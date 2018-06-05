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Все про:депутат (2536) Черноморск (Ильичевск) (51) стрельба (2260)

 В Черноморске неизвестный стрелял в упор в депутата-бизнесмена Червачева, - "Интерфакс-Украина". ФОТО

Неизвестный ранил из травматического оружия 54-летнего депутата Черноморского горсовета и скрылся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Предварительно установлено, что событие произошло около часа ночи возле дома потерпевшего: "К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно, скрылся с места происшествия".

Пострадавший с телесными повреждениями в виде ранения бедра был доставлен в больницу.

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В Черноморске неизвестный стрелял в упор в депутата-бизнесмена Червачева, - Интерфакс-Украина 01

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего указанное правонарушение. Следствие продолжается.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", ранения получил депутат Сергей Червачев, который возглавляет земельную комиссию Черноморского горсовета и является крупным бизнесменом.

Источник: https://censor.net.ua/n3069770
 
 
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депутат-бизнесмен...звучит. а еще он возглавляет земельную комиссию и это совсем не бандитские разборки, потому, что у власти не бандиты.
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Шо ж це робиться? Скоро всіх чесних депутатів повідстрілюють. )))
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Честный депутат это как солёный сахар или новорожденный старик.
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Жити по-новому!
Новый действенный способ общения избранника с народом...
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Хорошо, что в бедро, а не в жопу, а то задел бы мозг народного избранника.
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Ничего страшного. В депутатов можно, у нас их шо грязи и все бизнесмены
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Жаль, что из травмата. Гранатомет - це воно. Я потихоньку начинаю думать, а может Гадя была права и другого выхода нет? Собрать всех этих сволочей вместе с предводителем слепых трастов, типа для раздачи чемоданов бабла, и взорвать. Украина от этого только выиграет.
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Я категорически против стрельбы по депутатам! Они должны висеть!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Черноморске неизвестный стрелял в упор в депутата-бизнесмена Червачева, - "Интерфакс-Украина". ФОТО
 
 
 
 
 
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