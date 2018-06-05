 В Черноморске неизвестный стрелял в упор в депутата-бизнесмена Червачева, - "Интерфакс-Украина". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Предварительно установлено, что событие произошло около часа ночи возле дома потерпевшего: "К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно, скрылся с места происшествия".

Пострадавший с телесными повреждениями в виде ранения бедра был доставлен в больницу.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего указанное правонарушение. Следствие продолжается.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", ранения получил депутат Сергей Червачев, который возглавляет земельную комиссию Черноморского горсовета и является крупным бизнесменом.