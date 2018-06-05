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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (1943) Семерак (279) экология (946) Евросоюз (11900) отходы (64) Мингарелли (149)

 Законопроект "Об отходах" планируем подготовить и презентовать осенью текущего года, - Семерак

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак прогнозирует завершение разработки проекта рамочного закона "Об отходах" осенью текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник в Киеве на конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", посвященной внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года.

"Мы имеем амбициозный план подготовить и презентовать этот законопроект уже осенью этого года", - сообщил Семерак

Кроме того, необходимо будет разработать и принять 9 сопутствующих законопроектов, часть из которых уже почта готова.

"Украина очень много сделала в этом направлении, особенно Министерство экологии, и теперь мы должны еще немного сделать, чтобы это законодательство было принято в Верховной Раде без задержки", - отметил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

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Он подчеркнул, что ЕС имеет совместные вызовы с Украиной в сфере управления отходами.

"Мы считаем, что очень важно для нас объединить усилия для решения этих вызовов коллективно. И мы стараемся поделиться нашим опытом", - подчеркнул Х.Мингарелли.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Кабинет министров одобрил Национальную стратегию управления отходами до 2030 года.

В Нацстратегии захоронение отходов рассматривается как наименее приемлемый способ обращения с ними.

Согласно официальным данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Украине на конец прошлого года накопилось 36 млрд тонн отходов, причем твердые бытовые отходы составляют всего 3% от всех накапливаемых отходов в год. На 1 кв. м площади страны приходится более 50 тыс. тонн мусора. Ежегодно производится 10 тонн отходов на одного жителя Украины, тогда как в ЕС этот показатель вдвое меньше.

Источник: https://censor.net.ua/n3069781
 
   
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Честному бизнесу приготовиться! Скоро без эко-платежей на конторы Семирака и Ко никто работать не сможет.
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Хорошее название для закона о выборах в ВР 😂
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на элитарные продукты - мивина, крабовые палочки, майонез..... должна быть элитная цена, захоронения хфантика
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"Украина очень много сделала в этом направлении, особенно Министерство экологии..."
І що ж ви такого продуктивного для України зробили за всі останні роки? От мені прикро викидати в сміття разом зі склом та пластиком в одну яму органічні відходи: рештки після чищення картоплі, цибулі і т.п. Ці органічні відходи можуть здобрювати поля, городи...

Але Міністерство Екології (разом з ЖКХ) ніяких інших варіантів не залишає, крім одного: все завезти подалі і закопати.

"Шановне" Міністерство Екології, де в містах України реалізація подібного???:


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект "Об отходах" планируем подготовить и презентовать осенью текущего года, - Семерак
 
 
 
 
 
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