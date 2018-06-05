 СБУ блокировала кибератаку, которую хакеры пытались осуществить через информресурс Минздрава на дипведомство одной из стран НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители задокументировали факт нарушения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из государственных предприятий Минздрава. Указанные нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения. В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным взломом для проведения кибератак на иностранное представительство. По результатам проверки руководство Минздрава Украины приняло решение об увольнении Генерального директора указанного госпредприятия. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ст. 363 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении ведомства.

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