 Украинского журналиста Сущенко приговорили к 12 годам колонии по обвинению "в сборе данных о наступлении террористов "ДНР", - "Коммерсантъ"

Об этом сообщает "Коммерсантъ", передает Цензор.НЕТ.
По данным "Ъ", следствие ФСБ считает, что свой отпуск господин Сущенко, прилетевший в сентябре 2016 года из Парижа в Москву к двоюродному брату, якобы использовал не только для встреч с родственником, но и сбора информации.
По версии ФСБ, Сущенко якобы выпускник военного училища, якобы имевший звание полковника, якобы работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. Его, по версии следствия, якобы интересовали структурные подробности незадолго до этого созданной Росгвардии.
Кроме того, господин Сущенко, как полагают в ФСБ, якобы пытался выяснить у бывших российских военных, возможно или нет новое наступление террористов "ДНР" на Мариуполь.
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.
Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.
Рашинские уеб-ки вообще думают о чем то? Такое паливо.....
Да все что они накатают в этом деле - прямые доказательства участия рашки в военных преступлениях.
1) Кто еще считает рассеян людьми?
2) Почему не лечатся особи из первого вопроса?
хоть бы другое придумали, хотел убить ввп, че там мелочиться