 Писательница Ницой требует отставки Грицака за "русскоязычность" СБУ: "За нашу безпеку відповідає "мнє так удобнєй?"

Соответствующее обращение к Президенту Украины Петру Порошенко и председателю СБУ Василию Грицаку она опубликовала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Она сообщила, что 4 июня СБУ вызвала меня ее допрос в связи с делом Бабченко и "списком 47-ми". По словам Ницой, прийдя на допрос, она была шокирована тем, что сотрудники спецслужбы общаются на русском языке. Она призвала сотрудников СБУ сперва выучить государственный язык, и лишь потом вызывать ее на допрос.
Также Ницой потребовала:
"1. Требую объявить выговор председателю СБУ Василию Грицаку за несоответствие занимаемой должности. Как можно доверять человеку безопасность целой страны, если он не может элементарного - навести порядок у себя в стенах здания СБУ, не может обеспечить соблюдение подчиненными закона о государственной службе и обязательное использование ими государственного языка. Набирает на службу людей, которые так же не соответствуют занимаемым должностям.(...)
2. Назначить служебное расследование, каким образом работник, который не владеет государственным языком, попал на государственную службу в такое высокое учреждение. Кто ему дал справку об украинском языке, наказать их, и сколько еще работников СБУ нарушили Закон Украины о государственной службе и в обход этого закона об обязательном владении украинским языком, пророссийски настроенных, получили работу в СБУ.
3. Требую допроса на государственном языке".
Далее приводим скрин ее поста.
Та кричить: - Памагітє!!!! Памагітє!!!!
З кущів голос працівника СБУ: - Кричіть українською.
А так какая разница за что его убирать, за язык или не сдачу физ. нормативов.
Был бы - уже давно бы МП разогнали б нах-н. А оппоблока не было б как понятия.
Да и работодатели и родственники за поребриком не поймут.
Є закон, що вимагає від держслужбовця знання мови. Офіцер спецслцжби не володіє українською. Що він там робить? Чекає на путіна? Як у Криму СБУ повністю зрадила? А ці, київські, просто чекають?
Чи це ваша "двомовність": українцям треба знати кацапську обов'язково, а иншим українську ні?
- Восстание рабов под руководством Спартака было в 73 году до нашей эры.
- Считаю, что джаз-банда безусловно может выступать в нашем клубе".
(с) "Мы из джаза"
зи. але ж набігло придурків...
И пускай доблестные рыцари с Западной Украины заменят на фронте всех рускоязычных.
но вот третий это уже по взрослому, это не официантов с продавцами по Киеву троллить ...
молодец
Ось так виходить що на території Української держави де державною є Українська мова, Український державний службовець, i який при цьому він злочинно ображає Українського громадянина і його рідну українську мову.
Висновок такий, що ти можеш особисто в повсякденному житті розмовляти будь-якою мовою якiй тільки тобі до душі, етруською, гагаузькою та навіть на мові проклятих російських фашистів - окупантів української землі Криму і Донбасу, російською. Але якщо ти український державний чиновник, службовець ... то обов'язково вивчи ще й державну українську мову. Мову Українськоi держави яку ти репрезентуєшь i уявляєш її.
Это как надо зажраться что дойти до того чтобы детская писательница требовала снятия Грицака. У нее все в семье идеально, с таким заявлением как она пишет, мол как можно доручити безпеку страны если он не может навести порядок в сбу, ну так тоже можно сказать про саму писателку, сто процентов не без греха, как и каждый человек. Руководить СБУ с таким количеством людей это не книжки детские писать, плюс скорее всего это писательница приукрасила свой спич, как и в своих книжках. А последнее ее - требую допрос на украинском языке - так это вообще шедевр. Похоже человеку захотелось славы, а получит мне кажеться ведро помоев, ка считаю будет справедливым.