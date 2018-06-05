 Высший совет правосудия уволил 7 судей в отставку и еще 4 - по собственному желанию. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Высший совет правосудия 5 июня 2018 г., рассмотрев материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, приняла решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Булавину Наталью Ивановну - с должности судьи Краснодонского горрайонного суда Луганской области;

Дюбина Валерия Васильевича - с должности судьи Краснодонского горрайонного суда Луганской области;

Мацюка Юрия Илларионовича - с должности судьи Славутского горрайонного суда Хмельницкой области;

Корчевного Геннадия Валерьевича - с должности судьи апелляционного суда города Киева;

Мулявко Олега Васильевича - с должности судьи Радеховского районного суда Львовской области;

Еременко Владимира Максимовича - с должности судьи Барышевского районного суда Киевской области;

Иванову Ирину Владимировну - с должности судьи Октябрьского районного суда города Харькова.

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Также Высший совет правосудия принял решение уволить по собственному желанию:

Алейникова Владимира Ивановича - с должности судьи Свердловского городского суда Луганской области;

Кавлак Инессу Павловну - с должности судьи хозяйственного суда Ивано-Франковской области;

Медведеву Елену Геннадиевну - с должности судьи Николаевского районного суда Одесской области;

Шклярука Дениса Сергеевича - с должности судьи Индустриального районного суда города Днепропетровска.

В то же время Высший совет правосудия принял решение отказать в освобождении Коротаевой Натальи Александровны с должности судьи Киевского районного суда города Одессы в отставку и оставить без рассмотрения заявление Чернушенко Атона Васильевича об увольнении с должности судьи апелляционного суда города Киева в отставку