 Писательница Ницой требует отставки Грицака за "русскоязычность" СБУ: "За нашу безпеку відповідає "мнє так удобнєй?"

Соответствующее обращение к Президенту Украины Петру Порошенко и председателю СБУ Василию Грицаку она опубликовала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что 4 июня СБУ вызвала меня ее допрос в связи с делом Бабченко и "списком 47-ми". По словам Ницой, прийдя на допрос, она была шокирована тем, что сотрудники спецслужбы общаются на русском языке. Она призвала сотрудников СБУ сперва выучить государственный язык, и лишь потом вызывать ее на допрос.

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Также Ницой потребовала:

"1. Требую объявить выговор председателю СБУ Василию Грицаку за несоответствие занимаемой должности. Как можно доверять человеку безопасность целой страны, если он не может элементарного - навести порядок у себя в стенах здания СБУ, не может обеспечить соблюдение подчиненными закона о государственной службе и обязательное использование ими государственного языка. Набирает на службу людей, которые так же не соответствуют занимаемым должностям.(...)

2. Назначить служебное расследование, каким образом работник, который не владеет государственным языком, попал на государственную службу в такое ​​высокое учреждение. Кто ему дал справку об украинском языке, наказать их, и сколько еще работников СБУ нарушили Закон Украины о государственной службе и в обход этого закона об обязательном владении украинским языком, пророссийски настроенных, получили работу в СБУ.

3. Требую допроса на государственном языке".

Далее приводим скрин ее поста.





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