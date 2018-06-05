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 Политика Украины
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 Процесс над Януковичем: защита заявляет о давлении на суд. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Сегодня, 5 июня 2018 года, в Оболонском районном суде Киева состоялось 51-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

10:46 Девятко напоминает, что свидетелей защиты допрашивают с февраля и всего с того момента допросили 10 человек.

Суд назначает даты следующих заседаний: 6 и 8, 21, 22, 26 и 27 июня на 10 утра, а также с 16 по 20 июля на 10 утра.

Девятко в очередной раз говорит, что именно за эти дни нужно закончить допрос свидетелей.

10:38 Прокурор Крым говорит, что защита не предоставляет никаких документов, утверждая, что свидетели болеют или находятся в командировках.

Судья спрашивает, сколько времени нужно защите, чтобы заслушать всех свидетелей.

Сердюк говорит, что будут еще ехать в командировку, встречаться со свидетелями, выяснять, когда те смогут. Речь идет о Клюеве, Захарченко и Якименко. Говорит, что они не могут въехать в Украину, поэтому с ними адвокаты намерены встречаться в РФ. Азаров еще размышляет, согласен ли он быть допрошенным, как другие свидетели в этом деле.

Также Сердюк говорит, что защиты не будет в Киеве с 14 по 20 июня, так как его восьмилетний сын будет представлять Украину на международном турнире по футболу.

10:32 Свидетель Рапопорт должен был приехать из Крыма, говорит Федоренко, однако у него заболела мама и он готов дать показания по видеосвязи, но не сегодня, а завтра. Свидетель Бернадский, продолжает он, в связи с болезнью не сможет приехать на этой неделе. 8 июня свидетель Павленко готов свидетельствовать из Крыма. Кобзарь готов приехать с 27 по 30 июня в Крым. Бернадский готов приехать в Крым с 17 по 21 июня.

Защита передает судьям подписанные свидетелями заявления.

Что по остальным свидетелям, спрашивает Девятко.

Сердюк говорит, что остальные свидетели не получали повесток, но готовы выйти на связь при задействовании процедуры международно-правовой помощи.

10:28Фозекош протестует против слов судьи о захаращивании".

Судья Девятко напоминает, что адвокаты уже много раз заявляли, что ГПУ устанавливает какие-то строки, однако сроки, установленные судом, истекают. И снова спрашивает о свидетелях.

"Представители власти постоянно говорят об этом в эфирах!' - не унимается Сердюк.

"Я вам советую меньше смотреть прямых эфиров. Что у вас со свидетелями? В четвертый раз спрашиваю", - говорит Девятко.

10:18 "Никакого давления на суд не оказывается, суд независим и давить на этот состав невозможно. Поэтому прошу не захаращивать материалы дела подобными заявлениями. Что со свидетелями", - говорит судья Девятко.

Сердюк не отвечает на вопрос. Вместо этого зачитывает заявление Виктора Януковича о том, что адвокат Ляшенко, который ранее был назначен государственным защитником Януковича, работал незаконно. В этом заявлении говорится, что Ляшенко не пытался встретиться с Януковичем, не согласовал позицию, делал заявления в суде, которые противоположны линии защиты.

"Этот адвокат был в деле, чтобы получить необходимый стороне обвинения приговор в сроки, которые необходимы ГПУ", - читает Сердюк.

10:14 Адвокат Сердюк подает заявление о незаконном давлении на суд.

По мнению адвокатов, сторона обвинения давит на суд с целью скорейшего вынесения решения. Защита приводит в пример выступление замгенпрокурораЕнинаа на Громадськом радио", в котором он утверждает, что в течение месяца будет вынесен приговор.

Сердюк просит отправить заявление в Высший совет правосудия, а также рассмотреть возможность обратиться в правоохранительные органы. Он говорит, что подобные заявления уже не раз звучали от представителей власти.

10:12 Зашли судьи.

Процесс над Януковичем: защита заявляет о давлении на суд. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 01

10:02 На месте есть оба прокурора, а также адвокаты Сердюк, Федоренко и Фозекош.

