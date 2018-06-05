 Законопроект "Об отходах" планируем подготовить и презентовать осенью текущего года, - Семерак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник в Киеве на конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", посвященной внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года.

"Мы имеем амбициозный план подготовить и презентовать этот законопроект уже осенью этого года", - сообщил Семерак

Кроме того, необходимо будет разработать и принять 9 сопутствующих законопроектов, часть из которых уже почта готова.

"Украина очень много сделала в этом направлении, особенно Министерство экологии, и теперь мы должны еще немного сделать, чтобы это законодательство было принято в Верховной Раде без задержки", - отметил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

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Он подчеркнул, что ЕС имеет совместные вызовы с Украиной в сфере управления отходами.

"Мы считаем, что очень важно для нас объединить усилия для решения этих вызовов коллективно. И мы стараемся поделиться нашим опытом", - подчеркнул Х.Мингарелли.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Кабинет министров одобрил Национальную стратегию управления отходами до 2030 года.

В Нацстратегии захоронение отходов рассматривается как наименее приемлемый способ обращения с ними.

Согласно официальным данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Украине на конец прошлого года накопилось 36 млрд тонн отходов, причем твердые бытовые отходы составляют всего 3% от всех накапливаемых отходов в год. На 1 кв. м площади страны приходится более 50 тыс. тонн мусора. Ежегодно производится 10 тонн отходов на одного жителя Украины, тогда как в ЕС этот показатель вдвое меньше.