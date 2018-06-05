 Антикоррупционные дела должны рассматриваться быстро, а не годами "блуждать" в судах, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Успешных расследований без надлежащих наказаний недостаточно. Злоупотребления на госпредприятиях, хищения бюджетных средств, взятки чиновникам и другие антикоррупционные дела должны рассматриваться быстро, а не годами "блуждать" в судах", - написал он.

По словам премьера, только с созданием независимого Антикоррупционного суда можно доказать готовность власти искоренять коррупцию в стране и восстановить доверие граждан и международных партнеров.

"Основной вызов для всех ветвей власти на этой неделе - дать старт формированию Высшего антикоррупционного суда, который обеспечит строгие и справедливые приговоры тем, кто запятнал себя коррупционными действиями", - резюмировал Гройсман.

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Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая и продолжила в четверг, 24 мая. Депутатам осталось рассмотреть 655 поправок из 1927. Кроме того, депутатам еще предстоит рассмотреть около полусотни поправок к нормам законопроекта, которые еще не согласованы с МВФ, в частности относительно процедуры преодоления вето общественного совета международных экспертов на кандидатуры в антикоррупционные судьи.

Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

21 мая Комитет по вопросам правовой политики и правосудия согласовал текст законопроекта ко второму чтению, в частности, он поддержал поправки об установлении минимального количества судей - 35 человек для начала работы суда. Кроме того, комитетом согласовано положение относительно того, что подсудность ВАС должна совпадать с подсудностью НАБУ. Из текста законопроекта, принятого 1 марта, были изъяты все упоминания о проверке судей на полиграфе.