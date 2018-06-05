 ОБСЕ зафиксировала перемещение 15 единиц РСЗО "Град", более 10 танков и другой техники наемников РФ к линии соприкосновения на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление украинской стороны СЦКК на странице в Facebook опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

В частности, украинская сторона СЦКК информирует, что боевики оккупационной администрации РФ, несмотря на требования Минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон, продолжают наращивать свой боевой потенциал в населенных пунктах, которые временно неподконтрольны правительству Украины.

Также, по информации СММ ОБСЕ, в районе населенного пункта Новоамвросииське был подтвержден факт расположения 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а западнее города Луганск, в районе населенного пункта Первомайск выявлено расположение 30 единиц бронетранспортеров (MТЛБ), на десяти из которых были установлены зенитные установки (ЗУ-23).

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"В то же время, на временно неподконтрольной правительству территории Донецкой области, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, наблюдатели Миссии обнаружили отсутствие 6 единиц буксируемых гаубиц калибра 152 мм "Мста-Б", 9 единиц самоходных гаубиц 122 калибра "Гвоздика". Кроме того, по имеющейся информации, недалеко от границы с РФ, в районе населенного пункта Мариновка обнаружено перемещение к линии соприкосновения колонны вражеской техники и вооружения - около 15 единиц РСЗО "Град", более 10 танков различной модификации и несколько единиц бронированной техники другого назначения", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК также отмечает, что подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям Вооруженных Сил Украины, и по мирному населению Донбасса в нарушение Минских договоренностей, что "свидетельствует об их полной заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и явном нежелании соблюдать требования актов международного права, Минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в определенные места хранения".

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