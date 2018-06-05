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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (69498) ФСБ (1223) Сущенко (365)

 Украинского журналиста Сущенко приговорили к 12 годам колонии по обвинению "в сборе данных о наступлении террористов "ДНР", - "Коммерсантъ"

Журналиста "Укринформа" Романа Сущенко, которого накануне приговорили к 12 годам лишения свободы за якобы шпионаж, обвинили в попытках узнать у бывших российских военных, не готовится ли наступление террористов "ДНР" на Мариуполь.

Об этом сообщает "Коммерсантъ", передает Цензор.НЕТ.

По данным "Ъ", следствие ФСБ считает, что свой отпуск господин Сущенко, прилетевший в сентябре 2016 года из Парижа в Москву к двоюродному брату, якобы использовал не только для встреч с родственником, но и сбора информации.

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По версии ФСБ, Сущенко якобы выпускник военного училища, якобы имевший звание полковника, якобы работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. Его, по версии следствия, якобы интересовали структурные подробности незадолго до этого созданной Росгвардии.

Кроме того, господин Сущенко, как полагают в ФСБ, якобы пытался выяснить у бывших российских военных, возможно или нет новое наступление террористов "ДНР" на Мариуполь.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3069758
 
 
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Задавал вопрос :"Всех ли пид...ов призвали в Росгвардию?"......
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скрепно ведь -по всем канонам московского православия всех в рос гвардию Украинского журналиста Сущенко приговорили к 12 годам колонии по обвинению "в сборе данных о наступлении террористов "ДНР", - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 8435
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Да уж. Следственный комитет рф полон умалишённых с тупой ограниченной фантазией. И суд рашки самый гумённый суд в мире.....
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Ох-еть.....
Рашинские уеб-ки вообще думают о чем то? Такое паливо.....
Да все что они накатают в этом деле - прямые доказательства участия рашки в военных преступлениях.
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С их точки зрения никакого палева нет и не было: все засекрчено.
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Блін, а вони якесь розумніше обвинувачення придумати не могли? Кацапогвардія створена лише для внутрішніх кацапських проблем (щоб мітинги розганяти), а днр і Маріуполь ну ніяк не підпадають під категорію "шпіонаж проти Рашки"...
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Ага, информация о наступлении гоп-армии захерченки на Мариуполь, Киев или Лондон составляет великую государственную тайну именно РФ... Кто вообще до этого додумался Українського журналіста Сущенка засудили до 12 років колонії за обвинуваченням "у збиранні даних про наступ терористів "ДНР", - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 7587 Українського журналіста Сущенка засудили до 12 років колонії за обвинуваченням "у збиранні даних про наступ терористів "ДНР", - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 9918
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Так апедерация при каких делах к лнрднр ? Хуйло везде говорит что их там нет !!
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Я говорил ещё четыре года назад ,что кацапами нужно было забить все тюрьмы в Украине ,обвинить всех их журналистов,артистов ,туристов в терроризме ,онанизме ,убийстве Кенеди ,поедании младенцев и пусть бы сидели а так начинаем это делать только сейчас ,да и то я уверен ,что делается это с разрешения путина а так петя бы сидел и дальше сопли жевал ...
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Та точно. Свое говно корми с зарплаты, еще и это залетное. Обочин мало, что ли...
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Меня давно уже мучают два вопроса:
1) Кто еще считает рассеян людьми?
2) Почему не лечатся особи из первого вопроса?
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Что-то нам дядюшка Чарльз не договорил в своей теории эволюции.
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Так вы ж не сторона конфликта, чи вам не пофигу кто там на кого наступает?
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хоч якісь деталі, а то гадай - герой, чи лошара? однозначно - герой-розвідник!
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в рашке шпионить за "днр" открыто собираются обвинять что ли?)
хоть бы другое придумали, хотел убить ввп, че там мелочиться
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А в реальности под рюмку чая для поддержания разговора из любопытства спросил у знакомого.
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Приговор Сущенко - это явка с повинной Путина, что он таки там (в Донбассе) есть! Иначе, что можно было выведать в Москве о наступлении ДыНыРы на Мариуполь, если их (России) там нет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинского журналиста Сущенко приговорили к 12 годам колонии по обвинению "в сборе данных о наступлении террористов "ДНР", - "Коммерсантъ"
 
 
 
 
 
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