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Все про:СБУ (12564) украинский язык (581)

 Писательница Ницой требует отставки Грицака за "русскоязычность" СБУ: "За нашу безпеку відповідає "мнє так удобнєй?"

Детская писательница Лариса Ницой, которую СБУ вызвала на допрос в связи с делом Бабченко, отказалась общаться с представителями спецслужб на русском языке.

Соответствующее обращение к Президенту Украины Петру Порошенко и председателю СБУ Василию Грицаку она опубликовала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что 4 июня СБУ вызвала меня ее допрос в связи с делом Бабченко и "списком 47-ми". По словам Ницой, прийдя на допрос, она была шокирована тем, что сотрудники спецслужбы общаются на русском языке. Она призвала сотрудников СБУ сперва выучить государственный язык, и лишь потом вызывать ее на допрос. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для желающих получить гражданство введут экзамен по украинскому языку, - обнародован текст указа Порошенко о 10-летии украинского языка

Также Ницой потребовала: 

"1. Требую объявить выговор председателю СБУ Василию Грицаку за несоответствие занимаемой должности. Как можно доверять человеку безопасность целой страны, если он не может элементарного - навести порядок у себя в стенах здания СБУ, не может обеспечить соблюдение подчиненными закона о государственной службе и обязательное использование ими государственного языка. Набирает на службу людей, которые так же не соответствуют занимаемым должностям.(...) 

2. Назначить служебное расследование, каким образом работник, который не владеет государственным языком, попал на государственную службу в такое ​​высокое учреждение. Кто ему дал справку об украинском языке, наказать их, и сколько еще работников СБУ нарушили Закон Украины о государственной службе и в обход этого закона об обязательном владении украинским языком, пророссийски настроенных, получили работу в СБУ.

3. Требую допроса на государственном языке".

Далее приводим скрин ее поста.

Писательница Ницой требует отставки Грицака за русскоязычность СБУ: За нашу безпеку відповідає мнє так удобнєй? 01
Писательница Ницой требует отставки Грицака за русскоязычность СБУ: За нашу безпеку відповідає мнє так удобнєй? 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Десь за тиждень-два я міг домовитися з таксистом чи в магазині щось розпитати", - нигериец Леонардо Ободоеке о своем опыте изучения украинского языка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3069784
 
   
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а что за фамилия у нее такая дебильная?
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А у твого спільника зовсім прізвище-)(уйло.
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ницой и фарион на деньги кремля,занимаются только скандалами и провокациями
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У Ницой тупо с детства сильная обида русскоговорящих... В общем доставалось ей от них по поводу её украиномовности в разные периоды жизни... А теперь её как раздразнённую собаку тупо используют... Печалька.
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пЄчалька.це ти у батьків,що зробили тебе по п*яні!.
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Кіллєр спрямував пістолет на Ніцой.
Та кричить: - Памагітє!!!! Памагітє!!!!
З кущів голос працівника СБУ: - Кричіть українською.
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А тобі,жертва п*яного лазневого інцесту,і платити не потрібно!. Навіщо дебілу гроші?Письменниця Ніцой вимагає відставки Грицака за "російськомовність" СБУ: "За нашу безпеку відповідає "мнє так удобнєй?" - Цензор.НЕТ 4005
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Не фанат Грицака. а даже наоборот. НО! убогая Ницой и это учительница . учит детей? Соболезнования родителям.) вместе с коммунякой Фарион могут иди на...............
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Был бы Грицак профессионалом, с хорошим раскрытием настоящих а не высас-х дел - то пусть говорит хоть на японском.
А так какая разница за что его убирать, за язык или не сдачу физ. нормативов.
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был бы грицак профессионал,давно бы выяснил кто спонсирует ницой и фарион
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Да что эти двое....
Был бы - уже давно бы МП разогнали б нах-н. А оппоблока не было б как понятия.
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Він вже давно вияснив. Очікує команди "фас".
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Так это ж их родной с детства......
Да и работодатели и родственники за поребриком не поймут.
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Может из фронта тоже русскоязычных отозвать?
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они сидят в кабинетах на государевой службе, получая, раза в 3 больше фронтовика - так что пусть будут любезны....
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Я вас понимаю, но у меня другие требования к ним.
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если бы они делали свою работу, а не просирали Крым и не крышевали проституции с казино - я б им хоть на иврите разрешил говорить...а то у нас русские Филатовы и евреи Корбаны для страны делают больше, чем сбушники, по факту...
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С языка сняли. Даже НАТО отмечает, что на Донбассе очень много русских (или русскоязычных) от Украины воюют с росийскими наемниками. Просто наши русские воюют за свою землю, а вражеские - за чужую. Я в Киеве полвека, все говорили на русском и никто сейчас не хочет путинского сапога на нашей земле. А молодежь растет с украинским языком и это замечательно! А эта сучка Фарион со своим законом дала повод кремлю раскрутить антиукраинскую истерию в Крыму, а теперь отсиживается тихонько.
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Патриотизм - последнее прибежище негодяя (С)
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Видимо да. Странно, что Лариса при этом не пишет нам из окопов, а в безопасном Киеве.
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нахрена ее вызывать ??? Ее тоже хутин заказал ?????
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Ну, те, що "пані" Ніцой має кличку - "аватар Фаріон", або - "маленька Фаріон", вже давно відомо... І те, як вона вміє "на голому місці" створювать проблеми, пов"язані з використанням української мови - теж... В одному права - офіційне спілкування в державній установі України повинно буть на державній мові... Однак, якщо їй, при зустрічі, сказали не "Здрастуйте", або - "Вітаю", а сказали "Здравствуйте" - "корона" з голови у неї не спаде...
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Лаптеносец такой как и ты , а насчёт фамилии случайно получилось. Ж
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Молодець. Добра людина. Могла прийти в вишиванці, о це б були корчі.
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Быть патриотом и быть ёбнутым на патриотизме это, как говорят в Одессе "две большие разницы". Русский язык нужно знать. Как перефразировали русского поэта (кстати украинца по происхождению) Маяковского "Я русский бы выучил, хотя бы на то, чтоб на нем допрашивать пленных"
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О Грицаке слыхал. Комик еще тот. А кто такая эта ницой? Чем прославилась?
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те кто служит в СБУ уже априори носят метку предателя, ибо как они объяснят невмешательство в деятельность кацапской фсб на територии Украины до 2014г.? Почему не сняли погоны?. жидовские пидарасы дорвались до власти.
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Ну,цей лист - краще з її письменницького доробку!
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Ja również nie rozumiem, na czym polega problem, ponieważ mamy wolny kraj i wszyscy rozmówią w sposób, w jaki czują się swobodnie.
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А це була приватна розмова чи розмова держслужбовця, якого закон зобов'язує знати мову, з громадянкою?
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в окопе сидеть тоже нужно с такой же формулировкой? а? Может мы в ОДНОЙ стране живем и защищаем ОБЩИЙ дом против врага? И как минимум не вежливо докапываться до того, на каком языка с вам разговаривает человек, который любит Украину и служи ее народу?
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То покиньте окопи. Скільки ви ще будете на цьому спекулювати?

