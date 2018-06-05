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Все про:киберпреступление (407) Минздрав (1593) НАТО (5836) СБУ (12557) хакер (680) атака (106) кибербезопасность (271)

 СБУ блокировала кибератаку, которую хакеры пытались осуществить через информресурс Минздрава на дипведомство одной из стран НАТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов Североатлантического альянса путем несанкционированного использования информационных ресурсов Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители задокументировали факт нарушения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из государственных предприятий Минздрава. Указанные нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения. В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным взломом для проведения кибератак на иностранное представительство. По результатам проверки руководство Минздрава Украины приняло решение об увольнении Генерального директора указанного госпредприятия. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ст. 363 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении ведомства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069762
 
   
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Хакеры какой страны? На чье представительство хотели напасть? СБУ как всегда темнит, чем вызывает недоверие
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Все известные своей успешностью спецслужбы сперва доводят до полного завершения свои дела и лишь затем информируют о них публику, если в принципе считают это возможным. Но, если информируют, то уже настолько, что у публики не остается вопросов. СБУ же отличается именно тем, что начинает информировать в самом зачатке расследования, демонстрируя всем свою незаменимость и лихость в работе, однако не приводя ровно никаких деталей. Тем самым это выглядит как ПИАР и потому не вызывает особого доверия.
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Тобі ще не доповідали про це? Мені вже надіслали звіт що і до чого.
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Поздравляю. Я горд за тебя. Это все потому, что ты стоишь 5 коп, а я всего три... евро СБУ блокувала кібератаку на дипвідомство однієї з країн НАТО, яку хакери намагалися здійснити через інформресурс МОЗ - Цензор.НЕТ 5026
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Сочувствую гендиру. Скорее всего, бедолага даже понять не успел, за что его турнули.
С другой стороны, будет наука: экономить на айтишниках - себе дороже.
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гарна інформація, хрен перевіриш, а повністю довіряти пресслужбі грицака - себе не поважати.
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Это из серии....Говорите и Вы! а был ли мальчик???
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А я вчера вот такенного карпа поймал! Честно-честно...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСБУ блокировала кибератаку, которую хакеры пытались осуществить через информресурс Минздрава на дипведомство одной из стран НАТО
 
 
 
 
 
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