Напомним, на прошлом заседании допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Источник: https://censor.net.ua/n3069755
 
 
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це добре, що вона це заявляє
тобто, усвідомлює, що програє
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защита обосралась и надеется затянуть суд до выборов.
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цирк для толпы,все ативы януковича уже поделены реформаторами,во главе с гарантом
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Адвокат Сердюк подает заявление о незаконном давлении на суд.Источник: https://censor.net.
Адвокат Сердюк это слабость! Меняем установки!

Гидравлический гибочный пресс с контроллером Процес над Януковичем: захист заявляє про тиск на суд. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ - Цензор.НЕТ 1743
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Неожиданный казус произошёл с официальным мячом грядущего чемпионата мира по футболу. Во время экспедиции на берег озера Байкал, организованной Виталием Мутко и властями Бурятии, было запланировано погружение спортивного снаряда на глубину.

Для акции был подготовлен специальный вакуумный агрегат, сквозь трубу которого мяч должен был опуститься на дно и вновь подняться на поверхность. Однако, когда бывший глава РФС Виталий Мутко опустил сферу в аппарат, мяч неожиданно лопнул и остался на дне водоёма. По предварительным данным, причиной случившегося стало наличие непредусмотренного чертежами отверстия в агрегате, которое обнаружилось только после окончания мероприятия.

Оргкомитет чемпионата мира уже отправил письмо с официальными извинениями в ФИФА.
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Рило ніяк незаспокоїться продовждуючі це виправдальне"майданіське" шоу для свого президента.Від якого ЄСПЛ не залишить камня на камні і тим самим дозволить януку знов каламутити Донбас - все як було прописанно в таємних додатках"мінськіх угод"...
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Этого ублюдка не защищать надо , а давно расстрелять , редкая мразь .
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Семейство Индюковичей для дохлого ССРа сделали больше, чем все всё Семейство Князя Юсупова с 1900 года.... Процес над Януковичем: захист заявляє про тиск на суд. СТЕНОГРАМА ЗАСІДАННЯ - Цензор.НЕТ 3036для КацаПсинской Империи...,завалить столько рюсскага ГОФФНна мог только Князь ЮСУПОВ....... Процес над Януковичем: захист заявляє про тиск на суд. СТЕНОГРАМА ЗАСІДАННЯ - Цензор.НЕТ 3036
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когда будут судить его ученика и шестерку - лолиту вальцман, который угробил и ограбил Украину в интересах кремлядей..
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при поросенко - янукович никогда не будет наказан, потому, что поросенко - такой же, только жаднее..
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Быдло ДАУНецкае Йосифа Кабздона круче всех КАЗДЛОВ в СССРе Мавзолейном....ДАУНбасс Буй тебе в ГЛАЗ...Лето 1953 года.....
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Паскуды Кремлевские.....ВЫ РЕДКАЯ ПАДАЛЬ..вы даже не НАРОД...типа РЮсский МИР...или шо... Процес над Януковичем: захист заявляє про тиск на суд. СТЕНОГРАМА ЗАСІДАННЯ - Цензор.НЕТ 776ШАКАЛЫ пля....
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БЫДЛО КРАСНОПУЗОЕ... Процес над Януковичем: захист заявляє про тиск на суд. СТЕНОГРАМА ЗАСІДАННЯ - Цензор.НЕТ 3728Шарикова вам сцукам НАВЕЧНО царем.... Процес над Януковичем: захист заявляє про тиск на суд. СТЕНОГРАМА ЗАСІДАННЯ - Цензор.НЕТ 3728а Профессора ПРЕОБРАЖЕНСКОГО срочно продайте в США...,а доктора БОРМЕНТАЛА в ГЕРМАНИЮ... Процес над Януковичем: захист заявляє про тиск на суд. СТЕНОГРАМА ЗАСІДАННЯ - Цензор.НЕТ 3728
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и будет вам СЧАСТЬЕ....Гоффноеды ДРЕМУЧИЕ........... Процес над Януковичем: захист заявляє про тиск на суд. СТЕНОГРАМА ЗАСІДАННЯ - Цензор.НЕТ 7783СкреПОНОСы........,лишне-Хромосомные........
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