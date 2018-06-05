 Законопроект "Об отходах" планируем подготовить и презентовать осенью текущего года, - Семерак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник в Киеве на конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", посвященной внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года.
"Мы имеем амбициозный план подготовить и презентовать этот законопроект уже осенью этого года", - сообщил Семерак
Кроме того, необходимо будет разработать и принять 9 сопутствующих законопроектов, часть из которых уже почта готова.
"Украина очень много сделала в этом направлении, особенно Министерство экологии, и теперь мы должны еще немного сделать, чтобы это законодательство было принято в Верховной Раде без задержки", - отметил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.
Он подчеркнул, что ЕС имеет совместные вызовы с Украиной в сфере управления отходами.
"Мы считаем, что очень важно для нас объединить усилия для решения этих вызовов коллективно. И мы стараемся поделиться нашим опытом", - подчеркнул Х.Мингарелли.
Как сообщалось, в ноябре 2017 года Кабинет министров одобрил Национальную стратегию управления отходами до 2030 года.
В Нацстратегии захоронение отходов рассматривается как наименее приемлемый способ обращения с ними.
Согласно официальным данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Украине на конец прошлого года накопилось 36 млрд тонн отходов, причем твердые бытовые отходы составляют всего 3% от всех накапливаемых отходов в год. На 1 кв. м площади страны приходится более 50 тыс. тонн мусора. Ежегодно производится 10 тонн отходов на одного жителя Украины, тогда как в ЕС этот показатель вдвое меньше.
І що ж ви такого продуктивного для України зробили за всі останні роки? От мені прикро викидати в сміття разом зі склом та пластиком в одну яму органічні відходи: рештки після чищення картоплі, цибулі і т.п. Ці органічні відходи можуть здобрювати поля, городи...
Але Міністерство Екології (разом з ЖКХ) ніяких інших варіантів не залишає, крім одного: все завезти подалі і закопати.
"Шановне" Міністерство Екології, де в містах України реалізація подібного???: