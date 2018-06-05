 За первые 5 дней июня утонули 24 человека, в том числе 3 детей. С начала года - 342, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Купальный сезон стремительно набирает обороты, а вместе с тем увеличивается и печальная статистика гибели украинцев в водоемах. 24 человека утонули за первые 5 дней июня. Из них, к сожалению, 3 детей... И даже несмотря на такие жуткие данные, люди продолжают пренебрегать предостережениями спасателей, отправляясь в местные озера и реки, которые часто не приспособлены для купания. Для специалистов Службы спасения является обычным в летний период оказывать помощь гражданам, которые в силу своей же неосторожности попадают в разного рода чрезвычайные происшествия на воде. Это касается в первую очередь использование плавсредств при сильных порывах ветра, пребывание у воды в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие надзора за детьми, нередко посещают водоемы без сопровождения взрослых", - сказано в сообщении.

В частности, по информации спасателей, 4 июня на реке Днепр в Дарницком районе Киева спасатели нашли и изъяли из воды тело парня 1991 года рождения, который утонул, прыгнув в реку с Южного моста.

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В этот же день на реке Синюха Кировоградской области, местными жителями пгт Ольшанка найдено, изъято из воды и передано работникам полиции тело мужчины 1953 года.

Поднимали из воды утопленников за прошедшие сутки спасатели также в Тернопольской, Черниговской, Волынской и Хмельницкой областях.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 342 человека, что на 71 случай больше, чем за аналогичный период прошлого года (271 человек в 2017-м). Поэтому, чтобы уменьшить печальную статистику, специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время купания", - отметили в ГСЧС.