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 Политика Украины
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 Антикоррупционные дела должны рассматриваться быстро, а не годами "блуждать" в судах, - Гройсман

Старт формированию Высшего антикоррупционного суда является основным вызовом для всех ветвей власти на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Успешных расследований без надлежащих наказаний недостаточно. Злоупотребления на госпредприятиях, хищения бюджетных средств, взятки чиновникам и другие антикоррупционные дела должны рассматриваться быстро, а не годами "блуждать" в судах", - написал он.

По словам премьера, только с созданием независимого Антикоррупционного суда можно доказать готовность власти искоренять коррупцию в стране и восстановить доверие граждан и международных партнеров.

"Основной вызов для всех ветвей власти на этой неделе - дать старт формированию Высшего антикоррупционного суда, который обеспечит строгие и справедливые приговоры тем, кто запятнал себя коррупционными действиями", - резюмировал Гройсман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В четверг Рада должна выйти на голосование по Антикоррупционному суду, - Парубий. ВИДЕО

Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая и продолжила в четверг, 24 мая. Депутатам осталось рассмотреть 655 поправок из 1927. Кроме того, депутатам еще предстоит рассмотреть около полусотни поправок к нормам законопроекта, которые еще не согласованы с МВФ, в частности относительно процедуры преодоления вето общественного совета международных экспертов на кандидатуры в антикоррупционные судьи.

Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

21 мая Комитет по вопросам правовой политики и правосудия согласовал текст законопроекта ко второму чтению, в частности, он поддержал поправки об установлении минимального количества судей - 35 человек для начала работы суда. Кроме того, комитетом согласовано положение относительно того, что подсудность ВАС должна совпадать с подсудностью НАБУ. Из текста законопроекта, принятого 1 марта, были изъяты все упоминания о проверке судей на полиграфе.

Антикоррупционные дела должны рассматриваться быстро, а не годами блуждать в судах, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069753
 
   
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гнойсман таки шото знает. в землю обетованную к ромчику собрался?
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титаник порошенко продолжает тонуть,гройсман спустил шлюпку и отгребает
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та ладно. не смеши. он еще водинтур-2 выиграет. в Украине лохторат и не такое позволял.
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если хочешь быть вангой,будь ней,но цифры рейтингов надежней,а они показывают обратное
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цифры и рейтинги...ты опять смешишь. гречка и пидрахуй все цифры и рейтинги выровняет в момент. пока лохторат не станет избирателем, возможно все.
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ерунду не пиши,порошенко не раздавал гречку,агитация с телеканалов фирташа сработала,но это акция больше не пройдет,кто он уже дошло даже для самых тупых
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вот если бы у нас меньше удиляли внимание пиару, а больше думали как уменьшить уровень коррупции в стране, то возможно и ситуация была бы другая. а так что Сытник, что Лещенко, что пол ВР лишь вечно шумять о проблемах и переводят стрелки с одного на другого(
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антикоррупционный суд блокируют не Сытник с Лещенко,а конкретно порошенко,которого поддерживают запоребриковые боты
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Грося, напоминаю - Экономика!!!!!!!!!! Вот и занимайся.
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оно занимается, очко жим жим...тарифы и хочет поднять, а тут выборы на носу. негатив на себя не хочет брать. Но мы то помним кто за 2 года несколько раз поднимал нам счета в платёжках. Антикоррупционные дела должны рассматриваться быстро, а не годами "блуждать" в судах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3495
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Вистачає розуму лише мавпувати мене та стукати на СФ.
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Другой реакции на идиотов и быть не может. Иди гуляй!
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Количеством качества не добиться, хватит уже хваленного НАБУ. Проедают миллионы, а отдают тысячи. Создание антикорурпционого суда явно выгодно лишь самим антикорурпционерам, так хоть есть на чем пиарится и о чем говорить
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если запоребриковому боту не нравится НАБУ,значит полезная для Украины служба
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смешное ты, порохоботное...НАБУ это единственная структура на которую банкова почти не влияет. А ГПУ, НАЗК, СБУ, МВД, НАПК, Суды...тебя всё устраивает?
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Какой он прогрессивный стал! А ещё полтора года назад вместе с Парашеко , Луценко и всей шоблой БПП истерили. что атикор суды только в Зимбабве, у нас все суды должны быть антикор( ручного управления Банковой), палату хотели сделать при Верховном суде.........Пока по морде уже конкретно от США и Европы не получили.да и сейчас пытаетесь суд от Парашенко и его коррумпированной ОПГ протащить.
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Ни кто из них лично по морде не получал. Вот когда введут персональные санкции и заморозят активы, тогда - да. Но похоже, пока Запад всё устраивает
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Если бы не получали, то хрен бы что вообще делали, ну кроме как дальше госденьги пилить по схемам. Просто это не публичный процесс. пока что не для СМИ.
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Да без транша гросе п..ц и нам вместе с ним))))Вот это растущая экономика,зп по 10000грн и т.д. и т.п.Одно радует,что запад уже не верит этим аферистам карамельным и за обещание ничего не дают.Будет даже лучше если траншаине будет,сразу все "перемоги" вылезут наружу.
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Дофига разбираетесь в макроэкономике, или в работе правоохранительных органов, спецслужб?
Ну вперед по конкурсу. В чем проблема. Закон нужен, и даже ОЧЕНЬ.
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Про какие конкурсы вы тут вещаете))))У нас куча нормальных законо,только на них недовласть ложила с прибором
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Все законы
Украины, которые требуют каких-либо обязательств от власти, не предполагают
никакого наказания за их невыполнение... Это фиговые листки...
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Украинская недоразвитая структура, нуждается в переформатировании власти...Пора всю воровскую шоблу менять Антикорупційні справи мають розглядатися швидко, а не роками "блукати" в судах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2038
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Опять и снова на создании новой струцктуры просто захотели попиариться политики, ну не будет новый антикоррупционый суд бороться с коррупцией, все лишь игра на публику не больше
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Пейсочолый гэтьман натякае що при його "япакажу як крайиною кэруваты" суды будуть розглядаты справы за годыны? Антикорупційні справи мають розглядатися швидко, а не роками "блукати" в судах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2029 МАУПский вылупок пытается продать во второй раз хуцпу гидранта с его АТО за годыны, 1000 всим и тд и тп?
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Ворюга Гройсман ,хочет антикоррупционный суд - АНЕКДОТ ,кто этому поверит - НИКТО !!! Антикорупційні справи мають розглядатися швидко, а не роками "блукати" в судах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6140
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А что мешает тебе вмешаться в теперешнюю "судебную реформу"? Переназначают тех же самых судей, а он молчит. Но Гройсману нужно пиариться на том, что всё-равно никогда не создадут
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Конечно должны рассматриваться быстро, если собрана качественная доказательная база. Но вот со сбором доказательств у детективов бюро хронические проблемы, поэтому дела и "блуждают" в судах годами.
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зайцева,тебе что уже интернет в СИЗО провели,ты не на цензоре сиди,а учи ПДД
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Ай да Гройсман, второй день самого Порошенко троллит.
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"Антикоррупционные дела должны рассматриваться быстро, а не годами "блуждать" в судах, - Гройсман" - мы уже согласны, рассматривайте быстро !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционные дела должны рассматриваться быстро, а не годами "блуждать" в судах, - Гройсман
 
 
 
 
 
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