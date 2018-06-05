 Суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, - "Нафтогаз" (обновлено)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство об аресте долей ОАО "Газпром" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний "Газпрому". Ходатайства были поданы для обеспечения права Нафтогаза на получение от российского монополиста 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 года. Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний Газпрома в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - сказано в сообщении.

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"Нафтогаз применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от Газпрома присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", - прокомментировал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

"Трибунал присудил Газпрому выплатить Нафтогазу 4,63 млрд долл. компенсации за ущерб из-за нарушения условий транзитного контракта. Мы уже фактически получили 2,1 млрд долл., которые в соответствии с решением в транзитном деле были зачислены как плата за газ, поставленный Нафтогазу Газпромом в 2014-2015 годах. Теперь мы работаем над тем, чтобы получить остальные", - пояснил главный коммерческий директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

"В апреля 2014 года Газпром повысил цену на газ для Нафтогаза более чем на 80%. Это произошло спустя несколько дней после оккупации Крыма Российской Федерацией. Нафтогаз опротестовал такое необоснованное повышение цены в арбитраже, и суд уменьшил плату за газ, отобранный в 2014-2015 годах, на около 1,8 млрд долл. Кроме того, суд отклонил требование Газпрома по принципу "бери или плати" как чрезмерное, что сэкономило Нафтогазу около 77 млрд долл. до окончания срока действия контракта в 2019 году. Нафтогаз также инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли Газпрома в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Швейцарский суд удовлетворил ходатайство Нафтогаза, и судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить эти и другие активы. Апелляция Газпрома против решений Стокгольмского арбитража не означает автоматической отсрочки обязательств российской компании немедленно рассчитаться и не влияет на процесс взыскания. Подтверждением тому стали быстрые решения европейских судов различных юрисдикций, принятые на прошлой неделе", - добавили в Нафтогазе.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).