТЬСЯ !!.
.
ВЕРЮ В ВАС !
.
ВЕРЮ В ВАШУ СУРОВОСТЬ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ !!
.
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Пукин предлагает убить Захарченко, как это сделала РФ с Дудаевым? Вот Захарка обрадуется...
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не ровняй куриного торгаша с боевым советским генералом.
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Та шото ты ,падла брешешь, по поводу народа Ичкерии. В 1991м годжу НАРОД Ичкерии избрал Джохара Дудаева президентом и отделение от масковии, за что синяк ельцЫн вхлам разнес Грозный, положив там кучу мокшанской падали. И 10 лет убивали вайнахов, пока не купили себе мир платя дань.
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Роман Шрайк

21 mins ·

"ополчение": мы независимы, дайте
денег!

Украина: горите в аду, уебки!

лавров: этот гнойник должен быть в составе Украины.

"ополчение": эээ...

Украина: нахуй идите!

медведев: ребята, вы там как-то договоритесь.

"ополчение": ээээ....

Украина: хуй вам!

путин: донбасс должен реинтегрироваться в Украину.

Украина: тебя, пидараса, забыли спросить.

"ополчение": эээээ... дайте денег?...
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Он предлагает сравнять с землей Донецк как рашисты в свое время сравняли с землей Грозный или устроить что то похожее на резню в Семашках?
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Приятнейшей новостью для мирового сообщества будет - Х#йло скоропостижно подохло... Путін порівняв окупацію Донбасу із ситуацією в Чечні - Цензор.НЕТ 5181
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как закончить войну в Донбассе знает ветеран АТО./Боєць, який під час вручення нагороди не подав руку президентові, Олег Толмачов: "Не домовлятися у Мінську, а повертати території" 17.05.18. - Якщо почати наступ і провести його коректно - то, якщо боротися проти сил, які зараз знаходяться на окупованих територіях, можливо завершити за 4-6 місяців. Якщо Росія не залучить свої війська- все можливо зробити за півроку.
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Які підстави в Україні створювати українське гетто?
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так это пуйло пытается нам всучить с самого начала,но ,как показало время,кишка тонка
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Дааа, и ссобый статус, и дань забыл сказать,которую московия платит чечне.
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"ЯКЩО У ВАШОМУ ПІД'ЇЗДІ ЖИВЕ ОДНА ПРОСТИТУТКА, ТО ЦЕ ЩЕ НЕ ПІДСТАВА ВЕСЬ БУДИНОК НАЗИВАТИ БОРДЕЛЕМ! "(С)
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Но сам чеченский народ на выборах пришел к совершенно другому выводу, и в ходе дискуссии после всяких кровавых событий все-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией. Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа, мы этому очень рады и придерживаемся этих договоренностей Источник: https://censor.net.ua/n3069786

каких еще особых условий? то что не всех убить смогли что ли?
или что посадили вечных марионеток, которые типа "наши" но они ваши
сложное решение? убить больше 200 тысяч человек .... поставить предателя ....
когда там выбор был?в 2003 году когда вся чечня была занята русней, забита военными?
и вот в таких условиях надо было идти на "референдум"
уверен что и цифры там нарисовали
но когда вся страна оккупирована выдавать это за "собственный выбор" могут только рашисты
когда говорят всякие недалекие люди типа "платят дань чечне", то они скорее всего не говорят
и знаю что все деньги идут кадыровской своре, а вот сколько денег зарабатывают нефтянные компании и не только добывая нефть и другие ресурсы хорошо забывают
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин сравнил оккупацию Донбасса с ситуацией в Чечне
 
 
 
 
 
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