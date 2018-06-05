 ОБСЕ зафиксировала перемещение 15 единиц РСЗО "Град", более 10 танков и другой техники наемников РФ к линии соприкосновения на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление украинской стороны СЦКК на странице в Facebook опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
В частности, украинская сторона СЦКК информирует, что боевики оккупационной администрации РФ, несмотря на требования Минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон, продолжают наращивать свой боевой потенциал в населенных пунктах, которые временно неподконтрольны правительству Украины.
Также, по информации СММ ОБСЕ, в районе населенного пункта Новоамвросииське был подтвержден факт расположения 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а западнее города Луганск, в районе населенного пункта Первомайск выявлено расположение 30 единиц бронетранспортеров (MТЛБ), на десяти из которых были установлены зенитные установки (ЗУ-23).
"В то же время, на временно неподконтрольной правительству территории Донецкой области, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, наблюдатели Миссии обнаружили отсутствие 6 единиц буксируемых гаубиц калибра 152 мм "Мста-Б", 9 единиц самоходных гаубиц 122 калибра "Гвоздика". Кроме того, по имеющейся информации, недалеко от границы с РФ, в районе населенного пункта Мариновка обнаружено перемещение к линии соприкосновения колонны вражеской техники и вооружения - около 15 единиц РСЗО "Град", более 10 танков различной модификации и несколько единиц бронированной техники другого назначения", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК также отмечает, что подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям Вооруженных Сил Украины, и по мирному населению Донбасса в нарушение Минских договоренностей, что "свидетельствует об их полной заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и явном нежелании соблюдать требования актов международного права, Минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в определенные места хранения".
-Крымнаш?
-наш
-Мы победили?
-победили
-сколько за проезд?
-5 гривен
Как там презик и тыловой генштаб обещали - "Если враг вернет тяжелое вооружение - мы за 30 -45 минут тоже вернем".
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31 травня в підконтрольних урядові районах безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії зафіксував такі порушення ліній відведення: 1 протитанкову гармату (МТ-12 «Рапіра», 100 мм) в н. п. Олександропіль (43 км на північ від Донецька) і 2 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) в н. п. Тарасівка (43 км на північний захід від Донецька).
31 травня за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в підконтрольних урядові районах БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив 1 зенітний ракетний комплекс (9К37) на південний схід від н. п. Лозуватське (35 км на північний захід від Донецька) і 3 зенітні ракетні комплекси (9К33 «Оса») на схід від н. п. Валер'янівка (51 км на південний захід від Донецька).
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И так по всей линии.Как бы на здоровье.Украина имеет полное право.Просто зачем делать из этого фарс и давать информацию таки из отчетов ОБСЕ,но частично.Расчитывая на то,что людям хочется видеть только приятное.Я так понимаю,что по этой причине мало кто читает отчеты на оффсайте.От минских нужно или отказаться или перестать ими тыкать.
Меньше 10 % мужиков пошло воевать ,за свою страну и свой дом, всем похуй ,нехуй писать про патриотизм,купите пива и молча пейте, в Украине 10% насиления - патриоты ..,и все (большинство ,подавляющее большинство" кто пишит на цензоре - к патриотам , отношения не имеют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хлопці, підьносьте вже ті ракетки.