Є закон, що вимагає від держслужбовця знання мови. Офіцер спецслцжби не володіє українською. Що він там робить? Чекає на путіна? Як у Криму СБУ повністю зрадила? А ці, київські, просто чекають?

Чи це ваша "двомовність": українцям треба знати кацапську обов'язково, а иншим українську ні?
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Браво!!! Давайте уволим за это всех! Президента, ВР, местные Рады, ОДА, армию распустим, СБУ распустим зачем они нам? Врагов же нет, кругом одни друзья в главе с Ху№лом!!!
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язык это самое малое, что можно предъявить мадам грицацуевой. и далеко не на первом месте в списке того, за что его надо гнать ссаными тряпками. но прызыдента мыру он устраивает, а значит все это пустое сотрясение воздуха.
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"- У меня вопрос к джаз-банде. Когда было восстание Спартака?
- Восстание рабов под руководством Спартака было в 73 году до нашей эры.
- Считаю, что джаз-банда безусловно может выступать в нашем клубе".

(с) "Мы из джаза"
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молодець, пані Лариса!
зи. але ж набігло придурків...
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Неважно какого цвета кошка, лишь бы хорошо ловила мышей
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В Ізраїлі спецслужби також не володіють івритом?
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в Израиле официальные языки иврит и арабский,если не знаешь
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Зрозуміло. В Ізраїлі спецслужби розмовляють арабською. В разі претензій громадянина Ізраїлю щодо незнання ними івриту, вони відповідають арабською "мнє_так_удобнєй".
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Вони і арабською не володіють!. То так,показуха, а насправді НІХТО,НІДЕ не вживаєарабську!.
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Русскоязычных нужно всех уволить из всех структур.Оставить только в армии,пускай воюют.
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Нее ребята. Так не пойдет. Увольнять - так увольнять.
И пускай доблестные рыцари с Западной Украины заменят на фронте всех рускоязычных.
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с западной украины хватает героев, смерть которых такая же трагедия. Пусть лучше Лариса в окопе посидит - так справедливо
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Більше того, половина так званих "патріотів" не розуміють, що мова має стратегічне значення для країни, навіть більше, ніж армія, бо це основа держави. Он як мадяри почали казитися через навчання українською, за кацапів годі й казати, бо по їхньому там, де російська мова, там їх "рускій мір". Тож коли читаєш такі коментарі, де патріотів, що відстоюють українську мову, називають "йобнутими", то одразу видно, скільки в нас ще залишилось вати та "запоребриків". Але нічого, потихеньку зведемо вас на марґінес) Хоча треба було робити як у Прибалтиці одразу
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она конечно чуть е_утая на голову, и первые два пункта её требований это просто смех,
но вот третий это уже по взрослому, это не официантов с продавцами по Киеву троллить ...
молодец
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Був ще раніше такий дикий випадок, коли один успішний бізнесмен із Західної України приїхав на Донбас де йому треба було вирішити з місцевими чиновниками деякі питання пов'язані з його бізнесом. І коли на прийомі в кабінеті одного місцевого високого звання чинуші -коррупціонера він поставив свої потрібнi йому запитання. То він від нього почув таку відповідь: ти чаво такого то сдєся гаварiшь? І коли цей відвідувач знову поставив своє теж саме питання державною українською мовою він почув: моя твоя шибко нєпонимает, чаво ти гутарiшь, iшь ти подішь ти, і відразу дикий звіриний кацапський мат ..... І далі послідувала заява що українському бізнесменові треба: очєнь скорєнько i шибко то, ядрьоно то, да iзучiть то, і знать то магучiй штучний руцькій язик.
Ось так виходить що на території Української держави де державною є Українська мова, Український державний службовець, i який при цьому він злочинно ображає Українського громадянина і його рідну українську мову.
Висновок такий, що ти можеш особисто в повсякденному житті розмовляти будь-якою мовою якiй тільки тобі до душі, етруською, гагаузькою та навіть на мові проклятих російських фашистів - окупантів української землі Криму і Донбасу, російською. Але якщо ти український державний чиновник, службовець ... то обов'язково вивчи ще й державну українську мову. Мову Українськоi держави яку ти репрезентуєшь i уявляєш її.
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В кацапоязычных "патриотов" Цензора она даже плюнуть побрезгует. И правильно.
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ницой, нифарион, нимакаревич, а такая себе абагагаламага
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Украина так и будет ни рыба, ни мясо, пока на руководящих должностях будет русскоговорящее кацапьё. Не верю, что они не могут выучить украинский. Это простой кацапской шовинизм.
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а мне нравится все что делает и творит НИЦОЙ !!! мужества и сил ВАМ !!!! УКРАИНА ПОБЕДИТ !!!
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кем возомнила эта писательница? дожились, теперь всякое ницой будет указывать кого убирать или ставить в силовые структуры руководителем.
Это как надо зажраться что дойти до того чтобы детская писательница требовала снятия Грицака. У нее все в семье идеально, с таким заявлением как она пишет, мол как можно доручити безпеку страны если он не может навести порядок в сбу, ну так тоже можно сказать про саму писателку, сто процентов не без греха, как и каждый человек. Руководить СБУ с таким количеством людей это не книжки детские писать, плюс скорее всего это писательница приукрасила свой спич, как и в своих книжках. А последнее ее - требую допрос на украинском языке - так это вообще шедевр. Похоже человеку захотелось славы, а получит мне кажеться ведро помоев, ка считаю будет справедливым.
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Ситуація нагадує епізод з фільму по твору братів Вайнер - "Ера милосердя" , де Шарапов сперечається з Жегловим на тему , чи правильно було , підкинути гаманець злодію "Кірпічу"...?! Тобто Жеглов хоче довести , що вчинив не по - закону , але якнайкраще для діла , а Шарапов заперечує йому і каже , що закон не можна підім'яти ні в якому разі...!!! Так і тут ...! Ніцой , формально , і з юридичної точки зору - цілком права , також , як і герой фільму Шарапов , і це ствердження не викликало б ніякого сумніву , скажімо , десь в Германії , Великобританії , або в Америці...! Але в нашій країні , де як і у всіх країнах , які вийшли колись із радянського союзу , настільки звикли до порушення законів відносно прав людини , та й всіх інших законів , що порушення мовного закону , взагалі не викликає , майже ні у кого , ніякого обурення або спротиву...!Тому у нас в Україні існує доволі толерантне сприяття , порушеннь своїх прав , а інколи , навіть співчутливе відношення , до деяких злодіїв ...! І цей факт робить нас усіх дуже схожими на "старшого брата"...! Це є , на мій погляд , елементом рабства , або холуйства...! І нам , мені здається , треба якнайскоріше позбавлятися цих рис...Це не наше , не українське!!! І тут , я Ніцой підтримую! Звичайно , позбутися ознак рабства дуже нелегко , і неможливо це зробити водночас , особливо , коли все життя просидіти у ярмі , але поступово і неухильно , до цього йти треба! І приклад в цій реформі повинні найпершими показувати , саме правоохоронці й інші працівники держслужб і установ!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПисательница Ницой требует отставки Грицака за "русскоязычность" СБУ: "За нашу безпеку відповідає "мнє так удобнєй?"
 
 
 
 
 
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